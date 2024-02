Se pregătesc legile pentru Tratatul prin care OMS va impune ce vrea dacă declară o nouă pandemie

Pe ordinea de zi a Camerei Deputatilor, camera decizionala, de află PL-x nr. 652/2023 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.40/2023 pentru modificarea Legii nr.152/2020 privind organizarea și finanțarea serviciilor de promovare a sănătății și prevenire a îmbolnăvirilor.

Ce au facut prin OUG nr. 40/2023 care este pe ordinea de zi a Camerei Deputatilor pentru aprobare? Au bagat prevederi la fel ca in Legea nr. 55/2020 (aia prin care a introdus Guvernul prin HG -uri ce masuri a vrut in pandemie, inclusiv obligativitatea certificatului, sub presiune). Cum? La art 6 alin 3 lit d) din Legea nr. 152/2020 (adoptata pe 24 iulie 2020 cand ne ziceau moare lumea , stați în casa) au băgat:

"(3) În sensul prezentei legi, activitățile de promovare a sănătății și prevenire a îmbolnăvirilor se referă la:

d) prevenirea și combaterea bolilor infectocontagioase;"

Iar la art. 7 alin. 4 lit a) au băgat:

"Activitatea prevăzută la art. 6 alin. (3) lit. d) se realizează prin:

a) asigurarea vaccinurilor pe întreg teritoriul, conform necesităților obiective ale României, ținând cont de recomandările Organizației Mondiale a Sănătății;"

CAMERA DEPUTATILOR NU TREBUIE SĂ VOTEZE LEGEA DE APROBARE A OUG NR. 40/2023.



DACA O VOTEAZA, NE VOR BAGA PE GAT ORICE VACCINURI "RECOMANDATE" DE OMS!

CONTACTATI DEPUTATII SA REINTOARCA IN COMISII PL-X 652/2023 SI SA INTRODUCA AMENDAMENT PRIN CARE SA ABROGE ART. 7 ALIN 4 LIT a) din Legea nr. 152/2020.

Si proiectul asta de lege a fost votat la Senat de toate partidele parlamentare.

Ar putea fi o imagine cu text care spune „(4) Activitatea prevăzută la art. 6 se realizează prin: a) asigurarea vaccinurilor pe întreg teritoriul, conform necesităț›ilor obiective ale României, ținând cont de recomandarile Organizației Mondiale a Sănătății; (la 04-09-2023 Litera a), Alineatul (4), Articolul 7 a fost modificată de Punctul 13., Articolul I din ORDONANȚA nr. 40 din 31 august 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 1 septembrie 2023)"



Ar putea fi o imagine cu text care spune „VOTUL ELECTRONIC din 18/10/2023 L470/2023 vot final L470/2023 Prezenți: 77 Proiect de lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.40/2023 pentru modificarea Legii r. 152/2020 privind organizarea și finanțarea serviciilor de promovare sănătății și prevenire îmbolnăvirilor Pentru: 76 Contra: Grup Abțineri: Prezent Nu votat: AUR Pentru Contra PNL 9 Abțineri PSD 14 Prezent Nu votat UDMR 32 7 Senatori neafiliați USR 3 11"

Elena Radu