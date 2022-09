Schengen, venim!

Urmatoarele luni din acest an vor fi un festival de stiri legate de Schengen. Politicienii autohtoni se vor intrece in anunturi biruitoare legate de aderare, in timp ce europenii vor incerca sa obtina, pe ultima suta de metri, mari concesii din partea Romaniei. Decizia de a intra este deja luata. Suntem aproape 100% intrati, doar vreo mare "minune" romaneasca putand sa ne faca sa nu indeplinim acest obiectiv. Pentru miscarea transfrontaliera si comert, acest pas inainte este imens deoarece simplifica si reducere semnificativ costurile.

Intrarea noastra se datoreaza mult lui Putin, conflictul necesitand convoaie militare si deplasari de armament, care fac din Romania un punct esential. Faptul ca nu este in Schengen, genereaza niste batai de cap colosale si un infern logistic. Aceasta aderare nu face decat sa simplifice viata tuturor, integrarea fiind un pas in fata pentru noi. Chiar si asa, nu trebuie sa aberam comparand acest moment cu integrarea in UE sau marea Unire. Sunt constient ca nivelul intelectual al politicienilor a scazut mult, dar este totusi de bun simt sa respectam istoria si sa nu facem dintr-un succes de etapa, vreun moment definitoriu in evolutia poporului roman. Sa invatam moderatia dragi liberali, ca sa nu devenim penibili cu discursuri tip Churchill prin Europa.

Marele pericol preaderare va fi reprezentat de evolutia din urmatoarele luni. Ipocritii Bruxellezi stiu sa joace bine aceste momente pentru a scoate untul din noi. Dupa cum poti observa, se va marsa aberant pe legile justitiei pentru a recrea premisele unui potential festival cu psd-isti in 2024. Predoiu este la ordin in cazarma, vorbiind agitat prin birouri ca fara insertia tuturor aberatiilor in lege nu se ridica MCV si nu intram in Schengen. Acelasi scenariu clasic cu care s-au modificat aberant toate legile justitiei de la Macovei incoace, fara o minima dezbatere nationala sau vreo vointa proprie. Nivelul este atat de scazut, incat se doreste inserarea unor articole prin care respectarea deciziilor CCR sau ICCJ sa nu fie obligatorie. O rusine incredibila si o dovada a lasitatii nationale incercata de cativa trepadusi deghizati in politicieni.

Acesti politruci misei nu realizeaza ca respectul nu se castiga in genunchi. Nu esti anti-european daca doresti sa iti respecti Inalta Curte sau Curtea Constitutionala. Acest discurs lozincar este doar pentru hashtagi care fumeaza ambrozie, perfect descrisi prin titulatura de idioti utili. Bruxelles stie ca este aproape inevitabila aderarea Romaniei si vrea sa creeze cateva bombe legislative in aceste luni, prin care democratia romaneasca sa poate fi deturnata oricand. Este evident ca nu mai poti sa instalezi Ciolosari, Barnisti si alte creaturi fantastice prin vot democratic, de aceea trebuie ca etalonul anticoruptiei sa fie omniprezent. Daca "#merg la vot#" nu functioneaza, venim noi imediat cu un dosar pe angajari fictive sau vreo mare coruptie de 3200 RON si curatam terenul.

Totul este atat de ridicol, incat realizezi ca aceasta constructie europeana a devenit un festival al ipocriziei. Ursula ne vorbeste despre transparenta si anticoruptie, cand marea Comisie Europeana nu a desecretizat contractele de zeci de miliarde pe vaccin. Penibil de-a dreptul. Stai cateodata si realizezi ca suntem intr-o asemenea decadere culturala, incat nici nu mai este necesar sa inventam alte manipulari. O tinem langa cu prosteala anticoruptiei prin Est pana cand se vor plictisi si pasarile de acest cantec. Pe zi ce trece realizezi ca UE a devenit un mamut sinistru, dominat de semidocti agresivi si progresisti. In acest ritm, totul se va ruina si o vom lua fiecare pe cont propriu, condusi de geniile autohtone. Din pacate nu poate exista un alt final, cand vezi nivelul de ipocrizie la care s-a ajuns. Progresismul sorosist indoctrinat in mintile acestor roboti lipsiti de empatie este un cancer care va narui constructia europeana.

un comentariu de Dana Budeanu pentru Verdict App