Chiar înainte să înceapă negocierile de pace, Rusia a lansat un atac extrem de puternic în Ucraina
Postat la: 18.01.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
Mai multe zone rezidențiale din Ucraina au fost distruse în timpul unor atacuri aeriene. Un copil este printre victimele atacului care a avut loc în noaptea de sâmbătă spre duminică. În paralel, o delegație ucraineană a mers în SUA pentru a negocia prevederile unui acord de pace.
Mai multe zone rezidențiale au fost vizate de atacurile rusești, potrivit Le Figaro. Serviciile de urgență ucrainene au raportat un atac aerian asupra unei zone rezidențiale din Sumî în nord-estul țării. Acolo au fost rănite patru persoane, inclusiv un copil de șapte ani, și au fost avariate 15 clădiri. La Harkov, bombardamentele rusești au ucis o femeie, au anunțat duminică dimineață autoritățile ucrainene. „O persoană a murit în urma unui atac cu dronă asupra unei locuințe", a transmis, pe Telegram, primarul orașului Harkov, Igor Terehov. Șeful administrației militare locale, Oleg Synegubov, a spus că victima este o femeie în vârstă de 20 de ani.
De aproape patru ani, Rusia bombardează zilnic Ucraina. În ultimele săptămâni, atacurile sale au vizat rețeaua energetică ucraineană, provocând pene de curent și probleme în rețeaua de încălzire. Din punct de vedere diplomatic, eforturile depuse de Donald Trump pentru a rezolva conflictul par să fi ajuns într-un impas. O delegație ucraineană a mers în Statele Unite pentru discuții cu emisarii americani Steve Witkoff și Jared Kushner. Americanii și ucrainenii se vor întâlni la Miami, în Florida.
Rusia vizează sistemul nuclear ucrainean de producere a energiei, a declarat duminică preşedintele Volodîmîr Zelenski, în contextul în care Kremlinul continuă să încerce să forţeze Ucraina să capituleze prin paralizarea reţelei sale energetice. „Nu vedem nicio dorinţă din partea agresorului de a respecta vreun acord sau de a pune capăt războiului", a spus preşedintele ucrainean.
„Dimpotrivă, există numeroase informaţii privind pregătiri pentru noi lovituri ruseşti asupra sectorului nostru energetic şi infrastructurii, inclusiv asupra instalaţiilor şi reţelelor care deservesc centralele nucleare. Fiecare astfel de atac rusesc asupra sectorului energetic, în plină iarnă aspră, slăbeşte şi subminează eforturile statelor-cheie - în special ale Statelor Unite - de a pune capăt acestui război". a declarat el.
Zelenski a făcut aceste declaraţii după o informare primită de la şeful serviciului ucrainean de informaţii militare, Oleh Ivaşcenko - recent numit în locul lui Kirîlo Budanov, care a fost desemnat şef al administraţiei prezidenţiale. Budanov a confirmat sâmbătă sosirea sa în Statele Unite pentru a discuta propuneri de pace. El, împreună cu negociatorii ucraineni Rustem Umerov şi Davîd Arakhamia, urmează să se întâlnească cu emisarul american Steve Witkoff, cu Jared Kushner şi cu secretarul armatei SUA, Dan Driscoll, a precizat Budanov.
Zelenski a însărcinat delegaţia ucraineană de la discuţiile din Miami să finalizeze propunerile privind garanţiile de securitate şi redresarea economică. Dacă oficialii americani le vor aproba, SUA şi Ucraina ar putea semna un acord săptămâna viitoare, în marja Forumului Economic Mondial de la Davos, Elveţia, potrivit lui Zelenski. Totuşi, Rusia nu a dat niciun semn că ar accepta un acord de pace fără ca întreaga regiune Donbas să fie cedată, pentru început.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Gata, iese cu război! Ayatollahul Iranului iese la atac și îl acuză pe Donald Trump că el i-a ucis pe protestatarii din Iran: Nu-i vom cruța pe criminalii naționali și internaționali
Liderul suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, le cere sambata autoritatilor "sa le rupa spatele razvratitilor" si at ...
