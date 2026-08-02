Experiențe de moarte împărtășită: Oameni care au experimentat decesul altcuiva - despre care au relatat ei înșiși

Cu câteva momente înainte ca tatăl său să moară efectiv, William Peters spune că s-a găsit într-o dimensiune diferită unde a văzut persoane dragi, cum ar fi bunica sa decedată, mătușa și bunicul său-pe care nu l-a cunoscut niciodată. Peters a întrebat-o pe bunica și mătușa lui: „De ce nu moare?" Apoi, Peters spune că i-au îndreptat atenția spre deasupra corpului tatălui său. În momentul în care Peters și-a mutat atenția acolo, a simțit o prezență. „M-am gândit: 'Oh, Doamne, ăsta e dirijorul,'" spune Peters. „Puterea acestui ființe mi-a spus că era responsabilă de tranziție și că încă nu era momentul potrivit, dar ne apropiam." În câteva momente tatăl meu a murit și a trecut în cealaltă lume."

Această vizualizare profundă se numește experiență comună de moarte (SDE). Experiențele de moarte împărtășită (SDE) și experiențele de aproape moarte (NDE) sunt adesea raportate cu caracteristici similare, dar există o diferență esențială: cei care experimentează un SDE nu sunt în pericol. Ceea ce acești oameni-printre care și Peters, un psihoterapeut autorizat-experimentează se simte profund și real. Dar cea mai importantă întrebare este: Ce cauzează, de fapt, această experiență?

Clinicienii consideră în general experiențele de moarte clinică ca fiind experiențe de conștiință alterată, explică Marieta Pehlivanova, doctor în științe, profesor asistent de cercetare în psihiatrie și științe neurocomportamentale la Universitatea din Virginia, Școala de Medicină. Acestea se întâmplă de obicei atunci când o persoană este fie aproape de moarte, fie într-o altă criză medicală, inclusiv moarte clinică și resuscitare. În termeni obișnuiți, o experiență de moarte clinică (NDE) ar putea avea loc atunci când cineva trece printr-o urgență, cum ar fi un atac de cord sau este aproape lovit de o mașină.

SDE-urile, pe de altă parte, sunt un fenomen mai puțin studiat. Sunt o experiență care se întâmplă unei persoane fizic și cognitiv sănătoase care are o legătură puternică cu un pacient aflat pe moarte și, în esență, trece printr-o experiență de moarte apropiată împreună cu acesta. De exemplu, un SDE ar putea apărea în timp ce stai la căpătâiul unei persoane aflate pe moarte. Unii indivizi consideră aceasta o stare alterată de conștiință, similară cu experiențele de moarte iminentă (NDE) tipice. Îi ajută să se simtă implicați în procesul de tranziție, făcând adesea mai ușor de acceptat moartea unei persoane dragi, adaugă Pehlivanova. Peters este de acord, confirmând că SDE-ul pe care l-a experimentat l-a ajutat în propriul proces de doliu.

SDE-urile îți alterează percepția asupra realității

Peters este fondatorul proiectului Shared Crossing și director al inițiativei de cercetare Shared Crossing (SCRI). În parteneriat cu Institutul de Terapie Familială din Santa Barbara, SCRI este o organizație nonprofit care își propune să cerceteze SDE-urile și să informeze lucrările de sfârșit de viață. Acolo, Peters vorbește frecvent cu persoane care susțin că au experimentat SDE-uri. De fapt, Peters și organizația sa au condus majoritatea studiilor despre experiențele de moarte împărtășită (SDE) care există. SCRI a realizat sute de interviuri cu cei care au raportat experiențe de moarte comună.

Când oamenii experimentează NDE-uri și SDE-uri, rapoartele lor sunt funcțional similare, spune Peters. Experiențele senzoriale pe care le raportează indivizii par să se reducă la acest lucru: „În momentul morții umane, conștiința noastră, sufletul nostru, spiritul nostru, sau cum doriți să-l numiți, părăsește corpul uman și intră într-o altă existență," spune el.

La fel ca în cazul unei experiențe de moarte clinică (NDE), timpul nu contează de obicei în timpul unei experiențe de moarte apropiată (SDE), conform lui Peters. Unii oameni spun că experiența a durat o veșnicie, în timp ce alții raportează că totul s-a întâmplat într-o clipă. În mod similar, atunci când își raportează experiențele, oamenii pot descrie evenimentele în ordine cronologică, dar nu s-a întâmplat așa-este doar o modalitate mai ușoară de a explica, spune Peters. „Timpul este pur și simplu total diferit," spune el. „Nu există acolo într-un anumit fel."

