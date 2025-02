Se așteaptă mesaj din SUA de tip "TURUL 2, ÎNAPOI!"

Se întâmplă lucruri importante din punct de vedere politic pe noua linie fierbinte, un soi de axă secundară, dar importantă, de tipul Washington-București. Am tot vrut atâta timp să intrăm pe harta de interese a Statelor Unite. Ei, uite că am intrat, nu cum ne-am fi dorit, printr-un reciproc avantaj, dar e bine și așa, apropo de anularea alegerilor și constatarea distrugerii democrației românești. Ieri, din Statele Unite, au venit, din nou, două declarații foarte importante legate de România: prima, cu repetiție, din partea lui JD Vance, vicepreședintele Statelor Unite, din nou despre alegeri fraudate în România, bineînțeles, prin anularea turului doi fără dovezi de ilegalități, iar această declarație a fost urmată imediat de o nouă postare a lui Elon Musk, care l-a descoperit pe șeful CCR, Marian Enache, în urma unui interviu halucinant pe care acesta l-a oferit, după cum știți, alaltăieri, în care cauționa și explica ceea ce nu se poate cauționa și nu se poate explica legat de procesul electoral din România.

Ce știu americanii? Că anularea turului doi, în decembrie, a fost încurajată și validată de către fostul regim de la Casa Albă, cum îl numesc eu „regimul Biden-Obama", prin intervențiile inclusiv publice, dar și de alt fel, ale fostului Secretar de Stat, Antony Blinken, deci apare firesc acum ca regimul Trump să aibă totuși o poziție oficială, care fie să fie similară cu cea a regimului Biden, fie să fie opusă, adică să nu recunoască alegerile din decembrie și anularea turului 2; nici măcar n-ar fi ceva neobișnuit pentru America, ei au făcut-o în mod repetat chiar în ultimii ani. Și haideți să gândim acum logic: dacă oamenii de bază ai lui Trump, JD Vance și Elon Musk, și alții, inclusiv Marco Rubio, spun toți la unison că procedura de alegeri din România a fost fraudată, ce ar rămâne de făcut pentru Trump? Are doar două variante și una consecutivă. Varianta soft, prima, prin care să comunice public și oficial că da, alegerile au fost fraudate în România, dar că Statele Unite ale Americii, sub conducerea sa, se vor îngriji ca viitorul proces electoral, din luna mai, să fie unul corect; dar are și varianta a doua, varianta hard, prin care Trump să ceară, tot oficial, să se revină la turul doi, cel dintre Călin Georgescu și Elena Lasconi. În ambele variante, Călin Georgescu este noul președinte al României - în prima, cu ceva emoții până în luna mai, dar în a doua, în mod cert. Există și varianta consecutivă, a treia, aceea în care Trump să nu se exprime deloc, nici măcar Marco Rubio, și atunci e limpede că Administrația Trump nu-l preferă pe Călin Georgescu - asta este concluzia logică - și lasă jocul de putere din România la latitudinea autorităților românești.

George Simion, liderul AUR, este în Statele Unite ale Americii, la CPAC, conferința ordinară a republicanilor, și, din manifestările lui mediatice, este limpede că Simion joacă cu toată forța cartea numită „turul 2 înapoi", este în contact direct, și a arătat asta, cu oamenii extrem de apropiați de Trump, pe care, de ieri, încearcă să îi convingă ca ei să-l convingă pe Trump ca, mâine, cu ocazia discursului liderului american de la această Conferință a Republicanilor, să aibă un capitol aparte legat de România și procesul electoral fraudat, ca exemplu pilduitor pentru toată lumea că, nu-i așa, Administrația Trump încurajează democrația în Europa. Ei bine, eu am convingerea, bazată pe multe argumente pe care vi le-am tot prezentat, că Donald Trump nu se va exprima legat de România decât în acord cu Putin, cu care se va consulta, deoarece, este limpede și v-am demonstrat, repet, că România se află pe masa de negociere dintre SUA și Rusia, cum o numesc eu „masa marii împărțeli". Am tot demonstrat asta în ultimele luni, dar a devenit și mai clar în ultimele zile, mai ales după runda de negocieri de la Riad, din Arabia Saudită. Serviciile noastre secrete știu acest lucru cu precizie, iar situația, după cum și voi știți, a fost deja confirmată prin ieșirea publică a lui Cristian Diaconescu, noul șef al Administrației Prezidențiale.

Mai spun doar că la ora la care, mâine, Trump se va adresa republicanilor la CPAC, marele miting al suveraniștilor de la București va fi în plină desfășurare, iar de la atâtea mii de mile distanță, americanii nu vor auzi, în mod sigur, decât „turul doi înapoi". Știm toate aceste lucruri, azi la Cotroceni sunt ședințe intense toată ziua, se va discuta despre ce vă spun eu aici, în mod sigur. Dar, tot în mod sigur, se va pune în discuție și viabilitatea soluției Crin Antonescu - candidat, care candidat tot nu decolează în sondaje, deci poate apărea nevoia de Bolojan. Tot din România, Marcel Ciolacu a plecat astăzi la Bruxelles, la întâlnire cu Ursula von der Leyen, ca să ia lumină și tot legat de jocul de putere, dar, în mod sigur, Ciolacu încearcă și o posibilă conectare cu decidenții lui Trump, pe linie bruxelleză, așa cum poate. Probabil că cel vizat de Marcel Ciolacu va fi Marco Rubio. Stați pe recepție, deci, în toate aceste zile, și azi, și mâine, și poimâine, pentru că se întâmplă lucruri importantissime.

Cozmin Gușă