Trump anunță că va tăia sprijinul militar pentru Israel dar abia la sfârșitul anului. Sumele uriașe de bani pe care le primea Tel-Aviv erau aspru contestate de electoratul SUA

Președintele Donald Trump a anunțat marți dimineață, în emisiunea „Fox & Friends" a canalului Fox News, că ajutorul militar american pentru Israel va înceta la sfârșitul anului. Anunțul a fost făcut în dimineața zilei alegerilor parlamentare din Statele Unite.

Trump a declarat: „Le ofeream patru miliarde de dolari - le oferim în continuare -, dar finanțarea va înceta la sfârșitul anului", a declarat Donald Trump. Președintele a precizat că sprijinul a constat în „bunuri și bani", descriindu-l drept ajutor militar, fonduri bănești sau „schimburi în natură". El a afirmat că a discutat de ani de zile cu premierul israelian Benjamin Netanyahu despre încetarea acestui sprijin și că ideea a venit chiar din partea lui Netanyahu. Trump a adăugat că Israelul nu are nevoie de ajutor și este o țară prosperă: „Nu au nevoie de el. Israelul este o țară foarte prosperă", a spus Donald Trump.

Doar 43% dintre americani mai susțineau menținerea sau creșterea ajutorului financiar militar acordat Israelului de către SUA, în timp ce 56% cereau diminuări ale sumelor sau oprirea completă a finanțării, potrivit unui sondaj realizat în 2026 de Chicago Council on Global Affairs. Relația strânsă dintre republicani și guvernul condus de Benjamin Netanyahu, reflectată mai ales în urma invadării Iranului, este taxată dur inclusiv de electoratul republican la alegerile de marți, din cauza crizei costurilor.

Acordul actual privind asistența în domeniul securității dintre SUA și Israel prevede aproximativ 3,8 miliarde de dolari anual, până în 2028. Premierul Netanyahu declara anterior că dorește să reducă treptat dependența Israelului de ajutorul militar american, deși calendarul și termenii unei eventuale modificări a acordului nu au fost detaliați, relatează Fox News. De la înființarea sa, Israelul a fost cel mai mare beneficiar cumulat de asistență externă din partea Statelor Unite, primind după 1948 în total peste 300 de miliarde de dolari, valoare ajustată în funcție de inflație, sub formă de sprijin economic și militar.