Atât în NDE-uri, cât și în SDE-uri, persoanele care au aceste experiențe pot raporta că au văzut o lumină sau că evenimentele vieții lor au trecut pe înaintea ochilor lor, deși în cazul unui SDE este adesea o revizuire a vieții persoanei aflate pe moarte. Oamenii raportează, de asemenea, sentimente de liniște, iar uneori pot exista vizualizări ale unei puteri superioare-sau ceea ce Peters numește „dirijorul"-facilitând mișcarea persoanei aflate pe moarte peste văl.

Experiențele de apropiere de moarte (SDE) se întâmplă adesea celor aflați în proximitatea unei persoane dragi aflate pe moarte, dar pot apărea și celor care sunt strâns conectați, dar fizic departe, conform lui Peters. SCRI a descoperit că un uimitor 64% dintre cazurile raportate de SDE sunt la distanță, în timp ce doar 36% sunt la patul de moarte, explică el. Momentul se întâmplă de obicei chiar în momentul morții medical determinate pentru 75% dintre oameni, iar alții raportând SDE-uri care au loc cu câteva momente, ore sau, în cazuri rare, zile înainte sau după deces.Aceste experiențe de moarte comună se întâmplă cel mai adesea persoanelor care sunt strâns legate de persoana aflată pe patul de moarte. Peters atribuie în parte acest lucru dorinței și capacității cuiva de a se conecta la experiențele spirituale, pe care unii oameni s-ar putea să le aibă înnăscute. De asemenea, oamenii pot fi supuși anumitor evenimente de viață care îi fac mai predispuși la fenomen, spune el.

Experiențele de Aproape Moarte (EAM) ar putea oferi o lumină asupra conștiinței umane

Deși nu toată lumea interpretează aceste fenomene în același mod, Pehlivanova spune că faptul că oamenii raportează SDE-uri și NDE-uri sugerează că conștiința nu este complet legată de activitatea cerebrală și de procesele fiziologice. „Cu siguranță, unele aspecte ale experiențelor de aproape-deces care nu pot fi explicate prin procesele cerebrale indică această concluzie, sau cel puțin această posibilitate," spune ea.

Pentru a menționa câteva dintre aceste mistere: relatările copiilor despre experiențele de moarte iminentă sfidează caracteristicile tipice, deoarece de obicei nu includ vederea persoanelor dragi, recenzarea vieții sau nuanțele culturale și religioase. De asemenea, oamenii de știință au dificultăți în a explica de ce cineva ar putea relata evenimente care au avut loc atunci când erau clinic inconștienți-și cu siguranță există mai multe necunoscute în ceea ce privește aceste experiențe anomale.

Cercetarea efectuată de SCRI și publicată în American Journal of Hospice and Palliative Medicine, revizuită de colegi, a constatat că SDE-urile pot provoca schimbări în credințele unei persoane care le experimentează, le pot ajuta să își împace durerea și le pot oferi o percepție a legăturilor continue cu persoana decedată. În general, concluziile studiului din 2021 sugerează că SDE-urile implică niveluri variate de conștiință, sunt frecvent transformative și pot avea un impact semnificativ atât asupra procesului de doliu, cât și asupra îngrijirii la sfârșitul vieții, explică Tais Oliveira da Silva, doctor în filozofie, cercetător la Centrul de Cercetare în Spiritualitate și Sănătate de la Universitatea Federală din Juiz de Fora, Brazilia.

Unul dintre temele comune raportate de cei care au SDE-uri: Oamenii constată că frica de moarte este diminuată sau ameliorată, spune Peters. Adesea, el aude oamenii spunând lucruri de genul: „Când am fost în experiența morții comune, am simțit că eram acasă, și asta a fost mai real decât existența mea umană."

Peters spune că aproximativ 41% dintre cei care au avut experiențe de moarte comună și au vorbit cu SCRI vor ajunge să aibă mai mult de o experiență de moarte comună, ceea ce sugerează că având una te va deschide pentru a avea mai multe. În plus, el ipotezează că persoanele care au avut o experiență de moarte iminentă sunt mai predispuse să aibă experiențe de moarte comună atunci când persoanele dragi lor mor. Oliveira da Silva pare să fie de acord că există ceva mai profund în joc.

