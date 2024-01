Vivek Ramaswamy, minoritarul ce readuce normalitatea în discursul public din SUA!

„Omul Zilei" astăzi la Gold FM, prieteni, se numește Vivek Ramaswamy. Știți că am discutat și ieri împreună cu Mihai Neamțu despre contextul luptelor electorale din Statele Unite ale Americii, în particular despre alegerile interne din partidul republican, acolo unde Trump și-a zdrobit pur și simplu adversarii. Printre acești adversari, până alaltăieri, s-a aflat și un admirator al lui Trump, tânărul Vivek Ramaswamy, spun tânăr pentru că care 38 de ani, care a reușit un scor de 8% în competiția internă, în condițiile în care n-a avut la dispoziție nici televiziune, n-a avut nici bani, s-a chinuit singur, împreună cu soția lui, și și-a realizat această campanie care l-a adus pe locul 4.

Vivek Ramaswamy s-a retras în urma competiției din Iowa în favoarea lui Donald Trump. Repet, el a avut tot timpul grijă să aprecieze mandatul lui Trump și discursul din acești ultimi doi ani al lui Donald Trump și s-a retras în favoarea lui, lucru pe care l-a marcat azi-noapte printr-un discurs excepțional pe care l-am ascultat în această dimineață, un discurs în care a fost prezentat și introdus în scenă chiar de către Donald Trump, care, neobișnuit de admirativ (știți că el este foarte orgolios și zgârcit cu cuvintele frumoase la adresa altora), deci printr-o prezentare neobișnuit de admirativă l-a introdus pe Ramaswamy în marele circuit politic de la vârful Statelor Unite ale Americii. Acest Vivek Ramaswamy, despre care veți mai auzi, nu s-a făcut deloc de rușine.

Niște puncte din discursul lui sunt următoarele:

A vorbit despre normalitatea comportamentului minoritarilor de orice fel, care trebuie să țină la națiunea lor, trebuie să țină la obiceiurile statului din care fac parte, la normalitate, la litera credinței lor, care, bineînțeles, trebuie să fie legată de considerente pozitive și cât se poate de mult de Dumnezeu.

A anunțat declanșarea luptei pentru învingerea Deep State-ului american, a Statului Paralel de acolo. A făcut-o clar, dur, cu subiect și predicat, în aplauzele lui Trump și ale celor din sală, eveniment excepțional de important pentru lume, nu numai pentru SUA.

A avut un discurs anti-LGBT, în care a vorbit despre faptul că această discriminare pozitivă în favoarea LGBT pune la pământ mentalitatea publică din SUA și bineînțeles că și-a dublat această parte de discurs printr-un excurs pro-familie, menționând clar că familia este formată dintr-un bărbat, o femeie și copiii lor.

A vorbit despre marile resurse naturale clasice ale Statelor Unite, de la petrol gaz, cărbune, apă plus celelalte resurse naturale de care Statele Unite dispun și a vorbit despre reajungerea la normalitate economică, prin exploatarea acestor resurse clasice.

A spus în mod foarte clar că este momentul ca partidul republican să-și asigure victoria în alegeri apelând la inteligența și la expertiza americanilor care încă gândesc și au școală. Excepțional!

A denunțat-o pe Nikki Haley, contracandidata de pe locul 3 a lui Donald Trump, că este omul Statului Paralel, o tipă infiltrată în interiorul partidului republican pentru ca să le facă neajunsuri. Excepțional!

De ce are forță Ramaswamy în plus, nu doar prin acest discurs excepțional de bine conceput și interpretat? Pentru că o face din postura unui american, născut în Statele Unite ale Americii din părinți indieni. Este un minoritar de origine indiană, ceea ce vă închipuiți că dă mare forță și candidaturii lui Trump, și candidaturilor din partea partidului republican pe considerente de minorități, dar și pe considerente de geopolitică. India va avea cea mai mare creștere economică în anul 2024, este evident; a avut-o și în 2023 și este deja cea mai numeroasă populație din lume. De ce mai are forță acest tânăr, Vivek Ramaswamy? Pentru că este dublu licențiat la Harvard în biologie și la Yale în studii de Drept, niște facultăți excepționale, care nu i-au torsionat și nu i-au stricat mintea; a putut să se mențină sănătos la cap, deși acel mediu universitar, de altfel excepțional din punct de vedere științific, a fost puternic infestat de anormalitate. De ce mai este importantă apariția lui Vivek Ramaswamy în spatele lui Donald Trump? Pentru că este un om care denunță noile religii numite covidism, climatism și ideologie de gen. Bravo, Vivek Ramaswamy! Bravo, Donald Trump, că l-a prezentat pe acest tânăr și l-a luat în echipa sa, în proximitatea sa, pentru că în felul acesta avem acces la un discurs de normalitate în viața publică americană, lucru pe care ni-l doream cu toții demult!

Cozmin Gușă

(transcrierea rubricii „Omul Zilei” din emisiunea “Ce-i în Gușă, și-n căpușă!”, de la GOLD FM)