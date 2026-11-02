Donald Trump l-a sunat pe Netanyahu: Se pregătește planul pentru un atac de amploare împotriva Iranului

Preşedintele SUA, Donald Trump, a purtat o convorbire telefonică cu premierul israelian Benjamin Netanyahu despre oportunitatea şi momentul reluării unor lovituri împotriva Iranului, a relatat publicaţia americană Axios duminică.

Potrivit site-ului de ştiri, care se bazează pe o sursă americană şi una israeliană, preşedintele american a declarat că doreşte să privilegieze calea diplomatică pentru rezolvarea conflictului, în timp ce aliatul său israelian doreşte reluarea ostilităţilor după încheierea alegerilor americane la jumătatea mandatului, preconizate să se desfăşoare marţi.

Sursa israeliană a descris pentru Axios această convorbire, care a avut loc sâmbătă, drept "dură", în timp ce sursa americană a calificat-o drept "deschisă".

După încheierea alegerilor parlamentare de marţi din Israel, prim-ministrul în exerciţiu Benjamin Netanyahu a invocat "o oportunitate istorică unică" de a "elimina definitiv ameninţarea existenţială" reprezentată de Iran, duşmanul declarat al Israelului.

Donald Trump a avut o atitudine oscilantă în încercarea de a rezolva acest conflict, care a început la sfârşitul lunii februarie prin efectuarea de atacuri americane şi israeliene împotriva Iranului.

Trump a declarat din nou, sâmbătă, că vrea "să se ocupe" de unul sau două situri nucleare de pe teritoriul iranian, afirmând că poate "face asta în zece minute", dar în acelaşi timp a asigurat că negocierile cu Teheranul "merg bine".

La rândul său, Iranul a salutat sâmbătă "schimbarea de ton" reflectată într-o scrisoare a vicepreşedintelui american JD Vance, destinată - potrivit Wall Street Journal - să relanseze aceste negocieri.

Pe măsura apropierii alegerilor de la jumătatea mandatului, preşedintele republican se află în dificultate în sondaje, în special din cauza conflictului împotriva Iranului, care a făcut să explodeze preţurile la carburanţi, şi ar putea pierde majoritatea în ambele camere ale Congresului.

Discuţii sunt în curs de desfăşurare sub egida mediatorului qatarez. O delegaţie iraniană s-a deplasat în Qatar, iar duminică ministrul de externe iranian Abbas Araghchi a declarat că speră "ca partea adversă să dea dovadă de raţiune şi să privilegieze calea diplomatică altor opţiuni".