Washington Post: Netanyahu a respins transferul sistemelor de rachete antiaeriene Iron Dome către Ucraina
Postat la: 02.08.2026 |
Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a respins transferul sistemelor de rachete antiaeriene Iron Dome către Ucraina, a relatat The Washington Post.
Conform Washington Post, propunerea de transfer al „domului" a fost înaintată de senatorul republican Lindsey Graham în 2023.
Netanyahu a respins transferul invocând termenii unui acord de producție în comun care oferă Israelului ultimul cuvânt în ceea ce privește utilizarea sistemului, chiar dacă bateriile de rachete în cauză au fost plătite de guvernul SUA.
Acum, parlamentarii americani doresc să extindă această relație dincolo de apărarea antirachetă pentru a cuprinde o serie de domenii tehnologice, inclusiv arme biologice, inteligență artificială, securitate cibernetică și sisteme de energie direcționată.
Propunerea, inclusă în proiectul de lege privind politica de apărare, în valoare de 1,15 trilioane de dolari, adoptat în Cameră săptămâna trecută , se bucură de sprijinul lui Netanyahu, al parlamentarilor americani pro-Israel din ambele partide și al Comitetului American-Israel pentru Afaceri Publice, un grup de lobby puternic.
Însă ideea a fost criticată de democrații de stânga și de unii republicani de dreapta, care depun eforturi concertate pentru a o opri în Senat.
„Ne compromite suveranitatea și dăunează securității noastre naționale prin limitarea opțiunilor noastre", a declarat senatorul Chris Van Hollen (democrat din Maryland) într-un interviu. „Sistemele de rachete pe care doream să le transferăm [Ucrainei] erau staționate în sud-vestul Statelor Unite și plătite de contribuabilii americani, dar Israelul a respins-o."
Dezbaterea asupra proiectului de lege coincide cu recenta vizită a lui Netanyahu la Washington, unde a încercat să sporească sprijinul pentru războiul din Iran, care este din ce în ce mai nepopular în rândul publicului american.
În vizită la Washington săptămâna aceasta a fost și președintele ucrainean Volodimir Zelenski, ale cărui cereri simultane de sprijin american i-au plasat pe cei doi aliați ai SUA într-o competiție cu sumă nulă pentru resurse.
În timpul întâlnirii lui Zelenski cu președintele Donald Trump, președintele SUA i-a spus că va fi dificil să îndeplinească cererea Ucrainei de 300 de interceptoare Patriot, deoarece aceste muniții erau cheltuite în războiul din Iran, a declarat Zelenski pentru Axios.
Dezbaterea din Congres privind proiectul de lege privind politica militară este cea mai recentă discuție pe tema dacă Israelul ar trebui să continue să primească un sprijin semnificativ din partea SUA, în ciuda îngrijorărilor legate de comportamentul său în Gaza și de tratamentul aplicat palestinienilor de acolo și din Cisiordania.
Zelenski și Netanyahu au fost văzuți având ceea ce părea a fi un schimb de replici dur la înmormântarea lui Graham din această săptămână, deși ambele părți au refuzat să comenteze conversația.
Ambasada Israelului la Washington a declarat pentru WP că îngrijorările legate de transferul Domului de Fier către Ucraina sunt legate de riscul ca „tehnologia să ajungă în mâinile iranienilor".
Secretarul de stat Marco Rubio, printre cei mai înfocați susținători ai Israelului din cabinetul Trump, a declarat pentru The Washington Post că nu este deranjat de capacitatea Israelului de a respinge exporturile de arme către țări terțe.
„Ori de câte ori intri într-o coproducție, avem aceste restricții", a spus el.
Rubio a lăudat ideea unui parteneriat mai strâns între cele două industrii de apărare, spunând că există un beneficiu reciproc dacă „noi avem un progres în sistemul nostru sau ele au un progres în al lor".
Prevederea este una dintre numeroasele probleme cu care se confruntă senatorii americani în timp ce analizează proiectul de lege anual al apărării. Parlamentarii consideră că legislația „trebuie adoptată", pentru că ea stabilește o serie de politici militare, inclusiv creșteri salariale pentru trupe și limite de cheltuieli.
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