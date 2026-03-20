Congresul SUA îi va da peste bot lui Trump: Nu va aprobat cele 200 de miliarde de dolari pentru a continua razboiul din Iran pe care nici nu l-a autorizat (surse)

Surse din presa de la Washington susțin că legislatorii democrați și unii membri republicani vor pune azi la îndoială necesitatea finanțării cu inca 200 de miliarde de dolari ceruti de Pentagon pentru Războiul din Iran, în urma bugetelor masive pentru apărare adoptate anul trecut. Aceasta ar urma sa fie o lovitură grea pentru Donald Trump care nu va gasi sustinere nici in SUA pentru conflictul declansat cu Iranul, care nu a fost autorizat de Congresul SUA.

Un oficial american a confirmat un raport al Washington Post conform căruia Departamentul de Război al SUA a solicitat Casei Albe să aprobe o cerere de peste 200 de miliarde de dolari care să fie depusă la Congres pentru finanțarea operațiunilor militare din Iran, dar ca aceasta majorare nu va fi aprobata. Deși președintele Donald Trump nu a depus încă oficial această cerere Senatului și Camerei Reprezentanților, administrația sa a precizat că cifra poate fi modificată.

Vorbind la o conferință de presă din 19 martie, secretarul de război Pete Hegseth a adăugat: „ Ne vom întoarce la Congres și vom colabora cu membrii de acolo pentru a ne asigura că suntem finanțați în mod adecvat pentru ceea ce am făcut, precum și pentru ceea ce am putea fi nevoiți să facem în viitor".

Cifrele inițiale sugerează că acesta va fi cel mai costisitor război al Americii de la conflictele prelungite din Irak și Afganistan. Oficiali guvernamentali americani au dezvăluit că primele șase zile ale războiului din Iran au costat peste 11 miliarde de dolari. Sondajele de opinie indică, de asemenea, că războiul nu se bucură de sprijin public, doar aproximativ un sfert dintre americani susținându-l.

Congresul SUA, controlat de republicani, aprobase anterior un buget militar record de când președintele Trump și-a început al doilea mandat, în ianuarie 2025. Luna trecută, președintele Trump a promulgat Legea de autorizare a apărării naționale pentru anul fiscal 2026, care alocă aproximativ 840 de miliarde de dolari. În plus, vara trecută, în ciuda opoziției democraților, a fost adoptat și un proiect de lege amplânzător privind cheltuielile și reducerea impozitelor, inclusiv 156 de miliarde de dolari pentru apărare.

Democrații se întreabă acum de ce are nevoie Pentagonul de mai mulți bani când serviciile sociale, ajutorul extern și multe alte programe au fost deja reduse. Aceștia susțin că marea majoritate a americanilor se opun războiului și nu doresc ca banii lor din taxe să fie folosiți pentru război, având în vedere că nivelul de trai al americanilor este în scădere din cauza creșterii prețurilor cauzate de conflictul din Orientul Mijlociu.

Într-un discurs adresat Camerei Reprezentanților, reprezentanta democrată Pramila Jayapal din statul Washington a subliniat: „ Tocmai am auzit că Pentagonul solicită 200 de miliarde de dolari suplimentari pentru acest război. Cum vom plăti pentru asta? Este absolut ridicol." Împărtășind aceeași opinie, senatorul democrat Chris Van Hollen din Maryland a declarat cererea inacceptabilă pentru membrii Congresului. Pe platforma de socializare X, el a scris: „ Cel mai bun mod de a pune capăt acestui război, de a ne proteja trupele, de a salva vieți civile... Spun absolut nu."

Chiar și unii dintre aliații republicani ai lui Trump au fost surprinși de cifra luată în considerare. Senatoarea Susan Collins, președinta Comisiei pentru Alocări Bugetare, a declarat reporterilor de pe Capitoliu în seara zilei de 18 martie că nu fusese încă informată despre solicitarea de 200 de miliarde de dolari suplimentari. Ea a menționat că suma totală era semnificativ mai mare decât anticipase, dar detaliile specifice nu erau încă clare. Senatoarea Collins a indicat, de asemenea, că ar putea solicita o audiere publică cu privire la această propunere bugetară masivă.

Departamentul Apărării al SUA, condus de Pete Hegseth, a solicitat fonduri suplimentare de aproximativ 200 de miliarde de dolari pentru continuarea operațiunilor militare din Iran. Solicitarea trebuie să fie analizată și dezbătută de Congres, deși forul legislativ nu a autorizat conflictul.

Solicitarea a fost transmisă către Casa Albă, însă suma nu a fost confirmată oficial, a spus un oficial de rang înalt al Pentagonului. Întrebat despre acest subiect, secretarul Apărării, Pete Hegseth, a spus: „E nevoie de bani ca să ucizi băieții răi. Ne vom întoarce la Congres și la oamenii noștri de acolo pentru a ne asigura că suntem finanțați corespunzător". Cererea vine pe fondul unor cheltuieli deja ridicate pentru apărare. Bugetul Pentagonului este deja de peste 800 de miliarde de dolari, la care s-au adăugat încă aproximativ 150 de miliarde de dolari printr-un pachet legislativ promovat de președintele Donald Trump.

Orice finanțare suplimentară trebuie aprobată de Congresul Statelor Unite, care nu a autorizat oficial conflictul și manifestă îngrijorări tot mai mari privind amploarea și strategia strategia Departamentului în Orient. Orice suplimentare financiară a Pentagonului trebuie să fie dezbătută și votată de Congres. Deși, atât Camera Reprezentanților, cât și Senatul se află sub majoritate republicană există rezerve privind creșterea cheltuielilor publice. De asemenea, o mare parte din legiuitorii democrați, să se opună solicitării și să ceară clarificări privind obiectivele militare.