-
Ursula von der Leyen e gata să relaxeze condițiile de aderare la UE pentru Ucraina. Revoltă la nivelul unor guverne europene: "Este o capcană pusă de Putin și Trump"
Comisia Europeana, condusa de Ursula von der Leyen, propune un model controversat pentru aderarea la UE. Practic, proced ...
-
Analiză despre sfârșitul apocaliptic al UE: "Europa riscă să-și piardă influența din cauza propriilor acțiuni greșite"
Berlinul se indoieste de capacitatea UE de a rezista avansului partidelor nationaliste si atacurilor administratiei Trum ...
-
Blestemul familiei Kadîrov: Fiul lui Ramzan în stare critică după un accident rutier. Si liderul cecen este intr-o stare avansată de boală
Un grav accident rutier, produs in capitala Ceceniei, s-a soldat cu ranirea mai multor persoane din coloana oficiala in ...
-
Operațiunea spectaculoasă prin care Maria Machado a fost scoasă de americani din Venezuela: Era vânată de Maduro
Echipa de salvare Grey Bull, cu sediul in SUA, a publicat un scurt videoclip in care arata cum au ajutat-o pe lidera opo ...
-
Iran: După reprimarea brutală a protestelor, liderii religioși cer execuții în masă. Trump a anunțat că va interveni militar și înconjoară cu armata zona
Iranul pare calm dupa protestele sangeroase, insa lideri radicali cer execuții, iar tensiunile cu Donald Trump și puteri ...
-
Plan șoc al Comisiei Europene pentru Ucraina: Aderarea timpurie la UE în schimbul cedării unor teritorii către Rusia
Comisia Europeana pregatește un plan de „primire timpurie" a Ucrainei in UE, oferit la schimb președintelui ucrain ...
-
Prima reacție a lui Donald Trump, după ce a primit mult râvnita medalie Premiul Nobel pentru Pace
Presedintele american Donald Trump a laudat joi "gestul magnific" al liderei opozitiei venezuelene, Maria Corina Machado ...
-
Iranul, sub presiune maximă - De ce a amânat Donald Trump lansarea unui atac militar: 'Degetul președintelui rămâne pe buton'
Președintele american Donald Trump a decis sa amane lansarea unui atac militar asupra Iranului, in timp ce administrația ...
-
SUA vor ataca Iranul, potrivit unei evaluări a Israelului. Contactele Teheranului cu trimisul special al lui Trump au fost suspendate
Teheranul a avertizat aliatii SUA din Orientul Mijlociu ca va ataca bazele americane de pe teritoriul lor daca Washingto ...
-
Flota de submarine nucleare a Chinei a depășit-o pe cea a Rusiei și se apropie de cea a SUA
China a depașit Rusia și a devenit al doilea operator mondial de submarine nucleare, dupa Statele Unite, intr-o evoluție ...
-
China sfidează taxele vamale americane și anunță un excedent comercial record în 2025
China a incheiat 2025 cu un nou excedent comercial record, in pofida dificultatilor provocate de taxele vamale americane ...
-
Cel puțin 12.000 de morți în represiunea din Iran, pe măsură ce pana de curent din țară, provocată se pare de regimul la putere, se adâncește
Iranul se afla sub o pana de curent coordonata, care vizeaza nu doar controlul securitații, ci și ascunderea adevarului. ...
-
Iranul a livrat Rusiei armament de peste 4 miliarde de dolari de la începutul războiului din Ucraina
Iranul a furnizat Rusiei rachete, sisteme de aparare aeriana, muniție și drone in valoare de peste 4 miliarde de dolari ...
-
Teheranul a contactat Casa Albă. Trump cântărește oferta Iranului, dar înclină spre lovituri
Casa Alba analizeaza o oferta de ultim moment venita din partea Iranului pentru reluarea negocierilor privind programul ...
