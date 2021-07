Sub protectia serviciilor si a justitiei: Malversatiuni in serie ale nepotului lui Magureanu!

Cu cateva saptamani in urma, am devoalat in articolul „Nepotul lui Magureanu a ucis doua intreprinderi etalon din Satu Mare si Baia Mare" cum au ajuns in insolventa SC UNIO SA Satu Mare (cel mai mare producator de utilaj minier din Romania, care avea in jur de 16.000 de angajati in 1989) si SC AGECOM SA Baia Mare (cel mai mare trust de constructii din judetul Maramures, care avea in jur de... angajati in 1989).

Ambele societati au fost achizitionate si administrate din anii 90 de catre afaceristul baimarean Viorel Zoicas, originar din satul Giurtelecul Hododului din judetul Satu Mare, care este si localitatea de bastina a primului director al SRI, profesorul Virgil Magureanu, al carui nepot s-a declarat in ultimele trei decenii. Achizitionarea celor doua megaintreprinderi s-a facut cu sume modeste, raportat la valoarea lor reala, cu sprijinul profesorului Magureanu si a fostului ministru de Finante, Decebal Traian Remes, originar din judetul Maramures si cu domiciliul in Baia Mare.

De la Columna lui Traian la Columna lui Magureanu

Intre timp am luat urma banilor si am aflat sursa financiara a achizitionarii societatilor UNIO si AGECOM. In 1995, sub egida SRI si a directorului Virgil Magureanu, a fost infiintata, cu bani adusi dinafara din conturile secrete ale regimului Ceausescu, Banca COLUMNA, la care actionar majoritar a fost firma Manel Finanz AG din Elvetia, in spatele careia s-a aflat o cutie postala. In acest scop, au fost aduse zeci de milioane de dolari din Irak, a caror transferare a fost conditionata de dictatorul Saddam Hussein de efectuarea demersurilor necesare de catre seful serviciului secret din Romania si de catre un membru al familiei Ceausescu.

Astfel ca demersurile au fost efectuate de catre directorul SRI, Virgil Magureanu, si de catre Marius Tarlea, dirijorul din umbra al Bancii Columna, care era casatorit cu o nepoata a lui Ceausescu, Ileana, fiica lui Ion Ceausescu, unul din fratii dictatorului roman, care fusese profesor si rector la Institutul Agronomic din Bucuresti. Tarlea a detinut functia de presedinte al Uniunii Asociatiilor Studentilor Comunisti din Romania (UASCR) in perioada in care prim-secretar al Uniunii Tineretului Comunist (UTC) si ministru al Tineretului a fost Nicu Ceausescu, fiul dictatorului. Pentru aducerea banilor din Irak, Marius Tarlea si-a luat temporar numele sotiei sale, de Ceausescu.

Sub coordonarea profesorului Magureanu, cu bani repatriati din Irak, au fost achizitionate pachetele majoritare de actiuni la combinatele de ingrasaminte chimice de la Turnu Magurele, Slobozia si Targu Mures (cele mai mari din tara) si rafinaria Petrolsub Suplacu de Barcau din judetul Bihor (cea mai mare din Transilvania),care au fost capusate prin firmele Euro Trading Chemicals si Euro House 2000. Totodata, a fost achizitionata fabrica de mobila VictoriaMob din orasul Tasnad judetul Satu Mare, care era una din cele mai moderne din tara si era profilata pe export. Toate aceste afaceri au fost administrate de facto de Marius Tarlea, devenit un capitalist feroce dintr-un activist comunist precoce. Cea mai mare parte a profitului realizat la aceste societati a fost expatriata in conturi din strainatate, indeosebi in bani cash trecuti cu sacosele peste granita din Vestul Romaniei, unde cappo di tutti capi era fostul ministru, actualmente europarlamentar, Vasile Blaga, care a fost si el implicat in afacerea de la Suplacu de Barcau.

Din acesti bani, Tarlea a achizitionat proprietati si a demarat afaceri profitabile in Anglia, Elvetia si Germania, in timp ce toate intreprinderile achizitionate in tara au intrat in faliment. Banca COLUMNA, care a functionat efectiv doar doi ani, intre 1995 si 1997, cand a intrat in incetare de plati, a cauzat statului roman o paguba de 3.000 de miliarde de lei vechi si 10 milioane de dolari. Combinatele chimice achizitionate si exploatate, prin firma Euro Trading Chemicals, care a actionat in sistem suveica cu firma elvetiana Aledo Commerce AG, actionar minoritar la Banca COLUMNA, au ramas cu o gaura de 2.000 de miliarde de lei vechi. Fostul fruntas UASCR duce de ani buni o viata de nabab in Londra, unde s-a stabilit cu o iubita mai tanara, dupa ce a parasit-o pe nepoata lui Ceausescu.

