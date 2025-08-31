Să ne amintim cum i-am numit pe șefii serviciilor

Sursele l-au propus ca șef la SRI sau SIE pe Dacian Cioloș. Cioloș este exact opusul a ceea ce ar trebui să fie, a spumegat expertul. Este agronom, a clocotit inginerul. N-are pic de expertiză, a fiert IT-ul. Este o glumă proastă, a răcnit un fost premier. Este omul francezilor, a zbierat presa suveranistă.

În țara asta francezul este la putere. Fără Franța nu mișcă nici Daciile. Președintele este sorbonist. Prima vizită în străinătate făcută de interimar a fost la Paris. Ați văzut cât i-a ținut mâna Macron în mâna lui când au urcat scările palatului Élysée? De aia i-a ținut-o, că suntem sub ocupație franceză. Am ajuns colonie. Gândiți-vă la Clotilde Armand care a dictat la sectorul 1 ca pe plantație până l-a umplut de gunoaie. Francezii e cu toții dictatori. Ați văzut ce consilier și-a luat președintele? Pe Florin Vlădică prin care Macron pregătește terenul pentru închiderea bazelor militare americane.

Iubim Franța și poporul francez, dar nu ne plac tendințele dictatoriale ale lui Emmanuel Macron. Cioloș este un trădător de neam. Un vândut. Aha, de aia îl cheamă și Julien? Un soroșist. Toți vânduții este soroșiști. Ar trebui să ne schimbăm numele în Romanța. Sau în Soroșia. Francezii mișună de la Auchan până la Cincu și de la Carrefour până la Mioveni. Deschide o sticlă de frâncușă, garson. Cum să pui șef la servicii un sclavete vândut coloniei? Ce secrete mai putem păzi când un agricultor cu nevastă franțuzoaică este pus șef la SRI? Mai avem ceva al nostru în afară de musiu, mersi, bonjur, bulivar, patinoar, budoar și furculision?

Se aude că și Luca Niculescu ar fi în cărți pentru șefia SRI. Fost ambasador la Paris. V-am zis? Alt agent al Hexagonului. Sau Alina Mungiu Pippidi. Că de aia stă la Berlin, ca să nu vadă lumea cât este de franțuzită. Sau Laura Codruța Kovesi aleasă procuror șef european cu votul decisiv al Franței. Dacă nu îl pune pe Cioloș la SRI, măcar să-l aducă înapoi la Cotroceni, să termine ce a început. Să elibereze palatul pentru USR. Care este toți unul și unul omul Franței.

Cornel Ivanciuc