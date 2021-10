Schizofrenia paranoidă a Pandemiei

De la începutul pandemiei și până acum am auzit atâtea chestii complet ilogice încât am ajuns la suprasaturație. Am senzația că sunt nebun efectiv. Am ajuns în punctul în care probabil că s-a dorit să ajungem - acela de a ne îndoi de propria logică elementară, de propria sănătate mintală.

Am auzit că virusul a pornit de la un pangolin, apoi de la un liliac, apoi de la un laborator din Wuhan. În 20 de luni, nu s-a găsit nici liliacul, nici pangolinul, dar s-a găsit omul din Wuhan. Am aflat că omul care a fost plătit să facă experimente "Câștig de Funcție Virală" la un laborator din Wuhan, a investigat laboratorul și nu a găsit nimic neconform. Ne-am liniștit. Am aflat că măștile chirurgicale funcționează, dar măștile de pânză nu. Apoi am aflat că măștile funcționează indiferent de calitatea lor, deși studiul din Bangladesh, cel mai mare de acest fel, a arătat că nu-i așa.

Am auzit cum trebuie să-i protejăm pe cei vaccinați de nevaccinați. Am aflat că trebuie să ne vaccinăm ca să le oferim celor ce nu se pot vaccina o viață normală. Apoi cum trebuie să-i protejăm pe cei care nu se pot vaccina din cauze medicale, impunându-le un certificat care să-i țină în arest la domiciliu.

Am aflat că virusul este deja endemic. Pe urmă ni s-a comunicat că scopul este să eradicăm un virus, deși acesta este endemic, adaptabil și imposibil de eradicat.

Am aflat că vaccinul nu previne răspândirea virusului, dar certificatele verzi previn răspândirea virusului. Am aflat că tehnologia mRNA este bună pentru că e flexibilă și oferă posibilitatea rețintirii vaccinului pe tulpini noi. Apoi ni s-a spus că varianta dominantă e Delta și noi facem injecții și boostere tot pentru Alpha, deoarece n-a rețintit nimeni nimic. Am aflat că lockdown-ul e foarte bun în prevenirea răspândirii infecției, dar nu schimbă curbele de transmitere și infectare. Pe urmă am fost informați că lockdown-ul nu e bun pentru că adâncește sărăcia și inegalitatea socială (David Nabarro, World Bank, Unicef). Apoi ni s-a spus că lockdown-ul e bun, apoi că nu este bun, dar e singura soluție pentru eradicarea unui virus imposibil de eradicat.

Ni s-a spus că vaccinul previne infectarea. Că vom renunța la mască atunci când vom fi vaccinați. Apoi ni s-a spus că, deși ne-am vaccinat, tot nu putem da masca jos pentru că vaccinul nu previne infectarea, dar previne boala. Apoi ni s-a spus că vaccinul nu previne boala, ci doar boala gravă, dar că trebuie să continuăm vaccinarea ca să eradicăm virusul. Acolo unde s-a vorbit de restricții și măsuri ilegale, s-a spus că sunt imposibile. S-au folosit acuzații de panică irațională și conspiraționism nefondat. Acolo unde s-au impus restricții și măsuri ilegale s-a spus că e temporar, până se ating cotele de vaccinare.

Acolo unde s-au atins cotele de vaccinare s-a spus că nu este un succes suficient pentru ridicarea restricțiilor și că trebuie vaccinați copiii. Acolo unde se vaccinează și copiii nu este suficient pentru că nu pot fi vaccinați fără acordul părinților. Acolo unde țelurile s-au atins, ni s-a spus că oricâte țeluri s-ar atinge, certificatele verzi vor rămâne pentru că sunt singurele care pot eradica virusul. Deși FDA, CDC și OMS nu recomandă boostere pentru întreaga populație, ci doar pentru vulnerabili, guvernele au început să recomande boostere indiferent de vârstă sau situația medicală individuală.

Deși ni s-a spus că copiii 0-18 ani sunt categoria cea mai puțin vulnerabilă la covid, cu o rată a mortalității sub influenza, acum copiii trebuie vaccinați neapărat.

