Poporul face caca la fereastra SRI

Cu legitimitate de jurnalist și cu legitimație de fost senator, am declanșat marți, trei ceasuri rele, o operațiune specială de monitorizare a activității sau mai bine-zis a inactivității celor două camere ale Parlamentului României. După ce în ziua precedentă, cu program scurt de după amiază, aleșii nației nu au fost în stare să asigure cvorum pentru adoptarea actelor normative stringente. Am avut din start o senzație de amorf și de fetid și am remarcat din nou, la Camera Deputaților, țopăiala, îngălarea și needucarea unor indivizi îmbrăcați în pantaloni negri si sacouri stacojii, cu care fostul prezident de la Buzău, Ion Marcel Ciolacu, actualmente premier, a vrut să constituie un fel de poliție-miliție politică a Camerei. La Senat nu s-a făcut deocamdată o astfel de năzbâtie dovedindu-se, cel puțin sub acest aspect, că-și merită titulatura de cameră superioară.

Am sesizat și am semnalat că la Camera Deputaților plutește un duh al răului peste apele facerii de legi pentru popor și cu poporul după ultimii președinți pesediști, amândoi din categoria jmecheri de cartier: Ion Marcel Ciolacu din Buzău (fost vânzător de lapte praf, covrigi cu mac, valută verde și benzină adăugată, care nu-și mai găsește diplomele de bacalaureat și de licență) și Alfred Simonis , zis Freddy, din Timișoara (specializat în tinerețe pe buzunare franceze, mașini germane și valută verde, care se laudă că a transpirat să facă Dreptul la o facultate din Banat de care n-a auzit nimeni). Nici noul președinte al Camerei Deputaților, Ciprian Șerban din Roznov, Neamț nu pare mai breaz sau mai de viitor, având în vedere că este copilul politic al jmecherului pesedist Ionel Arseni, fost deputat și președinte al Consiliului Județean Neamț, amic la cataramă (și sponsor) cu derbedeul Ponta, lotrul Dragnea și covrigarul Ciolacu. Cunoscut anterior ca șef al valutiștilor care operau în piața centrală din Piatra Neamț, baronul Arseni a fost condamnat definitiv la ani grei de închisoare, pentru fapte de corupție, dar a reușit să fugă în Italia.

În perioada în care am fost senator în Parlamentul României (2008-2016), în urma unor evaluări proprii, am ajuns la concluzia că doar unul din patru aleși ai poporului ar corespunde unor minime criterii de pregătire, competență și onestitate. După fețele și CV-urile pe care le-am văzut și vorbele pe care le-am auzit în ultimele săptămâni în Parlament și în urma consultării unor jurnaliști acreditați aici de zeci de ani, cred că în prezent îndeplinește criteriile minime doar un parlamentar din zece. Alături de deprofesionalizarea crasă a clasei politice, începând cu corpul parlamentar, s-a produs o interlopizare și mafiotizare semnificativă a acestora. Partidele mainstream PSD și PNL funcționează pe criterii de clan, de gașcă, primând obediența și contributivitatea financiară, inclusiv prin mituire. Diminuarea până la cota de avarie a credibilității partidelor mainestream, care se află la guvernare împreună sau separat de trei decenii și jumătate, a generat o disoluție accentuată a autorității statului, a instituțiililor sale fundamentale, inclusiv a organelor de ordine publică și a serviciilor secrete.

Am avut o dovadă concludentă în acest sens chiar marți, 4 martie 2025, după ce am plecat de la Parlament. În jurul orelor 13,45, am ajuns la trecerea de pietoni din Piața Libertății, situată între Palatul Parlamentului și sediul central al Serviciului Român de Informații (SRI), în care se află birourile directorului și primului său adjunct. Actualmente aceste funcții sunt exercitate interimar de generalii Răzvan Ionescu și Adrian Ciocârlan, generalul cu nume păsăresc fiind cunoscut ca un cal breaz drept un colaborator apropiat și un discipol zelos al generalului negru Florian Coldea, șeful operativ al SRI în perioada de tristă amintire 2005-2017. Faptic, acest Ciocârlan a fost promovat în funcția de adjunct al directorului SRI de către Coldea, în 2016, cu un an înainte de a fi trecut în rezervă și pensionat.

Apropo de generalul negru și în cerul gurii, după două zile de investigații în Ținutul Boulojenilor, sâmbătă am fost în județul Arad pentru a investiga trei afaceri veroase în care a fost implicat, cu privire la care am fost recent sesizat. Am fost și la casa părintească și la casa de vacanță pe care și-a construit-o din furăciune în localitatea natală Târnova. Am fost imortalizat pe cele patru camere de supraveghere instalate pe fațada acestora, iar pe soneria de la casa de vacanță i-am lăsat amintire o amprentă digitală. Am fost și în cimitirul satului la mormântul tatălui său, decedat anul trecut, constatând că este destul de neîngrijit, placa de beton fiind deja fisurată. Mama sa, în vârstă de aproape 80 de ani, este grav bolnavă și l-a așteptat să vină măcar de Ziua Femeii, cu o floare și cu o mângâiere, dar o fi fost ocupat probabil cu divele sale blonde. După decesul soțului său, mama generalului nerecunoscător este ajutată de niște vecini generoși de alături. I-am întrebat pe aceștia dacă sunt mândri că sunt vecini cu omul care conduce România de 20 de ani și mi-au răspuns: ,,Suntem vecini cu dracu!". Sunt ferm hotărât să depun toate diligențele pentru ca generalul Coldea să fie tradus în fața justiției pentru noile afaceri descoperite și-l voi urmări și în gaură de șarpe pentru a răspunde pentru răul imens făcut românilor și României.

Revenind la ziua de marți, în timp ce am așteptat 3-4 minute la trecerea de pietoni spre sediul central al SRI, am observat că sub prima fereastră dinspre Piața Libertății, înspre Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor și Parchetul General, un bărbat și-a dat jos pantalonii până la genunchi și s-a așezat în poziție de defecare. După ce am trecut strada, doi bărbați care veneau în urma mea i-au strigat ,,Nu ție rușine, bă!", iar eu am scos telefonul mobil pentru a-l fotografia. Atunci s-a așezat în fund și a început să privească tâmp spre mine și pietonii care treceau pe stradă. Mi-am permis să încalc interdicția de fotografiere și filmare postată în fața sediului SRI, apreciind că în fața mea se derulează un atentat la siguranța națională, precum și la onoarea și pudoarea SRI. Patria a priori!

Am stat circa 10 minute în fața sediului SRI, dar nu a ieșit nimeni din clădire pentru a lua măsuri de contracarare și de identificare a prezumtivului atentator. Nici măcar vigilentul și omnipotentul general Ciocârlan nu a mirosit ceva. Probabil că era ocupat cu aplicații cu timpanul. Aș fi stat mai mult, dar a trebuit să plec la un local din apropiere, unde aveam programată o întâlnire cu o Mata Hari din pustă, căreia i-am relatat episodul. Generalii Răzvan și Ciocârlan ar trebui să răspundă măcar la următoarea întrebare: Ce s-ar fi întâmplat dacă defecatorul de marți ar fi fost un terorist autentic și ar fi plasat altceva sub geamurile SRI?

Valer Marian - alias Bastardul

(cod atribuit subsemnatului de generalul Coldea cu 14 ani în urmă, când am fost subiectul pasiv al unei operațiuni SRI de control tehnic operativ total, pentru a mi se afla sursele de informații)