Putin folosește interviul cu Carlson pentru a face probleme și mai mari Americii

Ieri, Vladimir Putin și-a organizat o emisiune cu Pavel Zarubin, la o săptămână după ce înregistrase interviul cu Tucker Carlson. Cine este Pavel Zarubin? Un jurnalist mai tânăr cu 10 ani decât Tucker Carlson, deci un tip care are 43 de ani, care realizează pe canalul Russia One emisiunea „Rusia, Kremlinul, Putin", plus că este moderatorul și gazda emisiunii „Linie directă cu Vladimir Putin"; mă rog, păstrând proporțiile, e un fel de Mihai Gâdea cum apare în relația cu Ciolacu sau alt prim-ministru sau lider al României cu care vrea să se pună bine Voiculescu și trece și prin grila CNN-ului, că acum acolo sunt mai mulți cei care îi controlează.

Deci devine evidentă operațiunea lui Putin de a folosi interviul de mare succes cu Tucker Carlson, „interviul secolului", după cum l-am numit eu, prin evenimente consecutive de post-propagandă (propaganda a fost interviul; post-propaganda este mai sofisticată) și asta a făcut Putin în discuția cu Zarubin. Am trei puncte pe care vreau să vi le aduc la cunoștință: 1. referirile la Tucker Carlson, 2. discuția despre CIA și posibila neapartenență a lui Carlson la CIA, respectiv 3. pe cine preferă între Biden și Trump. Le iau pe rând.

În cadrul interviului de ieri, de la Rusia 1, televiziunea de stat, Putin s-a prefăcut că îl critică pe Tucker Carlson, spunând despre el că a fost prea blând și că el se aștepta ca să adopte altă strategie Tucker Carlson, apropo de ce au scris și ageamii de prin lume și de prin România despre acest interviu, dar el, Putin, cu mușchii umflați, pectoralii la vedere și bicepșii de asemenea era foarte bine pregătit și bineînțeles că ar fi putut să contracareze orice atac de la Tucker Carlson. Asta spunea Putin în fața publicului rusesc, în fața publicului care vorbește limba rusă și a urmărit interviul ieri. Ce a vrut să facă Putin prin acest lucru? Să scoată în evidență că el este un lider macho, să sublinieze că n-a fost vreo înțelegere (asta nu te credem, gospadin Vladimir) și, mai mult decât atât, să se remarce în fața lumii că oricine ar veni, dacă până și marele Tucker Carlson, cel mai important moderator al momentului, n-a reușit, n-o să poată să-l pună în dificultate, eventual că mai sunt amatori.

Subiectul numărul 2: CIA. În cadrul interviului, Putin l-a luat peste picior pe Tucker Carlson, sugerând faptul că acesta ar fi vrut să intre în CIA, dar n-a fost primit acolo. Bineînțeles că Putin știe exact care este serviciul secret de care ține Tucker Carlson. De fapt, el când s-a referit la CIA a făcut o referire indirectă la tatăl lui Tucker Carlson, celebrul Dick Carlson, care, în calitate e director la Vocea Americii, a fost rezident al CIA-ului și bineînțeles că a și rămas, lucru pe care tatăl lui Tucker Carlson, v-am mai spus, mi l-a devoalat chiar mie cu diverse prilejuri. E la mintea cocoșului, nu poți să fii director la Voice of America și să nu fii cu CIA-ul. În felul ăsta, Putin a vrut să sugereze că el știe că de fapt Tucker CArlson nu este la CIA, dacă ar fi vrut, ar fi fost, ci este racolat de alte servicii americane, gen NSA (National Security Agency), cu legătură directă cu serviciile militare secrete ale Pentagonului, acolo unde toată lumea bănuiește că și partenerul său de platformă, la X, fost Twitter, Elon Musk, sunt colegi amândoi, că de aia acționează împreună. Ce a a reușit Putin să facă cu acest lucru? A sugerat din nou lumii întregi, folosind interviul cu Tucker Carlson, că aranjamentele subterane de intelligence sunt extrem de complexe și că de fapt doar la acel nivel se discută și că doar acel nivel contează.

În fine, i-a răspuns interlocutorului său că, din punctul lui de vedere, Biden este mai folositor decât Trump, pentru că e un politician previzibil, de modă veche; niciun cuvințel n-a mai spus Putin despre problemele mentale, problemele de sănătate, problemele de încadrare psihică pe care le are Biden, folosind acest prilej ca să-și escamoteze relația subterană de colaborare pe care în mod clar o are cu Donald Trump și bineînțeles cu acea parte a Deep State-ului american care îl susține pe Donald Trump. Dar ce poți să faci? Nu poți să-l contrazici pe Putin, dacă el vrea să-l sprijine pe Biden indirect, folosindu-și popularitatea câștigată în Statele Unite cu ocazia interviului cu Tucker Carlson, asta e viața. De fapt, ce face Putin? Aplică zicerea: „nu-ți întrerupe adversarul când greșește, ba chiar laudă-l". Normal că lui Putin și Rusiei le convine ca Statele Unite să fie conduse cât mai mult timp de unul ca Biden; uitați-vă cât de mult a decăzut America doar în ultimii trei ani de zile.

Efectele totale, din nou, în afară de agențiile de intelligence, mass-media, șmecherii, politicienii, analiștii vor discuta doar pe agenda impusă de Putin prin acest interviu, consecutiv interviului cu Carlson, și pentru ca să vedeți cât de atent este la detalii, n-a uitat Putin în ultimele 48 de ore să vorbească de două ori despre faptul că Rusia obține rapid vaccinurile anti-cancer. O să spuneți că este un detaliu științific. Da, dar arată progresul suplimentar al Rusiei în fața americanilor, care încă nu sunt în poziția să le obțină, că s-au ocupat să facă fake-vaccinuri pentru Covid, în loc să se ducă acolo unde contează, împotriva cancerului, iar asta se adaugă la evidentul progres militar superior pe care Rusia îl înregistrează în fața Americii. Deci lumea acționează și își face temele în baza directivelor date de noul șef politic, așa cum s-a auto-înscăunat astăzi Vladimir Putin și deocamdată putem să spunem că și este.

Cozmin Gușă

(transcrierea editorialului vorbit din emisiunea "Ce-i în Gușă, și-n căpușă!", de la GOLD FM)