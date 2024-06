„Sărbătoarea democrației" a fost pentru români agonia alegerilor pe butoane: fără rușine și fără limită!

„Noi știm că ei mint,

ei știu că mint,

ei știu că noi știm că ei mint,

ei știm că ei știu că noi știm.

Și totuși continuă să mintă!"

(Aleksandr Soljenițîn)

În mod previzibil, alegerile comasate 2024 (europarlamentare + locale) au fost pline de coincidențe îndoielnice și de absurdități, vârâte sub preș de către decidenți. Însăși decizia comasării a fost un abuz grav, prin care românii suveraniști au fost văduviți de dreptul legitim de a fi reprezentați în PE conform voinței lor, iar alegerile propriu-zise au continuat în aceeași notă a abuzului. Iată câteva excese clare săvârșite de statul paralel, pe care nimeni nici nu vrea și nici nu poate să ni le explice:

Cum a obținut UDMR 7%?

Poate cea mai mare absurditate a acestor alegeri este scorul umflat cu pompa al UDMR-ului. Acesta a fost obținut cu ajutorul diverselor partide, de la caz la caz în funcție de județ, dar pe mâna statului paralel. Au mai fost alegeri în care UDMR-ul a obținut scoruri importante în județe în care nu prea locuiesc maghiari, dar de data aceasta abuzul este prea evidentȘ cum e posibil să obțină peste 5% în Câmpina de pildă, unde n-a călcat picior de ungur? UDMR a obținut peste jumătate de milion de voturi, în condițiile în care nu trăiesc mai mult de un milion de unguri în România, inclusiv minori. Chiar dacă toți maghiarii din România ar fi votat UDMR, mi-e greu să cred că prezența la vot a fost de peste 60-65%. Scorul UDMR-ului poate fi explicat foarte simplu: au cedat locurile de reprezentanți în secțiile de votare altor partide (inclusiv lui Piedone!) la cererea statului paralel, iar acesta din urmă i-a răsplătit. Inclusiv prin deschiderea graniței de la Satu Mare, prin care maghiarii au venit masiv să voteze. Așadar, statul paralel vrea UDMR în Parlamentul European.

Piedone Jr., 48,8%??

Nu am nimic personal cu dl Piedone Jr. Totuși, la un asemenea scor imens obținut de către un tânăr care nu prea are nici pregătirea necesară, nici un partid mare în spate, nici charismă, nu avem cum că nu ne punem întrebarea - cum a fost posibil? Ei bine, aproape toată lumea și-a cedat reprezentanții din secțiile de votare - adică cei care numără voturi - în favoarea lui Piedone - PSD, Pro România, UDMR.

Nicușor Dan, umflat cu pompa

Faptul că progresiștii/corporatiștii îl plac pe Nicușor Dan este adevărat. La fel de adevărat este faptul că această clasă socială nu iese cu predilecție la vot. Chiar și așa, nu sunt toți Bucureștenii corporatiști... Cum este posibil ca un primar atât de slab cum a fost Nicușor Dan să obțină un asemenea scor? Cum este posibil ca în urma acestei victorii zdrobitoare, să nu se bucure nimeni? Totuși, se presupune că 330 de mii(!) de persoane l-au votat. În ultimii ani nu am auzit pe nimeni - dar absolut nimeni - care să îl laude pe Nicușor.

Notă: Un document Strict Secret care demonstrează colaborarea lui Nicușor cu securitatea a fost devoalat în timpul campaniei. O bună parte a presei a sărit ca arsă, cum că documentul ar fi fals, ba chiar că această „falsă devoalare" (sic!) l-ar fi ajutat pe Nicușor în alegeri. Prima întrebare ar fi, de unde au știut? A doua: dacă era fals, atunci cum este posibil să existe o anchetă penală deschisă în anul 2023 (5027/164/P/2023) care cercetează cum a survenit devoalarea respectivului document? Dacă există această anchetă, nu înseamnă că documentul este cât se poate de adevărat?

Cum a reușit Diana Șoșoacă să ajungă în PE?

Oare nu cumva a fost ajutată doar ca să fie un ghimpe în coasta AUR-ului, atât în PE cât și pentru alegerile prezidențiale? Sper că acțiunile ei viitoare vor contrazice această ipoteză, dar mă îndoiesc profund.

Cine l-a votat pe Nicu Ștefănuță?

