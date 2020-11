"Vor trebui să moară oameni..."

In mod repetat, in lectiile sale de dirigentie părintească, Iohannis ne explică faptul că democratia cere sacrificii. De aceea, indiferent de câti oameni vor muri la portile spitalelor sau in spitale, indiferent de câti se vor infecta, algerile parlamentare trebuie să aibă loc in 6 decembrie.

Ca să fie „normală", România lui Iohannis trebuie să aibă o singură culoare. Concluzia - dacă parlamentul nu va deveni „al său", Iohannis va intra in depresie. Conceptul său de „democratie" il depăseste pe cel care a fost definit ca „democratie originală" si se apropie, mai curând, de conceptul de stat autocratic, in care un partid de 30% ar controla toate zonele de putere presedintie, guvern, parlament, CSAT, servicii de informatii. Celelalte două treimi din populatie (intre care PSD cu 30%) ar trebui doar să urmărească la televizor conferintele de presă ale „părintelui natiunii".

Sigur, o astfel de constructie are nevoie de o strategie comunicatională. De aici rolul cenaclului periodic, cu jurnalistii de casă, „la gura sobei". Privită de la Cornu, puterea executivă este impărtită in două - premierul se ocupă, cum poate, de problemele interne iar Iohannis se ocupă de problemele externe (UE, ambasadori, etc) si, din cand in cand, ii dă peste degete lui Orban cand nu intelege strategia sa pentru parlamentare. Destul de jenantă poza de la sedinta de guvern, in care - pe probleme interne - Iohannis dădea indicatii iar Orban si membrii guvernului luau notite.

Adrian Nastase