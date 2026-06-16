Veștea proastă: A înviat Baba Vanga la Cotroceni!
Postat la: 16.06.2026 |
Cea mai proastă veste pentru noi, Românii de rând, e că și guvernul Veștea e pus de Statul Paralel, ce a uzurpat Statul Român legitim.
La ce mă refer când spun Stat Paralel? La trădătorii de Țară și neam care ne-au comasat alegerile, împotriva unor decizii ale Curții Constituționale, ne-au anulat voturile, cu marele concurs al Curții Constituționale, când unii dintre noi deja le băgau în urne, care au amânat reluarea alegerilor prezidențiale până au găsit un maimuțoi convenabil pe care să-l instaleze la Cotroceni, după ce interziseră candidaturi, fără niciun temei legal, care... care... etc... etc...
Sunt sută la sută de acord că Ilie Bolojan trebuia să plece din fruntea guvernului și că trebuie judecat, măcar pentru cum s-a dus pe furiș la Viena ca să prelungească darea pe mai nimic a resurselor naturale ale țării! Pe care nu noi le-am creat, ci ni le-a dat bunul Dumnezeu!
Dar, Dumnezeu Îți dă, nu-Ți bagă în traistă!
Selecția cadrelor care conduc Statul Român, condus, la rându-i, de Statul Paralel, e după principiul că după un prost trebuie pus în aceeași funcție unul și mai prost... Care să nu mai priceapă deloc, dacă i se umflă portofelul, că e pus să execute ordinele ce-i distrug Țara și Poporul...
Acum l-au găsit pe Veștea!
Peste câteva luni, după ce Veștea își va face datoria față de ei, vor găsi unul și mai prost, care să execute totul și la timp!
Vă mai aduceți aminte cum Nicușor Dan, înainte să-și depună candidatura la simulacrul de alegeri prezidențiale din primăvara anului trecut, s-a dus la „președintele interimar" Ilie Bolojan, era să-i pun și numele impostorului ăstuia între ghilimele, ca să-i ceară garanții?
Ce garanții? Altele, în afară că Statul Paralel s-a asigurat că va scoate voturile ca să ajungă el la Cotroceni, care erau?
A fost un furt uriaș, în turul doi din mai 2025!
Acum, Veștea a fost la Cotroceni, săptămâna trecută, și a primit GARANȚII că va avea, săptămâna asta, voturile ca să-i treacă guvernul, absolut ilegitim, prin Parlament.
A înviat Baba Vanga, celebra prezicătoare bulgăroaică, la Cotroceni?
Nu, dragi Români, e același Stat Paralel, mai viu ca oricând!
A, din cine e format Statul Paralel? Păi, e la vedere, din membri ai Serviciilor de Informații care s-au predat Serviciilor Străine, de ONG-uri finanțate de Comisia Europeană și, până la al doilea mandat al lui Trump, de SUA! Și de politicienii afiliați...
Roland Cătălin Pena
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