Sunt un observator atent al spațiului public, dar nu am auzit de acest Ștefănuță până nu au fost anunțate rezultatele alegerilor, în care dumnealui ar fi obținut 3%/256.000 de voturi. (!) La o asemenea intenție de vot, cred că am fi auzit și noi de acest domn. Ar fi auzit cu siguranță și mass-media, acolo unde a fost complet absent. Iată câteva declarații ale domnului Ștefănuță: „Am pus presiunea în ceea ce privește legalizarea Parteneriatului civil în România iar la nivel european am sprijinit prin voturile mele și prin petiții pe care le-am semnat comunitatea (...) Chit că în aproape fiecare postare pe care o face se află comentarii de hate homofob, sau că presa m-a marginalizat de atâtea ori din această cauză, știu că comunitatea Queer din România primește această urătură de 1.000 de ori mai puternic (...) Ador să merg la Pride, însă ceea ce mă dezamăgește este că sunt singurul politician care face asta" Deci mesajul statului paralel este că ar trebui să înțelegem și noi, românii, cât și comunitatea europeană, faptul că există o importantă comunitate „QUEER" în România, atât de importantă încât să poată da un europarlamentar?? Ferească Dumnezeu!

PNL, marele câștigător al acestor alegeri

În mod absurd, pentru că nu au fost deloc recomandați nici de guvernările PNL-iste, nici de liderii actuali, nici de alăturarea cu PSD. Totuși, creșterea lor din ultimul an de zile de la 13% la peste 30 % la alegerile locale este fulminantă. Atunci, ce i-a recomandat? Singurul răspuns posibil Klaus Iohannis, cel care încă ține frâiele României în mâinile sale, respectiv slaba concurență venită pe mai toate palierele.

Dominik Fritz, noul Iohannis?

Este cel puțin dubioasă victoria lui Fritz la primăria Timișoara, în urma mandatului dezastruos pe care l-a avut, succedată de lansarea candidaturii acestuia la președinția USR-ului. Să fie Drulă omul lui Coldea și Fritz omul lui Iohannis? Să pregătească astfel Iohannis ruperea alianței PSD-PNL, respectiv lansarea alianței electorală PNL-ADU pentru alegerile prezidențiale și parlamentare, pe mâinile generalului Ciucă și a neamțului Fritz?

Certe sunt următoarele lucruri: toate partidele s-au declarat învingătoare în urma acestor alegeri - doar românii au fost cei înfrânți. Până și Șoșoacă, după ce a făcut un scandal teribil despre anumite amantlâcuri ale unor lideri politici, a tăcut complet după ce i-a fost validată accederea în Parlamentul European, probabil cu acceptul acelorași politicieni. Din cele expuse mai sus, este limpede faptul că aceste alegeri au fost de fapt pe butoanele apăsate de către statul paralel. Totuși, parcă de data aceasta a fost prea mult. Prea am fost luați de proști! „Sărbătoarea democrației" - așa cum a fost numită ziua alegerilor de Ciucă și Ciolacu - a fost pentru români nici mai mult nici mai puțin decât agonia alegerilor pe butoane, unde rezultatele au ieșit „așa cum a trebuit" - cu Nicușor Dan primar, cu un lgbt-ist independent ales la europarlamentare, cu sula SOS-ului în coastele AUR-ului, dar în detrimentul patrioților români, cu Fritz proaspăt candidat la șefia USR și cu UDMR în veșnicul rol de balama anti-românească.

Totuși, aceste alegeri ne-au demonstrat și că se poate, acolo unde nu și-a băgat statul paralel coada, unde românii au fost nemulțumiți iar opoziția a fost reală și combativă. Un pseudo anonim independent, Sabin Sărmaș, a fost cât pe ce să-l detroneze pe Emil Boc în cursa pentru primăria Cluj, obținând peste 30% din voturi! Mai mult, independentul Mihai Polițeanu a reușit să câștige primăria Ploieștiului, în fața PSD-istului Volosevici. Unde românii au fost hotărâți, fie au reușit, fie au fost aproape de schimbare!

Foarte multă lume este total nemulțumită de rezultatele acestor alegeri. Dacă dăm dovadă de patriotism, curaj și organizare, atunci această nemulțumire se va reflecta în alegerile prezidențiale și în cele parlamentare. Istoria ne dă o șansă importantă să producem prima schimbare post-decembristă reală, în mai bine. Deșteptați-vă și dați-le peste bot!

Andrei Gușă