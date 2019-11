Simona & Darren. Sau viceversa!

O săptămână și mai bine am stat cu ochii pe Turneul Campioanelor de la Shenzhen, deși mari speranțe privind șansele Simonei Halep mărturisisem deja că nu aveam. Ba chiar pusesem sub semnul îndoielii inclusiv participarea ei la ultima competiție a sezonului, după suita accidentărilor, precaritatea refacerii și lipsa pregătirii efective pentru confruntarea cu celelalte șapte jucătoare de top calificate.

Când am văzut însă că Simona a declarat la plecare că e refăcută și că l-a chemat la Shenzhen și pe Darren Cahill, am presupus că se produsese un miracol, iar tandemul care ținuse primul loc în topul WTA, atât în 2017, cât și în 2018, va ataca și titlul (de peste 4 milioane de dolari) de la Turneul Campioanelor. Din păcate însă, miracolul nu s-a produs, pentru simplul fapt că ar fi frizat imposibilul, dacă nu în materie de refacere medicală, cu siguranță în privința antrenamentelor propriu-zise! De altfel, după eliminarea de la Shenzhen, Simona a și recunoscut: „Cad în bucăți! Am câte o durere peste tot. Dar e normal, am fost accidentată în Asia. Apoi nu am putut juca deloc. Cât am fost acasă, de fapt, nu m-am putut mișca. De aceea, mă bucur că am putut să joc aceste trei meciuri tari, la cel mai înalt nivel. Sunt mândră de felul în care am răspuns la munca de săptămâna aceasta și de cea trecută!"

Așadar, acesta este adevărul, iar evoluția Simonei din China, oricât de mândră s-a declarat ea, trebuie privită prin prisma propriilor mărturisiri, referitoare la recuperarea "în bucăți" şi la lipsa de pregătire și de jocuri în picioare! Felul în care a făcut față confruntărilor cu Bianca Andreescu, cu Svitolina și cu Pliskova trebuie pus pe seama uriașei sale ambiții, a valorii și experienței de care dispune, dar şi pe seama extraordinarei capacităţi a lui Darren Cahill de a o ajuta să depășească numeroasele momente de criză pe care le-a traversat în toate cele trei partide!

Îmi amintesc că, la debutul turneului, comentatorii ESPN o plasau pe Simona pe locul 8, deci ultima între favoritele la câștigarea marelui premiu de la Shenzhen, explicând astfel poziția ei codașă:"Halep încă nu s-a trezit după succesul de la Wimbledon. De la acea victorie, tenismena în vârstă de 28 de ani are un procentaj dezamăgitor: 6 victorii și 5 înfrângeri". Acum, după Turneul Campioanelor, bilanțul Simonei a devenit ...egal, cu 7 victorii și 7 înfrângeri, deasupra cărora se află, totuși, strălucitoarea victorie de la Wimbledon.

Concludentă rămâne însă situarea Simonei pe doar locul 4 în clasamentul WTA pe 2019, după doi ani încheiaţi ca Nr.1 mondial, ceea ce nu mă îndoiesc că o ambiționează, corelat şi cu binevenita "scuturătură"pe care i-a administrat-o Darren Cahill, în meciul cu Pliskova. Surprinzător, poate, dar australianul nu a făcut-o după primul set, pierdut cu 6-0 de Simona, când a sfătuit-o, calm, să se reseteze, ceea ce i-a și permis să câștige setul al doilea, cu 6-2. Darren a explodat abia în setul decisiv, după ce Simona adunase trei ghemuri cedate lamentabil, moment în care antrenorul a scuturat-o, exasperat: "Simona, Simo, uită-te la mine! În primele trei ghemuri, ai fost făcută de rușine pe teren. Haide, nu poți să câștigi acest meci dacă joci așa. Ai vreo șansă să te regăsești în acest set?...Acordă-ți o șansă, fi tu însăți, hai!"

Din păcate, a fost prea târziu pentru ca Simona să se mai trezească. Ea însăşi avea să recunoască ulterior că Darren a fost îndreptăţit s-o certe atât de aspru! După părerea mea, acesta e şi marele câștig al ei de la Turneul Campioanelor: faptul că a înțeles, în sfârșit, că Darren Cahill nu e dispus să-i accepte toanele și pretențiile ca staful s-o aplaude în picioare la fiecare minge bună! Simona a realizat că fără antrenorul australian încheie anul cu trei locuri mai jos și că proiectul ei pentru 2020, cucerirea unei medalii olimpice la Tokio, nu se poate realiza decât cu Darren Cahill alături. Ceea ce tot spun și eu de un an încoace!

Horia Alexandrescu

(text preluat din Romania literara)