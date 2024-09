Ludovic Orban a devenit candidatul la președinție din partea aliantei PMP-Forta Dreptei. Unii au oftat, altii s-au bucurat ca PMP si Forta Dreptei nu mai au alianta cu USR.

S-a zis ca s-au certat, ca s-au luat de la principii, de la rezultatele la europarlamenatare samd. Aiurea! "Despărțirea" PMP si a FD de USR, dar mai ales intrarea lui Ludovic Orban in cursa pentru Cotroceni fac parte din strategia Basescu de a o duce pe Elena Lasconi in turul doi al prezidentialelor. De la cine ia Orban voturi? De la Ciucă, evident! Cui ii convine acest lucru? Elenei Lasconi, desigur!

Si inca ceva: la cum il stiu pe Traian Basescu, daca rezulta din calcule ca intrarea lui in alegeri va fi in folosul aliantei PMP-FD, nu va ezita sa candideze pentru un loc de senator la Bucuresti. Si asta pentru ca PMP si FD sa faca pragul electoral, in primul rand.

Dar mai este un element care l-ar motiva foarte tare sa faca acest pas: eventuala candidatura a lui Iohannis pentru un post de senator pe listele PNL! Cine nu intelege asta înseamnă ca nu-l cunoaste pe Traian Basescu...

Deci, da, recunosc strategia lui Traian Basescu in tot jocul USR-PMP-Forta Dreptei. El e autorul!

Robert Turcescu