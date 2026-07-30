Diana Șoșoacă dă primul mesaj după accidentul care a băgat-o în spital: Medicii au fost extraordinari. Presa a fost îngrijorată! Cu Dumnezeu înainte

Europarlamentarul Diana Șoșoacă dă primul mesaj public după ce a fost implicată într-un accident rutier în urma căruia a fost dusă de urgență la spital.Șoșoacă spune că personalul medical care a avut grijă de ea s-a comportat exemplar.

"În urma accidentului rutier care a avut loc, azi, 30.07.2026, in jurul orei 14:15, pe Bdul Iuliu Maniu, (Piata Gorjului), în urma externării de la Spitalul de Urgență Universitar, av. Eurodeputat Diana Iovanovici-Șoșoacă, Președintele Partidului S.O.S ROMÂNIA, a remis spre publicare următorul mesaj:

"Îi mulțumesc lui Dumnezeu că suntem în viață, atât eu, dar mai ales fiica mea, Thais. Mulțumesc din inimă medicilor, asistentelor, infirmierilor, întregului personal medical, și chiar firmei de pază, pentru grija cu totul deosebită cu care m-au tratat și au avut grijă de fetița mea. Au fost extraordinari și le voi rămâne profund recunoscătoare. Mulțumesc tuturor membrilor si simpatizanților care au venit la spital în număr mare și au fost alături de mine, care au sunat inclusiv la spital și la partid, celor din țară și din străinătate care și-au manifestat îngrijorarea și solidaritatea față de mine. Pot să spun că sunt binișor, dar vă asigur că voi face tot ce îmi stă in putință să îmi revin cât mai repede și în forma cea mai bună.

Vă aștept, așa cum sunt și cum pot, la Academia de vară, pentru că viața merge înainte , iar lupta pentru independența și suveranitatea României nu poate fi oprită de nimic și de nimeni!

Mulțumesc și presei care a fost extrem de îngrijorată pentru situația mea!

Cu Dumnezeu înainte! Fiți binecuvântați!".

Precizările poliției

„La data de 30.07.2026, în jurul orei 14.35, Brigada Rutieră a fost sesizată prin apel 112, cu privire la producerea unui accident de circulație pe Bd. Iuliu Maniu.

Din informațiile preliminare, conducătorul unui autovehicul în vârstă 49 de ani, care se deplasa pe Bd. Iuliu Maniu, dinspre str. Lujerului către str. Apusului a intrat în coliziune cu un autovehicul care circula înaintea sa, condus de un tânăr în vârstă 23 de ani.

Conducătorii autovehiculelor au fost testați cu aparatul Alcooltest, rezultatele indicate fiind "zero".

În urma accidentului de circulație, un pasager în vârstă de 50 de ani a necesitat îngrijiri medicale și a fost transportat la spital.

În continuare, polițiștii Brigăzii Rutiere efectuează cercetări pentru stabilirea cu exactitate a cauzelor și împrejurărilor în care s-a produs accidentul rutier".