Sub protectia unchiului Virgil si a nasilor Gheorghe si Laura

Aproape sigur ca si societatile Unio Satu Mare si AGECOM Baia Mare au fost achizitionate din banii adusi din Irak si manipulati prin Banca COLUMNA, avand in vedere ca nepotul sefului SRI, Viorel Zoicas, nu avea nicidecum resursele financiare necesare. Zoicas a fost anterior inginer la Cooperativa Constructorul din Negresti Oas si singura lui avere a constat intr-un apartament cu doua camere situat in acest oras. Dupa ce a preluat AGECOM, Zoicas a construit sediul Bancii Columna din Baia Mare si o sectie noua pentru fabrica VICTORIAMOB din Tasnad, in care a fost instalat un gater de ultima generatie. In 2011 fabrica din Tasnad, unde se afla si contabilitatea de la rafinaria de la Suplacu de Barcau, a ars in intregime, iar proprietarii au incasat o polita de asigurare de zeci de milioane de dolari, dupa care creierul afacerii a plecat din tara.

Se vorbeste ca nici constructorul Zoicas nu a fost strain de aceasta malversatiune. Cert este ca marele noroc al lui Zoicas a fost unchiul Virgil Magureanu. De exemplu, cu sprijinul unchiului din fruntea SRI, Zoicas a obtinut prin AGECOM construirea noului sediu al Palatului de Justitie si a noului sediu al SRI din Baia Mare. In perioada respectiva a construit si castelul profesorului Magureanu din Giurtelecu Hododului. Nepotul a fost asociat in afaceri si cu fiul profesorului, Marian Magureanu, in firma ROM CLEAN SERVICES, cu care au derulat afaceri in tara si in strainatate. Dupa falimentul Bancii COLUMNA, Zoicas a luat multi bani, pe care nu i-a mai returnat, de la sucursala Bancii Populare Romane din Baia Mare, profitand de faptul ca sotia sa a detinut functia de director al acesteia.

Afaceristul Viorel Zoicas a avut noroc si cu sotii Gheorghe si Laura Cristina Lihet din Baia Mare, care sunt nasii fiului sau. Economist de profesie, Gheorghe Lihet a fost si este directorul sucursalei din Baia Mare a Intesa Saopaolo Bank, la care au avut deschise conturile principale societatile UNIO si AGECOM. In acelasi timp, Lihet a avut calitatea de cenzor la SC AGECOM SA. In aceasta calitate s-a facut ca nu aude si nu vede numeroasele si gravele malversatiuni financiare ale finului Zoicas. Astfel, nu a sesizat plata frauduloasa de un milion de lei efectuata de AGECOM unei firme obscure, CURITIBA INVEST ESTABLISHEMENT, o derivata maramureseana a unui offshore inregistrat in Liechenstein, CURITIBA INTERNATIONAL, in baza unui contract incheiat in 2007, avand ca obiect furnizarea de informatii si asigurarea de consultanta de specialitate. Si nu a informat adunarea generala a actionarilor cu privire la aceasta plata nelegala si paguboasa.

De asemenea, nu a sesizat si nu a informat ca, in anul 2007, cand sotia lui Zoicas era director economic la AGECOM si reprezentanta locala a firmei KIA, au fost achizitionate 20 de autoturisme KIA cu file cec de la AGECOM, care nu au fost achitate niciodata firmei cumparatoare. Nu a sesizat nici ca, dupa ce firma AGECOM a construit doua blocuri de apartamente pe strada Energiei din Baia Mare, si-a insusit cinci apartamente pe care le-a trecut pe numele sefului cantinei firmei, iar pe celelalte le-a vandut sia insusit banii. Nu a sesizat nici ca, inainte de intrarea in insolventa, AGECOM a vandut 25 din cele 30 de hectare de teren detinute in Baia Mare, iar Zoicas a bagat banii in propriile buzunare. Nu a sesizat nici ca AGECOM a vandut un teren de 10 hectare detinut in Satu Mare, iar banii au fost insusiti, de asemenea, de Zoicas. O alta malversatiune a lui Zoicas a fost vanzarea a trei case de protocol pe care SC UNIO SA le-a detinut in Bucuresti (una in Pipera, alta pe strada Plantelor si alta in zona RomExpo) si insusirea banilor obtinuti.

