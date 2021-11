Un document redactat ca un teribil rechizitoriu împotriva crimelor României legionare

O companie din Oxfordshire va începe în curând studiul clinic pentru un vaccin anti-Covid de a doua generaţie, administrat sub forma unui plasture, care foloseşte celule T pentru a ucide celulele infectate şi care ar putea să ofere imunitate pe o perioadă mai îndelungată decât serurile actuale, relatează The Guardian.

Stirea conform careia a aparut o varianta recenta si inedita in Franta a "noului coronavirus" da deja fiori in intreaga lume, chiar daca autoritatile locale au declarat ca "este tinuta sub control" si ca raspandirea e limitata.