-
Donald Trump, mesaj controversat: Se autoproclamă președinte al Venezuelei
Președintele american Donald Trump a starnit controverse, dupa ce a postat, pe Truth Social, o fotografie care il prezin ...
-
După ce a primit aprobarea lui Donald Trump, Israelul bombardează Libanului
Armata israeliana a lansat duminica zeci de bombardamente in sudul Libanului, vizand presupuse infrastructuri militare a ...
-
Propunerea lui Donald Trump: Marco Rubio să devină următorul președinte al Cubei
Presedintele SUA, Donald Trump, a distribuit duminica un mesaj de pe retelele de socializare care sugera ca secretarul d ...
-
SUA pregătește o intervenție militară în Iran: Israelul este în alertă maximă. Benjamin Netanyahu a vorbit cu Marco Rubio
Israelul este in alerta maxima cu privire la posibilitatea unei interventii a SUA in Iran, in contextul in care autorita ...
-
„Blocarea internetului a avut efectul invers". Cum s-a transformat cel mai sofisticat plan de cenzură al Iranului într-un eșec istoric
Blocada internetului impusa in Iran incepand cu 8 ianuarie 2026 reprezinta cel mai sofisticat nivel de cenzura de pana a ...
-
Tăcerea lui Putin în Venezuela și miza Europei: Marele troc pregătit de Trump și scenariul în care „NATO ar fi terminată"
Lipsa de reacție a lui Vladimir Putin in ceea ce privește capturarea de catre SUA a aliatului sau, președintele venezuel ...
-
Trump spune că va face Groenlanda „pe calea ușoară sau pe calea grea", în ciuda avertismentului NATO
Președintele SUA spune ca trebuie facut ceva pentru ca „nu vom avea Rusia sau China drept vecini" ...
-
Daily Star: Când este posibil să izbucnească al Treilea Război Mondial
Analiștii publicației britanice Daily Star au estimat ca al Treilea Razboi Mondial ar putea izbucni in cursul acestui an ...
-
Merz: Desfășurarea forțelor internaționale în Ucraina este imposibilă fără acordul Rusiei
Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, a declarat intr-o conferința de presa ca formarea și desfașurarea forțelor multina ...
-
Generalii Europei avertizează: continentul trebuie să se pregătească pentru război
Liderii militari din Europa transmit, tot mai des și mai direct, un mesaj care pana de curand parea de neconceput: pacea ...
-
Donald Trump anunță prăpădul pentru cartelurile de droguri din Mexic: „Vom începe atacurile!"
Donald Trump a anuntat joi ca, dupa atacurile impotriva navelor maritime din Caraibe si Pacific, Statele Unite vor lansa ...
-
Breitbart Business Digest: Venezuela, IA și economia trumpiană a abundenței energetice. Sub umbrela „Doctrinei Donroe" în domeniul energetic
Comentariile referitoare la recenta capturare a lui Nicolás Maduro s-au concentrat in mare masura pe aspecte de l ...
-
Profeția veche de 2000 de ani a Marelui Israel: Axa Netanyahu-Trump și fabricarea Apocalipsei - construirea „MIGA" (Make Israel great Again) ca nouă doctrină mondială
Autor: Rich Scheck Sub haosul teatral al titlurilor din presa contemporana, se afla și se consolideaza o realiniere ...
-
Următoarele patru teritorii care pot fi victime ale unei „preluări ostile” posibil victime decise de Donald Trump
În urma cu opt ani, ascultand atent semnale concordante din mai multe capitale, incepeam sa public o serie de arti ...
-
Macron anunță că soldați francezi ar putea fi trimiși în Ucraina. Ce s-a decis la Paris
Reuniunea de marți de la Paris a adus in prim-plan un plan de securitate pentru Ucraina care include, dupa incetarea foc ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu