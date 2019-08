Sinistrati in urma dezastrelor naturale majore

In timp ce luptele politice de pe Dambovita au depasit limitele decentei si ale obrazniciei, Omenirea este amenintata de diverse dezastre naturale. Atentia ecologistilor din toata lumea se indreapta catre incendiile de vegetație care distrug Pădurea Amazoniană. De șaptesprezece zile padurea tot arde, afectând Brazilia, Bolivia și Venezuela.

Sursele jurnaliste ne arata ca incendiile au emis o cantitate semnificativă de dioxid de carbon, adica echivalentul a 228 megatone. Grecia arde din nou. Japonia declara stare de urgenta, oamenii mor pur si simplu din cauza caniculei. In Italia ninge, alt. 3000 m. La Cercul Polar de Nord sunt 22 grade. Suedia arde. Vulcanii distrug orase intregi. Europa este lovita de tornade, inundatii, furtuni (resimtite puternic si in Romania).

Este clar ca oamenii gresesc undeva. Parlamentele si Guvernele statelor trebuie sa ia masuri acum, chiar daca pare tarziu. Conflictele dintre ecologisti si clasa politica sunt cunoscute iar partidele ecologiste ofera de mult timp solutii ce puteau fi aplicate. Schimbarile climatice afecteaza in mod continuu configuratia continentelor, nivelul oceanului planetar, distributia asezarilor umane si a populatiei din zonele costiere si/sau litorale, schimba repartitia teritoriala a zonelor agricole traditionale, afecteaza principalele resurse de hrana si apa ale comunitatilor umane. Efectul acestor dezastre naturale va fi multiplu si greu cuantificabil, afectand viata, sanatatea, siguranta existentiala a omului, bunurile lui materiale, libertatea si bunastarea individului, conducand la o saracire in masa a tuturor comunitatilor umane.

In Romania, lipsa de viziune in preventie a Parlamentului privind reglementarea legislativa in directia protectiei mediului inconjurator, precum si ignoranta autoritatilor abilitate privind monitorizarea factorilor economici care au legatura directa sau tangentiala cu componentele de mediu, conduc la crearea dezastrelor naturale in tara noastra. In egala masura, una din cauzele care genereaza aceste dezastre este chiar activitatea antropica, care nu a reusit sa intre in parteneriat durabil cu mediul inconjurator.

In acest context, Partidul Ecologist Roman readuce in spatiul public termenul de "sinistrat in urma dezastrelor naturale majore", si face din nou un apel de peocupare si promovare la nivel european de/ catre Statul Roman. De asemenea, punem la dispozitia Guvernului si Parlamentului programul de guvernare al PER ce cuprinde solutii pentru toate domeniile ministeriale, realizate din perspectiava protectiei mediului inconjurator.

Simona Man

Prim-vicepreședinte Partidul Ecologist Roman