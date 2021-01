Teoria conspiratiei din teoria conspiratiei!

In general nu-s un mare adept al teoriei conspiratiei, jurnalist fiind imi plac, insa, scenariile... Dar, mai ales in ultima vreme, vedem ca teoria conspiratiei, ca vrem, ca nu vrem, exista si castiga teren. E cristal de clar ca datorita ei - sau, din pricina ei, depinde de care parte te situezi - cel putin 50% din români refuza sa se vaccineze anti-Covid, de pildă.

Teoria conspiratiei e de tot felul, de la cea celebra deja a "Pamantului Plat", pana la nanociparea din vaccinul cu ARN mesager, activat prin antenele 5G. Si sunt, iata, milioane numai in Romania si e posibil sute de milioane spre un miliard de oameni care sa gandeasca asa. Sa "gandeasca asa", pe bune, cu capul lor, sau sa le fi insuflat, insinuat, subliminat sa "gandeasca" asa? Si iata cum ajungem la o teorie a conspiratiei despre teoria conspiratiei. O conspiratie in conspiratie! Pâna la urma ce este o conspiratie? E o uneltire secreta sau nesecreta, discreta sau nu, prin care un grup de persoane, o conjuratie, se indreapta impotriva conducatorilor unui stat sau a ordinii de drept sociale, conform definitiei pe care o dau dictionarele.

O teorie a conspirației, insa, este o ipoteză neverificată avansată de un individ sau un grup de indivizi, cu scopul de a comunica o informație drept veridică, demascând o conspirație care ar ascunde acest presupus adevăr. Teoriile conspirației s-au născut pentru a suplini lipsa informațiilor și explicațiilor publice, ne spun aceleasi definitii din dictionare. David Southwell a scris chiar o ampla lucrare despre "Teoria Conspiratiei", in care discerne mai multe astfel de modele, bazate pe algoritmi specifici fiecareia. "Tot ce stii e gresit. Exista o mare conspiratie care te tine in intuneric si numai o singura carte iti va spune adevarul despre tot ceea ce 'Ei' nu vor ca tu sa stii.", scrie Southwell chiar in preambul. Acest "Ei" este decisiv, pentru ca in marile teorii ale conspiratiei mereu exista "Ei", cei care nu vor ca tu sa afli adevarul, "Ei" care conduc lumea, "Ei" care sunt in contact cu extraterestri, "Ei" care programeaza marile lovituri de stat, marile atentate etc.

Tot "Ei" apar acum in Atacul de la Capitoliu, miscare pro-Trump, cei care au organizat "insurectia", sau - dimpotriva - "Ei" care se afla in spatele lui Biden si care orchestreaza acest mare teatru de papuși planetar. Tot "Ei" sunt si cei care "au dat drumul din laboratoarele din Wuhan acestui virus ucigas", motivul fiind "Marele Reset", noul model economic, noul model politic, noul model religios, ceea ce se mai numeste si "Noua Ordine Mondiala", drept pentru care "lumea nu va mai fi la fel". Revenind la Washington, "Ei" l-au dat jos pe Trump, cu sau fara voturi fraudate, "pentru ca fostul presedinte american se opunea acestui plan de dominare mondiala", in schimb "noul presedinte Biden este un executant ideal", afirma adeptii teoriilor conspiratiei. Si, sa fim drepti, faptele inregistrate pana acum chiar dau apa la moara pentru aceste ipoteze:

De ce n-ar fi clar ca "se pune la cale" o noua ordine mondiala cand chiar marile puteri occidentale vorbesc despre "Marele Reset"?! De ce n-ar fi limpede ca e o "conspiratie Big Pharma" cand de cel putin un an de zile investitiile sunt numai in medicamente si vaccine si masuri de protectie antipandemice, in tratamente mai mult sau mai putin revolutionare, cheltuindu-se pana acum trilioane de dolari care au intrat in conturile marilor companii farmaceutice si - mai ales - in buzunarele intermediarilor marilor "afaceri cu statul", dar cu "Statul Planetar" si cu "Guvernul Mondial"?! De ce n-ar fi evident ca se restrange libertatea de exprimare, libertatile individuale etc. mai ales cand e plin de "lockdown", de "stari de alerta", de "stari de urgenta", care limiteaza miscarea, cat despre libertatea cuvantului, "dictatura Big Tech" a taiat conturile lui Donald Trump si ale altor sute de mii de utilizatori "conspirationisti", asa ca de ce ne-ar mai mira?!

Teoria conspiratiei din chiar teoria conspiratiei e valabila in ambele sensuri adevarat/fals, ca si fals/adevarat, incat nu le mai poti deosebi care ar putea fi adevarata si care ar putea fi falsa, ceea ce bulverseaza atat de mult incat chiar realitatea inconjuratoare devine cand falsa cand veritabilă, incat omul obisnuit cu o stabilitate sociala, economica, politica etc. se estompeaza si nu mai intelege daca ceea ce-l inconjoara este real sau imaginar, este palpabil, sau este virtual?! Omul nostru, care acum e cu libertatile "la pamant", crede ca traieste fie "intr-un film", fie "intr-un coșmar", ca toate astea se vor termina, precum filmul, visul cel urât, dupa care totul va reveni la normal... Oare, asa sa fie?! Teoria conspiratiei din teoria conspiratiei anuleaza insasi realitatea, incat chiar daca am avea de a face cu o reala si palpabila teorie a conspiratiei ea nu mai e vizibila, devine invizibila pentru cei din jur, pentru "executantii" scenariului care devin "programati".

Ca sa devina totul si mai bulversant, asa cum putem merge "in jos" ca exista o teorie a conspiratiei in chiar teoria conspiratiei, tot asa putem merge si "in sus" ca toata aceasta chestiune face parte dintr-o primordiala teorie a conspiratiei, cu mult mai mare. De aici, deja, poti sa innebunesti de tot! Ca sa ne limitam la concluzia anterioara, ca teoria conspiratiei dedublandu-se devine invizibila, atunci pentru teoria conspiratiei primordiala (singura care in acest caz este si vizibila si invizibila in acelasi timp, precum pisica lui Schrodinger) este foarte important ca "teoria conspiratiei nu exista!" Si nu exista prin chiar negarea ei. In momentul cand ii faci pe altii "conspirationisti" si cand negi totul legat de vreo posibila "conspiratie" atunci o anulezi si "totul devine realitate", "falsul devine adevar", la fel cum "adevarul devine fals"! De cate ori n-ati auzit zilele astea spunandu-se pe strada, la magazin, sau la televizor: "Da' mai lasa-ma domne cu conspiratiile astea!" Vorba lui Baudelaire: "Cea mai mare inselatorie a diavolului e sa te faca sa crezi ca nu exista!"

Bogdan Comaroni