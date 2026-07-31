India: mișcarea "gândacilor" amenință să reia protestele împotriva guvernului. Milioane de studenți vor să iasă în stradă
Postat la: 31.07.2026 |
Mișcarea "gândacilor" acuză guvernul că nu își respectă promisiunile, indică The Guardian. Cotidianul britanic relatează despre organizarea unei conferințe de presă în care partidul, care reunește milioane de tineri, reproșează autorităților arestarea a o sută de studenți într-un mod arbitrar. "Dacă guvernul nu respectă acordul și nu eliberează toate persoanele reținute sau arestate, vom fi nevoiți să reluăm manifestația", a declarat astfel una dintre purtătoarele de cuvânt, Neha Bohra, președinta unei asociații de studenți.
Al-Jazeera face astfel să depună mărturie un student care este subiectul unei arestări, vizat de o anchetă în statul Bihar, cu toate că tânărul nu se află în India în prezent, asigurând: "Sunt în Rusia de câteva luni, cer autorităților să renunțe la acuzațiile împotriva mea, le voi fi recunoscător". În Bengalul de Vest, continuă The Guardian, ministrul Suvendu Adhikari, descris ca fiind un susținător al unei linii dure, a "insinuat că toți protestatarii erau musulmani" și a inițiat procese împotriva multor participanți.
Courrier International revine asupra unei noi politici școlare implementate în trei state: Florida, Georgia și Colorado. În fața amenințării împușcăturilor, instituțiile americane desfășoară drone concepute pentru a interveni direct în sălile de clasă. Inspirați de tehnologiile militare și dezvoltați după trauma masacrelor din școli, aceste dispozitive sunt pilotate de la distanță de profesioniști, deși desfășurarea lor ridică importante îngrijorări etice și de securitate cu privire la riscurile de erori de țintire.
Într-un videoclip difuzat pe site-ul internet al revistei, se văd drone într-o sală de clasă, lansând gaz lacrimogen, lovind un manechin galben fluorescent și făcându-l să cadă. The Guardian precizează că o companie texană le-a conceput. Profesorii vor avea un buton de urgență în clasă sau printr-o aplicație pentru a alerta echipa de piloți situată la distanță și "compusă din salvatori și foști membri ai unităților de poliție specializate în intervenții de înalt risc".
În Florida, liceul din Deltona, din comitatul Volusia, intenționează astfel să instaleze 39 de drone pentru anul școlar următor. The Washington Post precizează că nu este prima dată când un astfel de proiect este implementat: în 2022, o altă companie a lansat ideea dronelor echipate cu tasere. Comitetul de etică al companiei a demisionat de teamă că aceste dispozitive ar putea electrocuta elevi nevinovați sau ar putea fi folosite în mod abuziv de hackeri.
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