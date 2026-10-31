România țintă de prim rang a Iranului: Mojtaba Khamenei dă ordin armatei să extindă lista țărilor cu baze americane în cazul reluării atacurilor SUA: "Fără limitări geografice!"

Liderul suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, ar fi ordonat armatei să răspundă imediat la orice amenințare, indiferent de originea acesteia, și să extindă lista potențialelor ținte americane și israeliene, a relatat sâmbătă presa de stat iraniană.

La întâlnire au participat șeful Statului Major al Forțelor Armate, Ali Abdollahi, comandantul armatei, Amir Hatami, și comandantul Corpului Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC), Ahmad Vahidi, arată Iran International.

Conform relatării presei de stat, Khamenei a instruit comandanții militari superiori să pregătească un „răspuns imediat și eficient, fără limitări geografice" la amenințări de orice fel sau amploare.

„Dacă inamicii vor lansa din nou atacuri militare sau teroriste, forțele armate și poporul Iranului vor stabili când și în ce condiții acestea se vor încheia", a declarat Khamenei, citat.

Khamenei a ordonat, de asemenea, comandanților să își actualizeze lista de potențiale ținte pentru a include o gamă mai largă de active americane și israeliene.

Astfel, România devine o țintă de prim rang a Iranului odată cu ordinul lui Mojtaba Khamenei de a extinde lista țărilor cu baze americane în cazul reluării atacurilor SUA.