Vor fi eliminate si subventiile pentru partide?

Ce a fost mai usor s-a făcut! S-au eliminat pensiile fostilor parlamentari. Toate partidele (cu exceptia UDMR) au aruncat „lest" peste bord si au dat satisfactie opiniei publice, intrecandu-se cine să bifeze aceasta initiativa mai intai. Miza nici nu era importantă - 780 de „dinozauri", fosti parlamentari, al căror vot oricum nu mai contează. S-a facut o economie de 10 milioane euro, anual, care va putea fi folosită pentru a rezolva problemele din sănătate si infrastructură.

De fapt, s-a luat in grabă, cu entuziasm revolutionar, o decizie care vizează doar 1% din pensiile speciale. Pentru celelalte se vor face comisii. Va fi complicat. De exemplu, primarii - care sunt vizati si ei - vor mai fi necesari si la alegerile viitoare. La fel, magistratii, cei de la Interne, cei din serviciile de informatii, inclusiv cei de la STS sau SPP. Poate că va fi vizată si indemnizatia de viitor fost presedinte a lui Iohannis - stabilită fără contributivitate, printr-o lege adoptata in 2001, la initiativa guvernului pe care l-am condus.

Cele mai amuzante comentarii mi s-au părut cele ale presedinlelui Plus, europarlamentarul Dacian Ciolos, furibund la adresa pensiilor parlamentarilor romani, care, la Digi 24, spunea că nu stia că EUROPARLAMENTARII, deci si el, au/vor avea pensii speciale de mii de euro! Sunt in cauză deci nu voi comenta foarte mult. Sunt/erau argumente si contrargumente pentru aceste pensii (indemnizatii). Dar a spus Augustin Zagrean, cu sfătosenia sa obisnuită, de la inăltimea veniturilor/pensiilor sale de 6500 de euro (magistrat, parlamentar, profesor) ca tara e săraca si ca are nevoie de bani. Ceea ce este adevărat.

In mod evident, in conditiile de pauperizare tot mai accentuata, determinată si de pandemie, „apetitul de sange" al populatiei nu va putea fi săturat doar cu cel 10 milioane de euro ai fostilor parlamentari. Ceea ce au initiat reprezentantii AUR este un exemplu foarte clar. Ei au solicitat eliminarea subventiilor pentru partidele parlamentare, care, insumate, reprezintă la nivelul unui an aproximativ 50 de milioane de euro. Argumentul fiind acela că partidele parlamentare pot functiona prin intermediul sediilor si sumelor alocate parlamentarilor lor. Vom vedea.

De aceea, asa cum arăta Andrei Bădin, „cacialmaua pensiilor speciale" s-ar putea sa nu ajute pe termen lung. In opinia mea, tinand seama de polarizarea tot mai accentuata a populatiei din Romania, solutia ar fi trebuit să fie introducerea impozitării progresive a veniturilor pentru a elimina inclusiv excesele din zona salariilor si pensiilor/indemnizatiilor.

Adrian Nastase