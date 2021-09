România, o ţară unde nimeni nu are atribuţii

Falimentul City Insurance, cea mai mare companie de asigurări pe RCA, cu 45% din piaţă, va lăsa în urmă o gaură de 500 de milioane de euro, mai mult sau mai puţin. Această gaură se va pierde în timp, aşa cum se întâmplă cu Astra, Carpatica Asig, sau cu celelalte falimente, ţepe, fraude etc. România este o ţară bogată, are de unde.

Frauda, sau ce este ea, de la City Insurance, s-a petrecut sub ochii tuturor. Cty insurance nu era în situaţia de astăzi - de faliment -, de ieri, ci de patru ani. Toată lumea ştia de City Insurance, dar atâta timp cât avea cel mai ieftin RCA pe care îl puteai cumpăra, pe nimeni nu interesa alteceva. Gaura a crescut de la 50 de milioane de euro la 500 de milioane de euro.

ASF, autoritatea de reglementare şi supraveghere în asigurări spre care se îndreaptă acum toată lumea, spune că nu avea atribuţii sau mijloace să verifice conturile companiei din afară, auditorii nu aveau atribuţii, BNR spune că nu are atribuţii în acest caz (bineînţeles că nu are, că doar sistemul bancar acţionează de sine stătător şi nu mai interacţionează cu nimeni), SIE, care operează în afară, nu avea atribuţii în acest caz pentru că se ocupă de protecţia externă a interesului naţional al României, probabil că nici SRI un are atribuţii în acest caz, Oficiul pentru Spălarea Banilor nu are atribuţii în acest caz, Guvernul nu are atribuţii în acest caz, Ministerul Finanţelor nu are atribuţii în acest caz.

Dar cine are atribuţii? Parcă toată lumea îşi dă o mâna, aşa, invizibilă, ca să se întâmple aşa ceva. Probabil că dacă nu venea un nou preşedinte la ASF şi rămânea cel dinainte, la City Insurance nu se întâmpla nimic, iar gaura s-ar fi mărit la 1 miliard de euro şi toată lumea era mulţumită. Aşa, la 500 de milioane de euro, este prea puţin, mai sunt şi nemulţumiţi, mai ales că economia a crescut de 5 ori faţă de acum 20 de ani, iar atunci găurile din sistemul bancar erau mai mari.

Dacă cineva ar scutura puţin mai mult bilanţul companiilor de asigurare, s-ar putea să găsească surprize. Aceste companii strâng primele de asigurare acum de la mai mulţi şi speră ca evenimentul asigurat să nu se întâmple. Între timp, banii din primele de asigurare, care trebuie asiguraţi astfel încât să se plătească daunele, sunt plasaţi care pe unde, în întreaga lume, în diferite instrumente financiare. Ca să nu mai vorbim de plasarea capitalului, care poate îmbrăca cele mai exotice forme.

Asigurările sunt o afacere extraordinară pentru că pot aduce cash imediat, iar plăţile se fac mai încolo. Între timp, banii pot să dispară şi nimeni nu poate fi tras la răspundere, pentru că nu s-a produs evenimentul asigurat. Ce putem reţine din acest caz City Insurance este că nimeni nu are atribuţii şi că această gaură de 500 de milioane de euro face parte din viaţă.

Cristian Hostiuc