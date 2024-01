România nu mai există decât cu numele!

Aș vrea să încep prin a spune că ce s-a întâmplat la Varșovia, ce se întâmplă astăzi la Madrid sunt evenimente de o importanță cu totul deosebita. Suntem, practic, singura instituție care se poate opune unit împotriva imensei rețele care domină Uniunea Europeană în mod cvasitotal.

Dragi prieteni, realitatea este foarte simplă: statele noastre sunt îngenunchiate! Sunt state care nici măcar nu mai există, doar cu numele. România este unul dintre aceste state. Ce s-a întâmplat în România în urmă cu 3-4-5 ani se întâmplă acum cu alte state care au venit la rând, vin la rând. În România au fost aplicate pentru prima dată tehnicile de distrugere instituțională a statului și de preluare a puterii de către grupurile nelegitime care sunt instalate astăzi la Bruxelles.

Vă dau un singur exemplu: asta s-a întâmplat sub ochii noștri nu acum 40 de ani, nu acum 50 de ani, ci în 2018 au fost date publicității protocoale secrete semnate între Serviciul Român de Informații, serviciul secret al statului, și toate instituțiile statului, inclusiv procurori, judecători, Consiliul Superior al Magistraturii, Înalta Curte de Casație și Justiție, toate instituțiile statului, care urmau să asigure mecanisme democratice, erau controlate prin protocoale secrete, semnate la nivelul președintelui României Traian Băsescu în 2005 în mod secret.

Au fost băgați la pușcărie mii de oameni politici din partidele de opoziție, miniștri, președinți de partid, președinți de Consilii Județene, primari, consilieri locali, oameni de afaceri români care deranjau capitalul străin. Lucrurile astea s-au întâmplat și sunt acum probate. Mii de dosare ajunse în instanță cu probe false, au fost devoalate aceste chestiuni și foarte multe dintre procese au fost câștigate în căile de atac, persoane care au stat 2-3-4 ani în pușcărie fiind puse în libertate, constatându-se că nu au comis nicio infracțiune.

Haideți să nu ajungeți și dvs. în situația României. România este poate singura țară din UE care are la Bruxelles europarlamentari care votează împotriva României, europarlamentari care cer pedepsirea României. De ce suntem aici prezenți? Pentru că avem doi prim-miniștri. Dacă la această întâlnire, dacă la aceste summituri, de la Varșovia, de la Madrid, n-ar fi fost primul-ministru al Poloniei, primul-ministru al Ungariei, aceste summituri ar fi fost niște cenacluri, am fi vorbit poezie. Principii, discuții, promisiuni, scriem cărți.

Da, e foarte bine, sunt foarte multe cărți scrise și adevărurile despre care vorbesc sunt scrise în cărți. Nu au nicio importanță, pentru că puterea se exercită de la Bruxelles cu o violență uriașă împotriva oricărei legi și oricărei idei de democrație. Nu mai există democrație, este un limbaj pe care noi îl folosim și care este absolut inutil. Eu cred că trebuie să ieșim la bătaie. Discursurile sunt foarte bune, principiile le-am spus, se cunosc, avem toate justificările, dar trebuie să ieșim la bătaie. Cum? Sprijinindu-i pe cei doi prim-miniștri, care sunt și în Consiliul European, în instituțiile europene, și pot deschide proceduri, să realizeze câteva lucruri punctuale.

În urmă cu câteva săptămâni, Curtea de Justiție a Uniunii Europene a pronunțat o decizie împotriva României, în care spune că judecătorii din România pot să ignore Constituția României. Este o decizie a Curții de Justiție a UE! Această decizie se va aplica și se aplică odată pronunțată tuturor statelor. O să aveți și aveți deja judecători care nu trebuie să mai țină seama de constituțiile naționale și, prin urmare, de legislația internă. Statele noastre nu mai există atunci.

Ce este de făcut? Trebuie să găsim soluții disperate. Cine sunt acești judecători care pronunță așa ceva? Ei sunt, de fapt, niște agenți guvernamentali. Ei sunt trimiși acolo de statele membre. Cum este posibil ca acești judecători, care nu sunt de fapt judecători, ci sunt niște agenți guvernamentali, pentru că ei nu corespund condițiilor de imparțialitate cerute de legile naționale și de CEDO ca să fie judecători, să ajungă să judece curțile constituționale, să judece națiunile, să creeze drept? Cine sunt oamenii ăștia? Studiind foarte puțin, îmi dau seama că este vorba despre rețelele Soros, care i-au infiltrat încetul cu încetul în mediile eligibile și au ajuns în Curtea de Justiție Europeană, unde pur și simplu distrug statele.

Eu cred că dvs. aveți posibilitatea să recuzați acești judecători, aveți această posibilitate ca guvernele dvs., ca o primă acțiune concretă, să se opună. N-o să plece, pentru că ei de fapt au trădat țările noastre. N-am văzut niciun judecător din România, din Germania, iată în Germania Curtea Constituțională s-a pronunțat împotriva Curții de Justiție Europene, în Spania Curtea Constituțională s-a pronunțat împotriva supremației dreptului european; dar reprezentantul Germaniei, Spaniei, Olandei, Belgiei, Italiei, din Curtea de Justiție Europeană ce au făcut?

Cine sunt oamenii ăștia? Oamenii ăștia ne-au trădat națiunile. Oamenii ăștia lucrează împotriva națiunilor noastre și împotriva statelor noastre. Ei trebuie pur și simplu recuzați în mod oficial de guverne și acolo unde guvernele nu o fac, partidele noastre să ceară recuzarea lor, pentru că trebuie să le punem sub semnul întrebării instituțiile și, dacă putem, să le blocăm instituțiile.

Altă idee: blocaj la nivelul Consiliului European. La nivelul Consiliului European și oriunde se poate trebuie, în opinia mea, exercitat dreptul de veto în mod programatic, sistematic. Nu mai avem timp. Pur și simplu ne dispar națiunile, ne dispar popoarele, statele; este o bătaie pe viață și pe moarte. Fiecare zi care trece este în favoarea lor. Aș vrea să propun o altă procedură: plângeri penale.

În 2019, am redactat o plângere penală împotriva lui Timmermans, care a făcut ocolul întregii Europe, a ajuns la Bruxelles. Imediat purtătorul de cuvânt a lui Timmermans a ieșit să spună că are imunitate, și ce dacă are imunitate? O plângere penală pentru infracțiuni făcute împotriva României în acțiunile lui oficiale. Desigur că la 2-3 săptămâni, procurorii ne-au chemat și ne-au spus „Domnule, nici chiar așa. Ce facem?" și am spus că vreau să fie un precedent. Și a fost un precedent.

Oamenii ăștia, acești comisari, cine sunt ei? Fiindcă ei sunt în afara tratatelor. Ei nu exercită atribuțiile din tratate. Lucrurile astea se știu. Toată lumea este de acord cu lucrul ăsta. Cu ce puteri fac ei ceea ce fac? Cu ce puteri vine un reprezentant al Partidului Popular European să spună „vrem să dărâmăm guvernul din Polonia"?

Comisarii pe justiție vin la dvs. în Ungaria și în Polonia și vă dau ordine. Cu ce puteri? Eu cred că toate aceste activități ale comisarilor europeni intră în zona ilicitului penal. Ei pun în pericol securitatea națională a statelor noastre, instigă și, mai mult decât atât, pur și simplu ne destructurează statele și națiunile. Care este atribuția pe care o exercită ei? Ei nu răspund în față nimănui.

Aurelian Pavelescu