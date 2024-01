Tangoul Dianei Șoșoacă cu Nicușor Dan

Tumultoasa senatoare a abandonat o vreme, desigur din neglijență, Ambasada Federației Ruse și s-a concentrat asupra Primăriei Generale. Pe care a luat-o cu asalt. În mod cert, și cu tandrețe. Iar Nicușor Dan s-a prins în horă. Și în cele din urmă aprobă o manifestație a fermierilor și transportatorilor.

Acest eveniment, care urmează să se producă în Piața Constituției și la care sunt autorizate 5.000 de persoane și 200 de vehicule, merită analizat. Cel puțin din perspectiva unei ciudate asocieri care s-a produs între Nicușor Dan și senatoarea Diana Șoșoacă. Aceasta, cu mai multă vreme în urmă, a solicitat o aprobare pentru o demonstrație fluviu în fața Guvernului, timp de 10 zile, între 11 și 21 ianuarie, între orele 16-24, la care să participe 100.000 de persoane. O solicitare cu totul și cu totul nerealistă. Fie și numai dacă ne gândim că în Piața Victoriei, chiar cu blocarea totală a circulației, nu încap mai mult de 30.000-40.000 de persoane. Dar cererea doamnei Șoșoacă a fost supusă unei aprinse dezbateri. În Consiliul General al Capitalei. Și, în cele din urmă, Nicușor Dan a semnat. Dar pentru Piața Constituției și nu pentru Piața Victoriei și pentru un număr mai mic de persoane, cărora însă li se pot adăuga 200 de vehicule.

Aparent, senatoarea Diana Șoșoacă nu are nici în clin nici în mânecă cu protestul agricultorilor și transportatorilor, chiar dacă, expunându-se unor huiduieli, a fost și ea prezentă într-o zi la manifestație, sub pretextul, utilizat de altfel și de George Simion în numele AUR, că opoziția este datoare să susțină asemenea mișcări de protest și asemenea revendicări. Politic și juridic însă, solicitarea acesteia ar fi putut fi ignorată bine-merci de un Consiliu dominat de membri USR și PNL. Și cu atât mai mult de către Nicușor Dan. Totuși acest lucru nu s-a întâmplat. Iar un miting, fie el și în Piața Constituției, va fi în esența lui expresia unui protest împotriva Guvernului. Guvernul, deși de coaliție, fiind atribuit în mentalul colectiv Partidului Social Democrat. Ținta țintelor este Marcel Ciolacu, președintele PSD. Și premier. Care în aceste zile transpiră pentru a face pe repede înainte ceea ce a ignorat timp de aproape șapte luni. Respectiv revendicările legitime, recunoscute de el ca atare, ale fermierilor și transportatorilor. Prin urmare, decizia Consiliului General, urmată de aprobarea scrisă a lui Nicușor Dan și la solicitarea Dianei Șoșoacă are o importantă componentă politică. E ca și când o parte dintre suveraniști, cei reprezentați de Diana Șoșoacă, s-ar fi unit cu progresiștii neomarxiști, reprezentați de USR și în bună măsură, culmea, cu liberalii, care reprezintă și ei, fiind la guvernare, o importantă țintă a demonstranților.

Și nu asistăm doar la un fenomen disparat. Concomitent, un parlamentar AUR, extrem de inspirat de altfel, s-a prezentat în fața unui lucrător obișnuit de poliție a unei secții din Capitală cu o sesizare-solicitare scrisă, legată de dispariția de mai multe zile din viața publică a președintelui Klaus Iohannis. Dincolo de perplexitatea care cu certitudine l-a pălit pe agentul de poliție, dincolo de gestul politic cu totul și cu totul neobișnuit, este de remarcat că am asistat simultan și la un alt fenomen, generat din nou de Uniunea Salvați România. Capitala s-a umplut de afișe ironice, bine inspirate, elaborate de USR, prin care se arată că un cetățean dispărut este căutat. Cetățeanul fiind președintele Klaus Iohannis. Asistăm din nou la o stranie colaborare dintre suveraniști și neomarxiști, pe un alt plan decât cel al organizării unei manifestații.

M-am pronunțat de mai multe ori în sensul că probabil, după alegeri, suveraniștii - și m-am gândit în primul rând la AUR și la George Simion - ar putea forma o majoritate în vederea guvernării cu PSD. Sunt semnale că s-ar putea să mă înșel și să asistăm de fapt la o altă majoritate, cu o parte din USR, dar și cu o parte din PNL. Manifestațiile din aceste zile reprezintă din această perspectivă un bun seismograf.

Sorin Rosca Stanescu