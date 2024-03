Se joacă la rupere după ce Simion și AUR au fost primiți în SUA. Apare în tablou și "rețeaua Dudu"!

Luni am zis la Gold Fm că, după marele succes al prezenței în SUA la congresul republicanilor, Simion și AUR trebuie să se aștepte la mari lovituri subterane. M-am bazat pe faptul că, întâlnirile cu politicieni americani și interviurile date presei de peste Atlantic de către auriști, stricând strategia sorosiștilor ce tocmai pregăteau o nouă ștampilare cu putinism a lui George Simion, va fi inventat ceva infamant ca să strice bucuria suveraniștilor. Și așa s-a întâmplat, iar operațiunea aleasă a fost de tip "explodarea conservelor" securiste din interiorul partidului.

Până la descrierea operațiunii, trebuie să marchez că principala unealtă de a lovi în AUR, anume Diana Șoșoacă, n-a mai putut fi activată contra lui Simion din cauza scandalului domestic, în cadrul căreia soțul ei, printre multe atacuri de tip chiloțăreală, a tras și cu un "glonț de argint", anume a mărturisit public că pe Diana Șoșoacă a preluat-o acum 6-7 ani chiar din sânul USR, unde aceasta activa, convingând-o că nu tefelismul, ci suveranismul e calea de succes. Această lovitură a redus-o la tăcere pe șefa SOS, aceasta preferând să plece într-o călătorie de reculegere în Italia. Oricum, rolul lui Șoșoacă de a bate în AUR a fost preluat în ultima vreme de către Dumitru Coarnă căruia, după excluderea din partidul lui Simion, pesedisto-liberalii i-au descoperit valoarea de întrebuințare, trimițându-l pe spezele lor prin studiourile televiziunilor ca să-i înjure pe suveraniști. Dar Coarnă e un fost polițist, cu etichetă de scandalagiu și traseist politic, deci irelevant ca și credibilitate pentru a fi util în acțiunea de decredibilizare.

Și uite așa, pe acest fond de lipsă de combatanți de nădejde contra AUR, a fost declanșată vineri dimineața operațiunea de "explodare a conservelor", ce-a debutat prin anunțul lui Ilan Laufer că partidul său rupe alianța cu Simion pentru că acesta e dictator. A venit comunicatul replică prin care AUR explica faptul că oricum se pregătea eliminarea lui Laufer, deoarece a fost depistat ca agent al lui Coldea în aparițiile din ultimele săptămâni când îi lua apărarea "generalului negru" în emisiunile tv unde acesta era acuzat în scandalul COLDEA-UNTOLDEA. Treaba devenind astfel periculoasă pentru armata de acoperiți ai Statului Paralel, Laufer a fost invitat vineri seara în studiourile A3 (patronată de Dan Voiculescu, căruia îi e frică de evadarea lui Piedone către AUR!) pentru ca să explice țării că Simion nu e doar dictator, dar ar fi și homosexual, "amanta" lui fiind Marian Cucșa, președintele Partidului Republican, cel care tocmai descrisese public felul în care Coldea îl manevrează pe Laufer. Tipic securist și nimic de comentat în plus, e ceva obișnuit pentru Coldea și gealații săi, ce-și etichetează adversarii cu extremism sau putinism, în cazul lui Simion au mai adăugat și LGBT-ism. Scandalul Laufer n-a căpătat amploarea dorită (nici n-avea cum, omul e fad și necredibil), iar aseară a mai fost mobilizată explozia unei conserve, anume Radu Ghidău, despre care am aflat ieri că e șeful unui partid țărănist din coaliția AUR, care a descoperit și el că Simion e dictator, și din această cauză a rupt și el alianța. Nu știam cine este Ghidău, dar interesându-mă prin câteva telefoane, am descoperit o treabă senzațională, anume că acesta l-a propus zilele trecute pentru a candida pe listele AUR de la parlamentare pe nimeni altul decât pe Constantin Dudu Ionescu, consilierul pe securitate al lui Iohannis. Deci "conserva Ghidău" nu mai era a lui Coldea (sau cine mai poate ști?!), ci venea direct din rețeaua gărzii pretoriene a lui KWI! Aceste scandaluri nu-l afectează pe Simion&Company, ba chiar, fiind prost gândite și implementate, îi mai dau un boost electoral în plus, dar situația e relevantă pentru a pricepe la ce nivel au dus infiltrarea cu agenți sau conserve securicii români avizi de control asupra partidelor. Iar în acest fel putem înțelege și cât de mare e frica de un deznodământ al alegerilor ce-ar putea aduce la butoanele puterii oameni fără manete de control. Datele despre europarlamentare din sondajul Insomar prezentat public vineri (PSD-PNL 40,8%, AUR 30%, ADU 11,5%) indică deja că, în ciuda comasării și a listei comune a lui Iohannis, e posibil ca învingătorul din iunie să fie AUR, și de aici e limpede ce se poate întâmpla la prezidențialele din septembrie. Cum ar fi deci ca Iohannis și pesedisto-peneliștii să ajungă să se roage de Kovesi să vină să candideze, fiind singura cu șanse de a-l învinge pe Simion?! Eu zic c-ar fi bine, și ceva meritat pentru asemenea impostori!

Cozmin Gușă