Se schimbă lumea

În ultimele zile și cu precădere la începutul săptămânii care s-a încheiat s-au succedat câteva evenimente care vor schimba lumea. Evenimentul declanșator a fost marea victorie a armatei ruse (era să zic a armatei roșii...) de la Avdiivka, în Ucraina.

„Cucerirea Avdiivka de Rusia a fost urmată de câștiguri continue în Ucraina, în timp ce îngrijorările creșteau în legătură cu susținerea Statelor Unite pentru forțele kieviene, care, după un expert militar, sunt în același timp subechipate și în lipsă de oameni pe front." (lesakerfrancophone.fr_La Revue de la presse Alternative, 4 martie 2024). Rușii vor exploata la maximum luarea Avdiivkăi și vor avansa în teritoriul ucrainean.

„Ultimele documente ale grupului de analiză din Washington DC arată că avansurile Rusiei în oblastul Donetsk, mai ales la vest de Bahmut, în est și în centrul Ivanivska, în apropiere..." Analistul militar Mike Kofman, cercetător principal la Carnegie Endowment, a declarat în podcastul War on the Rocks că „Ucraina nu are linii bune secundare și că Ucraina este destul de în întârziere în materie de retranșarea frontului" (Le Saker francophone - La revue de la presse). „În spatele Avdiivka, Ucraina dispune de câteva puncte de apărare dar nu este o linie solidă", a declarat același Mike Kofman în 24 februarie.

Al doilea eveniment decisiv îl datorăm Curții Supreme a SUA care a hotărât cu nouă voturi din nouă că Donald Trump poate candida la președinție în toate statele americane. Curtea statului Colorado, decisese, sub impulsul democraților lui Joe Biden, că Donald Trump nu poate fi ales în Colorado. Atât doar că hotărârile pentru alegerile federale aparțin doar Curții Supreme. Și, ca într-o avalansă, pe 5 martie, Super-marți, Donald Trump a câștigat alegerile primare ale Partidului Republican, în 14 din cele 15 state disputate. A pierdut doar în Vermont, un stat care trimite puțini delegați. Contracandidata sa Nikki Haley, susținută și financiar de Democrați, și-a anunțat retragerea. Donald Trump va fi deci în noiembrie candidatul republican, cu mari șanse de a câștiga alegerile împotriva candidatului democrat, Joe Biden. Menținerea lui Joe Biden pentru alegerile de la sfârșitul anului nu face decât să mărească susținerea populară pentru Donald Trump.

A urmat al patrulea eveniment și de departe cel mai mediatizat care a confirmat că lumea se schimbă. Victoria Nuland, descendenta unui doctor care a emigrat din Basarabia ocupată de sovietici, și-a anunțat, la doar 62 de ani, retragerea, de fapt demisia. Victoria Nuland este cea care a condus politica SUA în Ucraina începând cu lovitura de stat, Maidanul, din 2014 din Ucraina. Demisia Victoriei Nuland vine să confirme că SUA au luat act de marea victorie a Rusiei de la Avdiivka și politica lor e pe cale să se schimbe radical. Presiunea alegerilor prezidențiale din noiembrie și-a spus cuvântul.

După plecarea Victoriei Nuland următorul eveniment previzibil e demisia lui Volodimir Zelenski. Bilanțul lui Joe Biden, Victoria Nuland și Volodimir Zelenski e unul cu adevărat catastrofal: peste 500 000 de morți și probabil peste 1 500 000 de răniți, milioane și milioane de refugiați ucrainieni, o țară distrusă. Totul pentru nimic. Rusia e mai puternică și mai întinsă decât în 2021, Europa e economic la pământ iar Partidul Democrat va pierde alegerile de la sfârșitul anului. Aparent, Donald Trump nu mai poate fi oprit. Iar politica sa diferită față de NATO și de UE va produce cu adevărat marile schimbări așteptate, atât în America cât și în Europa.

Petru Romoșan