De asemenea, acolo unde s-au atins țintele de vaccinare, nimeni nu mai vorbește de numărul mare de infectați și spitalizați cu covid (Israel, Singapore). Ni s-a spus că toate aceste măsuri sunt pentru binele nostru și vor rămâne în picioare până atingem imunitatea naturală. Apoi ni s-a spus că imunitatea naturală nu e bună și că doar vaccinurile ne pot oferi imunitate, deși nu previn infectarea, transmiterea și spitalizarea. Ni s-a spus că două doze sunt suficiente pentru a fi "imunizați". Apoi două doze și certificat verde. Apoi două doze, trecut prin boală și certificat. Apoi trei doze, trecut prin boală, certificat, dar tot nu suntem imunizați.

Ni s-a spus că vaccinul este sigur și că putem proba acest lucru prin sistemul de raportare al efectelor secundare VAERS. Apoi ni s-a spus că nu ne putem lua după VAERS pentru că nu e relevant. Întâi că miocardita, reacțiile inflamatorii și autoimune sunt fake news, apoi că sunt rare, apoi că sunt mai puțin riscante decât covid. Acum sunt din nou fake news, că VAERS nu e bun, că studiile sunt proaste și raportarea subiectivă.Acolo unde s-a protestat pentru democrație, ni s-a spus că înțelegem prost democrația. Acolo unde s-a protestat pentru drepturi individuale, ni s-a spus că înțelegem greșit drepturile individuale. Din ce în ce mai frecvent ni se vorbește despre un drept care nu există - dreptul la sănătate publică. Nu există scris nicăieri dreptul la sănătate publică, cu atât mai puțin obligativitatea sănătății prin măsuri coercitive.

Nu poți generaliza un drept la o populație. Drepturile sunt întotdeauna individuale, niciodată de grup. Există dreptul la ACCES la servicii de sănătate, dreptul la integritate fizică și psihică a persoanei și dreptul la viață. Orice discuție atrage imediat acuzații de antivaccinism și retard mintal. Aceleași acuzații le atrage și orice discuție despre metode de prevenție sau tratament altele decât vaccinarea. Aparent, actul medical se face prin intermediari, fie cu șantajul statului, fie cu bocancul jandarmeriilor europene. Ni s-a spus să avem încredere în știință. Pentru binele nostru s-a optat pentru cenzurarea tuturor opiniilor neconforme.

Când am avut încredere în știință, ni s-a spus că nu e știința potrivită. Când am citat studiile unor cercetători și instituții cu bună reputație, ni s-a spus că nu sunt bune studiile, că nu sunt buni cercetătorii, că nu e bună știința. Apoi ni s-a spus să ne luăm după presă, că presa știe cum să aleagă știința pentru noi. Ni s-a spus să avem încredere în autorități și, când am întrebat pe care știință se bazează restricțiile sau măsurile de combatere a pandemiei, am fost pur și simplu acuzați de anti-vaccinism și comportament anti-știință.

Nu contează că suntem vaccinați cu schemă completă, că purtăm masca sau că suntem conștiincioși în măsurile de prevenție. Orice întrebare am avea, e prea multă întrebare și prea puțină docilitate. Prea mult conspiraționism și prea puțină știință. E o lume de clovni abjecți care combat sute de studii clinice cu articole fără surse, de pe CNN sau BBC, și culmea este că tot ei câștigă dreptul de a domina discursul public și politicile de sănătate. E lumea de-a-n doaselea în care jurnaliștii împreună cu zbirii amenință medici, sufocă toate conversațiile științifice sau juridice, cataloghează ca teroriști, nebuni sau inamici ai statului pe oricine nu se supune și nu aprobă orbește toate măsurile, indiferent de cât de imbecile ar fi.

Lumea asta a devenit halucinația demenței sociale care ne face să aplaudăm restricționarea accesului la educație, la locuri de muncă, la siguranță economică și servicii medicale, în funcție de un certificat digital care nu atestă absolut nimic altceva decât obediența față de noua ortodoxie virală. E lumea perfectă, a Martorilor Covid, religia științei fără tăgadă, plină de mici tirani, retardați emoțional și birocrați îmbuibați, analfabeți funcțional, care nu-și asumă legal sau moral nicio răspundere pentru ceea ce făptuiesc. În lumea asta, a încerca să pui cap la cap toate ițele, să filtrezi totul în mod rațional, nu-i altceva decât un exercițiu de simulare a schizofreniei paranoide.

Dan Pavel