„Interpretările psihologice, cum ar fi durerea anticipativă sau nevoile religioase și spirituale ale îngrijitorilor de familie confruntați cu o pierdere iminentă, pot explica unele cazuri," spune Oliveira da Silva. „Dar nu par a fi suficiente pentru a explica întreaga gamă de experiențe raportate."

Ar putea exista o explicație mai simplă pentru SDE-uri

Cu toate acestea, alți oameni de știință nu sunt de acord cu acest tip de noțiune spirituală. Pot exista și motive biologice și fiziologice pentru aceste experiențe. De exemplu, unii oameni de știință presupun că experiențele de sfârșit de viață (ELE) pot apărea din cauza delirului, efectelor medicamentelor, febrei, condițiilor clinice instabile sau disfuncției neurologice asociate cu procesul de moarte, explică Oliveira da Silva. Pe plan psihologic, diferite tipuri de ELE-uri au fost atribuite percepțiilor greșite, așteptărilor și nevoilor emoționale, adaugă ea. Cu toate acestea, cercetările-cum ar fi chiar lucrarea lui Olivera da Silva, publicată în International Review of Psychiatry-exclud persoanele cu delir pentru a ajuta la distingerea acestei conștientizări alterate de adevăratele ELE-uri, deoarece această afecțiune afectează până la 88% dintre pacienții în îngrijire paliativă.

Deși există multe lacune în cercetările privind SDE-urile și NDE-urile, oamenii de știință continuă să încerce să umple aceste goluri. Modelul Neurophysiological Evolutionary Psychological Theory Understanding Near-Death Experience (NEPTUNE) încearcă să explice experiențele de moarte clinică (NDE), sugerând că acestea ar putea fi cauzate de schimbări în gazele din sângele creierului, endorfine sau alte activități chimice sau electrice în creier. Și, studiul sugerează că experiențele extracorporale descrise după o experiență de moarte apropiată (NDE) sau o experiență de moarte subită (SDE) sunt cauzate de activarea în joncțiunea temporoparietală a creierului. Cu toate acestea, unii cercetători spun că aceste halucinații cu un singur simț nu se potrivesc cu relatările experiențelor vii raportate de persoanele care experimentează SDE-uri sau NDE-uri.

Un articol de revizuire recent publicat de Greyson și Pehlivanova în revista cu evaluare de tip peer-reviewed Psychology of Consciousness: Theory, Research, and Practice afirmă că experiențele raportate în studiile NEPTUNE nu cuprind pe deplin ceea ce oamenii raportează că experimentează în timpul experiențelor de moarte clinică (NDE). „Nu există dovezi că stimularea electrică a creierului a produs vreodată o percepție precisă a oricărui lucru care nu este vizibil cu ochii fizici, sau care persistă atunci când ochii sunt închiși, sau care provine dintr-o perspectivă extracorporală," scriu cercetătorii.Toate acestea indică faptul că există încă prea multe întrebări legate de experiențele de moarte clinică (NDE) pe care neurofiziologia nu le poate explica-și modelul NEPTUNE nu le răspunde complet.

„Experiențele de moarte iminentă sunt de obicei declanșate de evenimente fiziologice, așa că are sens să explorăm aceste conexiuni și să căutăm cauză și efect." Dar acest efort este abia la început, și este important să rămânem deschiși pe măsură ce continuăm căutarea," a declarat Bruce Greyson, MD, pentru UVA Health.

Cu toate acestea, pentru Peters, există mai mult decât pare la prima vedere când vine vorba de moarte. „Ca cercetător și experimentator, noțiunea că conștiința supraviețuiește morții umane este cea mai plauzibilă și rațională explicație, deoarece există clar o comunicare între o conștiință care tocmai a trăit și a murit și oamenii care sunt în viață," spune Peters.

Indiferent de cauzele lor, Pehlivanova susține că, pe măsură ce învățăm mai multe despre SDE-urile oamenilor, oamenii de știință trebuie să încerce să își extindă înțelegerea despre ceea ce se întâmplă exact cu conștiința după moarte și să caute un model care să acomodeze mai precis aceste experiențe supranaturale.