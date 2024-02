UE este o copie a statului român. De ce decade bătrânul continent...

Uniunea Europeană are cel mai mare „guvern" de pe continent, căci Comisia Europeană are 27 de membri, un număr pe care niciun guvern al vreunui stat membru nu îl mai are. Dar are Uniunea și cel mai complicat și mai stufos sistem de luare a deciziilor și vreo 60.000 de angajați.

Nimeni nu își pune, oare, nicio întrebare privind performanța la locul de muncă a celor 60.000 de birocrați europeni, care nici măcar nu încearcă să oprească decăderea bătrânului continent? Până la urmă, de ce logica cu care operăm în România nu ar fi valabilă și la nivelul UE? De ce avem nevoie de peste 700 de europarlamentari, fiecare cu salarii gigantice, cu proprii angajați și cu pensii speciale? De ce nu se poate reduce numărul lor la doar 300? Sau de ce avem nevoie de 49 de agenții și nu putem opera cu un număr decent de 20-25 de agenții? Și de ce să nu reducem numărul birocraților europeni la doar 30.000 de oameni? De ce ne plângem de statul supra-dimensionat la noi acasă, dar ignorăm un aparat birocratic uriaș instalat la nivel european? Care este contribuția celor 60.000 de angajați, plătiți cu vreo 12 -13 miliarde de euro anual?

De buna conducere a Uniunii Europene se ocupă, zi de zi, Consiliul European (cei 27 de șefi de state sau de guvern plus președintele Consiliului European și președintele Comisiei Europene), Consiliul Uniunii Europene (cam 80 de ședințe anuale la care participă miniștrii din statele membre grupați pe diferite domenii), Comisia Europeană (cu 27 de comisari) și parlamentul European (cu 705 europarlamentari). Asta numai la nivel de vârf. În plus , Uniunea Europeană are nu mai puțin de 49 de agenții, cu sedii în 24 de state diferite Plus o Bancă Centrală Europeană, o Curte de Conturi Europeană și o Curte de Justiție. În total, de binele nostru se ocupă, așa cum spuneam, cam 60 000 de funcționari europeni.

Petrișor Peiu