Empatia judecatoarei Ardelean-Waltner pentru nepotul Profesorului

Nepotul profesorului Magureanu a mai avut afaceri frauduloase cu firma OMS Romania, in care a fost asociat cu un var primar al presedintelui Klaus Iohannis, Iohann Manci, originar din Sibiu si stabilit in Germania. Aceasta firma a avut ca obiect principal de activitate construirea de statii de epurare. Pentru a sterge urma afacerilor nebuloase, Zoicas a distrus si aceasta firma, bagand-o in faliment. Varul lui Iohannis a murit in perioada respectiva intr-un accident suspect cu masina proprie si a fost gasit vinovat pentru datoriile firmei de catre justitia maramureseana aflata sub comanda nasei Laura Cristina Lihet. Nasa a fost judecatoare la Judecatoria Baia Mare si la Tribunalul Maramures pana in 2019, cand s-a pensionat. La tribunal, aceasta a detinut multi ani functia de presedinte al Sectiei a-II-a civila, de contencios administrativ si fiscal, care judeca litigiile societatilor comerciale, inclusiv de insolventa.

In 2012 a devenit presedintele Tribunalului Maramures, functie pe care a detinut-o pana la pensionare in 2019. Dupa pensionare a continuat sa-si exercite influenta, fiind vazuta frecvent intrand si iesind, fara nicio problema, din Palatul de Justitie din Baia Mare, se pare cu aprobarea actualei conduceri a Tribunalului, desi accesul persoanelor neautorizate este restrictionat, cu atat mai mult in birourile judecatorilor. Presedintele Tribunalului Maramures care a transmis un drept la replica impertinent si nefundamentat la articolul precedent despre malversatiunile lui Zoicas urmeaza sa fie inlocuit din functie in data de 16 iulie 2021. Oare de ce nu a solicitat prelungirea mandatului cu inca 3 ani? Ca sa nu mai acuze pe altii de cautarea senzationalului, noua conducere a Tribunalulul ar face bine sa caute imaginile doveditoare pe camerele de luat vederi, pentru a nu recurge la martori oculari. Si sa inlature repede putregaiul lasat de judecatoarea Lihet.

Dosarele de insolventa ale SC UNIO SA, dar si ale SC DANCRISI SA, o firma in care Zoicas este asociat cu aceiasi oameni de afaceri, au nimerit taman aleatoriu la judecatoarea Daniela Ardelean-Waltner, actualul presedinte al Sectiei a-II-a civila, de contencios administrativ si fiscal din cadrul Tribunalului Maramures, care se afla in relatii foarte apropiate cu fosta judecatoare si presedinta Laura Cristina Lihet. In Palatul de Justitie se vorbeste ca aceasta a ajutat-o substantial in cariera de magistrat pe judecatoarea Ardelean-Waltner, inclusiv sa devina presedinte de sectie. Aceasta a judecat pana acum in jur de 20 de dosare legate de insolventa UNIO si vreo 5-6 dosare legate de insolventa DANCRISI. Nu credem ca , pur si simplu intamplator, a pronuntat in toate dosarele hotarari in favoarea lui Viorel Zoicas.

Salvarea acestuia a devenit un obiectiv de gradul 0 pentru justitia maramureseana. Noroc cu Curtea de Apel Cluj care a admis apelurile declarate si a indreptat hotararile sau a retrimis dosarele spre rejudecare. Bineinteles ca si insolventa AGECOM si procesele conexe au nimerit la un fost subaltern apropiat al nasei patronului Zoicas. Asa cum am mai scris, sectia condusa de judecatoarea Ardelean-Waltner are in Baia Mare renumele ca spala faptele penale si prostiile patronilor societatilor in insolventa. Conform multor justitiabili si avocati, activitatea sectiei este influentata si viciata de anumiti practicieni in insolventa si executori judecatoresti, care sunt dirijati din umbra de fosti sau actuali sefi locali sau centrali din serviciile secrete. Dar despre aceasta, cu alta ocazie.

Valer Marian