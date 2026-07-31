După trecerea la euro si scumpiri în lanț, Bulgaria are probleme tot mai serioase: Turiștii români au început să evite litoralul bulgăresc și se înregistrează un exod masiv

Datele Institului Național de Statistică (INS) privind turismul în prima dintre lunile active de vară, luna iunie, care au fost publicate miercuri, confirmă pe deplin temerile privind un sezon estival slab. Numărul turiștilor străini care au vizitat Bulgaria în această lună este cu 0,5% mai mic față de aceeași lună a anului trecut. Cele mai mari scăderi se înregistrează în rândul turiștilor din Germania 15%, urmați de cei din România, o scădere de 9%.

Cu toate acestea, pe una dintre cele mai importante piețe externe pentru Bulgaria - Germania, care asigură în principiu o treime din turiștii străini, scăderea este mult mai mare. Turiștii din Germania din stațiunile bulgare au scăzut cu 15% față de anul trecut.

În timp ce în iunie anul trecut, în Bulgaria au fost 57 de mii de turiști din Germania, în iunie anul acesta sunt 48 de mii, ceea ce reprezintă cu 15% mai puțin. Oaspeții din România, care ocupă, de asemenea, o parte semnificativă a fluxului turistic, sunt cu 9% mai puțini decât în ​​2025. Această scădere nu poate fi compensată de creșterea numărului de turiști din Polonia, care sunt cu 21% mai mulți decât anul trecut, nici de creșterea mult mai mică a turiștilor din Republica Cehă, Ungaria și alte țări europene.

Motivul scăderii numărului de turiști germani în Bulgaria a fost explicat încă de la începutul sezonului - din cauza problemelor cu companiile aeriene charter germane, zborurile din șapte orașe germane către Varna și Burgas au fost anulate, iar turiștii germani au fost redirecționați către piețe cu transport aerian subvenționat de stat în timpul verii, cum ar fi Turcia, Egipt și Tunisia. În principiu, turistul german se bazează pe rezervări timpurii și pachete de servicii turistice, care au scăzut automat odată cu suspendarea rutelor aeriene.

Toate acestea au dus la pierderea a aproape 120 de mii de turiști germani planificați pentru întreaga vară pe coasta Mării Negre și reprezintă unul dintre motivele pentru care numeroase hoteluri sunt goale în stațiuni precum Sunny Beach și Nisipurile de Aur. Exodul de turiști vine în ciuda previziunilor anterioare conform cărora războiul din Orientul Mijlociu i-ar redirecționa pe europenii care doreau să călătorească acolo sau în stațiuni asiatice către vacanțe în Europa.

În urmă cu câteva zile, Letonia, Bulgaria, Estonia, Lituania, Polonia, România și Slovacia au inițiat o scrisoare către Comisia Europeană, semnată de miniștrii turismului din aceste state, solicitând ajutor de la Bruxelles pentru a face față exodului turistic din această vară. Scrisoarea menționa că tulburările geopolitice legate de securitate au avut un impact semnificativ asupra turismului în țările est-europene.

„Întreprinderile mici și mijlocii din țările noastre se confruntă cu o încredere redusă a investitorilor, o incertitudine operațională sporită și un acces limitat la finanțare într-un moment în care venitul sezonier este crucial pentru viabilitatea lor pe tot parcursul anului", au declarat miniștrii. Aceștia așteaptă cu nerăbdare măsurile pe care Comisia le-ar putea prezenta pentru regiunile de la frontiera estică, ca parte a Strategiei UE pentru turism durabil.