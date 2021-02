Război în coaliție pe trei funcții grase

PNL, USR și UDMR au un nou motiv de gâlceavă. Cum își vor împărți trei poziții importante? Cine și ce va primi? Este vorba de Avocatul Poporului, de funcția de președinte director general al televizunii publice și de președinte director general al postului național de radio. Iar șefia Agerpresului este ținută în mânecă, pentru a fi jucată la masa verde.

Aceste schimbări la vârful instutuțiilor pe care le-am enumerat mai sus presupun, fiecare în parte, forțarea literei și spiritului legii. Avocatul Poporului, poziție deținută în prezent de doamna Renate Weber, nu poate fi schimbată prin respingerea raportului de activitate. Chiar dacă aliații la guvernare consideră din capul locului că acest raport de activitate denotă delăsare din partea titularului. Conform legii, Avocatul Poporului nu poate fi schimbat din funcție decât fie după expirarea mandatului, fie dacă se constată că acesta a săvârșit încălcări grave ale Constituției sau ale legii.

În schimb, reprezentanții la vârf ai televiziunii publice și postului național de radio pot fi lăsați la vatră prin respingerea raportului de activitate. Odată cu ei, sunt demise și consiliile de administrație. Dar și aici e o poveste cu cântec, la care mă voi referi în cele ce urmează.

Cum arătam, poziția de șef Agerpres, singura agenție de știri a Guvernului, despre care nu prea se vorbește, este păstrată ca un as în mânecă, ce va fi utilizat spre finalul negocierilor pentru primele trei poziții.

Până în prezent, doamnei Renate Weber nu i-a fost imputată de nimeni vreo încălcare a legii. Adică vreo infracțiune. Cu atât mai puțin este greu, dacă nu care cumva imposibil ca cineva să susțină teza, cu argumente cât de cât credibile, cum că Avocatul Poporului a încălcat Constituția. Dimpotrivă. Mai degrabă se poate spune că doamna Renate Weber a apărat Constituția atunci când guvernele PNL au încălcat-o. Prin ordonanțe de urgență care sau dovedit neconforme Legii Fundamentale. Pe care doamna Renate Weber le-a atacat la Curtea Consituțională, obținând câștig de cauză. Rolul cheie al instituției Avocatului Poporului tocmai acesta este. E singura instituție care poate ataca la CCR pe motiv de neconstituționalitate ordonanțele de urgență. Spre deosebire de legile trecute prin Parlament, care pot fi atacate în principiu de orice persoană interesată. De la Vodă, la opincă. Și, firește, de către grupurile parlamentae. În acest context, este extrem de interesant, dacă nu chiar palpitant de văzut cum anume vor proceda partidele din coaliție pentru a forța cumva debarcarea doamnei Renate Weber de la conducerea importantei instituții a Avocatului Poporului.

Este discutabilă și aruncarea peste bord, în bloc, a conducerilor televiziunii și radioului public. Rostul trecerii prin Parlament a unui raport de activitate - mă refer la rostului urmărit de legiuitor - este acela de a analiza din când în când prestația celor două importante instituții de interes public, iar în măsura în care - și doar în această măsură - se constată deficiențe grave în activtatea consiliilor de administrație, raportul de activitate este respins, conducerea dizolvată și se fac noi numiri. Numai că aici aflăm din dezbaterea internă a partidelor din coaliție că acest traseu este inversat. Mai întâi partidele decid ca, din motive politice, să treacă dintr-o mână în altă mână ștafeta conducerii acestor instituții de interes public, și abia apoi vor încerca să găsească argumente în rapoartele de activitate ale acestora. Iar dacă nu, puțin contează. Decizia va fi luată oricum. Pentru că atât televizunea, cât și radioul public fac parte din tortul care trebuie împărțit între partenerii din coaliție. Care au în comisiile pentru cultură din Parlamentul României majoritățile necesare, astfel încât pot vota în orb. Chiar dacă asemenea proceduri sunt împotriva firii, împotriva bunului simț și împotriva literei și spiritului legii.

Mai interesant este cum își vor împărți bucatele liderii PNL, USR și UDMR. Este clar că cea mai importantă instituție sub aspect strategic este cea a Avocatului Poporului. În mod normal, are și cea mai mare stabilitate. Și este răsplătită cu cel mai consistent venit. De aceea, conform principiului că „cine-mparte, parte-și face", poziția de Avocat al Poporului intenționează să și-o adjudece PNL. Dacă nu care cumva, cum s-a mai întâmplat, USR va fi mai iute de mână și Ludovic Orban, tot cum s-a mai întâmplat, va ceda și această poziție. Spre groaza și revolta reformiștilor conduși de Rareș Bogdan. Poziția următoare sub aspectul consistenței este cea de conducător al televiziunii publice. Conform algoritmului, acest ciolan bun de ros ar urma să fie înhățat de USR. Și mai rămâne radioul public. Sunt tare curios dacă el va fi sau nu preluat de către UDMR. Care ar putea înființa în scurt timp pe postul public de radio o emisiune în limba română.

Negocierile vor fi extrem de dure. Pentru că este posibil de pildă, lăsând gluma la o parte, ca UDMR să se comporte ca un partid rezonabil, cum a mai făcut și în alte situații, și să nu se înghesuie pentru a prelua postul public de radio. În această situație, PNL și USR își vor scoate ochii. Și pentru a nu se desfigura de tot, din joben ar putea fi scos Agerpres, ca un supliment, înainte ca lucrurile să se încingă prea tare.

Vom asista împreună la acest spectacol și vom urmări cu interes tot ceea ce urmează să se întâmple. Evident, în beneficiul cetățeanului.

Sorin Rosca Stanescu