Chiar înainte să înceapă negocierile de pace, Rusia a lansat un atac extrem de puternic în Ucraina

Mai multe zone rezidențiale din Ucraina au fost distruse în timpul unor atacuri aeriene. Un copil este printre victimele atacului care a avut loc în noaptea de sâmbătă spre duminică. În paralel, o delegație ucraineană a mers în SUA pentru a negocia prevederile unui acord de pace.

Mai multe zone rezidențiale au fost vizate de atacurile rusești, potrivit Le Figaro. Serviciile de urgență ucrainene au raportat un atac aerian asupra unei zone rezidențiale din Sumî în nord-estul țării. Acolo au fost rănite patru persoane, inclusiv un copil de șapte ani, și au fost avariate 15 clădiri. La Harkov, bombardamentele rusești au ucis o femeie, au anunțat duminică dimineață autoritățile ucrainene. „O persoană a murit în urma unui atac cu dronă asupra unei locuințe", a transmis, pe Telegram, primarul orașului Harkov, Igor Terehov. Șeful administrației militare locale, Oleg Synegubov, a spus că victima este o femeie în vârstă de 20 de ani.

De aproape patru ani, Rusia bombardează zilnic Ucraina. În ultimele săptămâni, atacurile sale au vizat rețeaua energetică ucraineană, provocând pene de curent și probleme în rețeaua de încălzire. Din punct de vedere diplomatic, eforturile depuse de Donald Trump pentru a rezolva conflictul par să fi ajuns într-un impas. O delegație ucraineană a mers în Statele Unite pentru discuții cu emisarii americani Steve Witkoff și Jared Kushner. Americanii și ucrainenii se vor întâlni la Miami, în Florida.

Rusia vizează sistemul nuclear ucrainean de producere a energiei, a declarat duminică preşedintele Volodîmîr Zelenski, în contextul în care Kremlinul continuă să încerce să forţeze Ucraina să capituleze prin paralizarea reţelei sale energetice. „Nu vedem nicio dorinţă din partea agresorului de a respecta vreun acord sau de a pune capăt războiului", a spus preşedintele ucrainean.

„Dimpotrivă, există numeroase informaţii privind pregătiri pentru noi lovituri ruseşti asupra sectorului nostru energetic şi infrastructurii, inclusiv asupra instalaţiilor şi reţelelor care deservesc centralele nucleare. Fiecare astfel de atac rusesc asupra sectorului energetic, în plină iarnă aspră, slăbeşte şi subminează eforturile statelor-cheie - în special ale Statelor Unite - de a pune capăt acestui război". a declarat el.

Zelenski a făcut aceste declaraţii după o informare primită de la şeful serviciului ucrainean de informaţii militare, Oleh Ivaşcenko - recent numit în locul lui Kirîlo Budanov, care a fost desemnat şef al administraţiei prezidenţiale. Budanov a confirmat sâmbătă sosirea sa în Statele Unite pentru a discuta propuneri de pace. El, împreună cu negociatorii ucraineni Rustem Umerov şi Davîd Arakhamia, urmează să se întâlnească cu emisarul american Steve Witkoff, cu Jared Kushner şi cu secretarul armatei SUA, Dan Driscoll, a precizat Budanov.

Zelenski a însărcinat delegaţia ucraineană de la discuţiile din Miami să finalizeze propunerile privind garanţiile de securitate şi redresarea economică. Dacă oficialii americani le vor aproba, SUA şi Ucraina ar putea semna un acord săptămâna viitoare, în marja Forumului Economic Mondial de la Davos, Elveţia, potrivit lui Zelenski. Totuşi, Rusia nu a dat niciun semn că ar accepta un acord de pace fără ca întreaga regiune Donbas să fie cedată, pentru început.