Suntem rusinea Europei! Două remarci care o să zgârie rău despre PNRR

Jurnalista Narcisa Iorga a comentat în emisiunea "CE-I ÎN GUȘĂ, ȘI-N CĂPUȘĂ!", de la GOLD FM, despre una din cele mai evidente nedreptati: condamnarea ei. In dialogul cu Cozmin Gușă ea a explicat de ce si-a pierdut total increderea in Justitie. "AM FOST CONDAMNATĂ C-AM SPUS LA TELEFON LUCRURI PE CARE LE ZICEAM ÎN MOD CURENT PUBLIC SAU ÎN ȘEDINȚELE CNA!", a afirmat ea.