Venezuela acuză SUA pentru exploziile de la Caracas: stare de urgență decretată în țară și planuri de mobilizare. Apel la populație să iasă în stradă

Explozii puternice, însoţite de sunete asemănătoare unor survolări, s-au auzit în jurul orei locale 02:00 (06:00 GMT) sâmbătă la Caracas. Guvernul, sub conducerea lui Nicolas Maduro, acuză SUA pentru atac. Venezuela acuză SUA pentru acest atac.

„Republica Bolivariană Venezuela respinge, repudiază și denunță în fața comunității internaționale agresiunea militară extrem de gravă comisă de actualul Guvern al Statelor Unite ale Americii împotriva teritoriului și populației Venezuelei în localitățile civile și militare ale orașului Caracas, capitala Republicii, și ale statelor Miranda, Aragua și La Guaira", spune Guvernul de la Caracas.

„Acest act constituie o încălcare flagrantă a Cartei Națiunilor Unite, în special a articolelor 1 și 2, care consacră respectul pentru suveranitate, egalitatea juridică a statelor și interzicerea utilizării forței. O astfel de agresiune amenință pacea și stabilitatea internațională, în special în America Latină și Caraibe, și pune în pericol viața a milioane de oameni.

Obiectivul acestui atac nu este altul decât acapararea resurselor strategice ale Venezuelei, în special a petrolului și mineralelor, încercând să spargă independența politică a națiunii prin forță. Nu vor reuși. ​​După mai bine de două sute de ani de independență, poporul și guvernul său legitim rămân fermi în apărarea suveranității și a dreptului inalienabil de a-și decide propriul destin. Încercarea de a impune un război colonial pentru a distruge forma republicană de guvernare și a impune o „schimbare de regim", în alianță cu oligarhia fascistă, va eșua la fel ca toate încercările anterioare.

Din 1811, Venezuela a înfruntat și a învins imperiile. Când, în 1902, puterile străine au bombardat coastele noastre, președintele Cipriano Castro a proclamat: „Cizma insolentă a străinului a profanat pământul sacru al Patriei". Astăzi, cu tăria morală a lui Bolívar, Miranda și a eliberatorilor noștri, poporul venezuelean se ridică din nou pentru a-și apăra independența împotriva agresiunii imperialiste.

Guvernul Bolivarian face apel la toate forțele sociale și politice din țară să activeze planuri de mobilizare și să respingă acest atac imperialist.

Poporul Venezuelei și Forțele Armate Naționale Bolivariene, într-o fuziune perfectă între popular, militar și poliție, sunt desfășurate pentru a garanta suveranitatea și pacea. Simultan, Diplomația Bolivariană a Păcii va depune denunțurile corespunzătoare în fața Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite, a Secretarului General al acestei organizații, CELAC, și a Mișcării Nealiniate, cerând condamnarea și asumarea responsabilității din partea Guvernului Statelor Unite.

Președintele Nicolás Maduro a ordonat ca toate planurile de apărare națională să fie implementate la momentul și în circumstanțele oportune, cu respectarea strictă a prevederilor Constituției Republicii Bolivariene a Venezuelei, Legii organice privind statele de excepție și Legii organice privind securitatea națională. În acest sens, președintele Nicolás Maduro a semnat și a dispus implementarea Decretului de declarare a stării de tulburări externe pe întreg teritoriul național, pentru a proteja drepturile populației, funcționarea deplină a instituțiilor republicane și pentru a trece imediat la lupta armată.

Întreaga țară trebuie să se activeze pentru a învinge această agresiune imperialistă. De asemenea, a ordonat desfășurarea imediată a Comandamentului pentru Apărarea Integrală a Națiunii și a Organelor Direcției de Apărare Integrală în toate statele și municipalitățile țării. În strictă conformitate cu Articolul 51 din Carta Națiunilor Unite, Venezuela își rezervă dreptul de a exercita apărarea legitimă pentru a-și proteja poporul, teritoriul și independența. Facem apel la popoarele și guvernele din America Latină, Caraibe și din întreaga lume să se mobilizeze într-o solidaritate activă împotriva acestei agresiuni imperialiste. Așa cum a afirmat comandantul suprem Hugo Chávez Frías, „în fața oricărei circumstanțe de noi dificultăți, oricât de mari ar fi, răspunsul tuturor patriotilor... este unitatea, lupta, bătălia și victoria"", transmite Guvernul de la Caracas.