SUA recurg la amenințări cu tăierea livrărilor de arme și a schimbului de informații pentru a forța Ucraina să-i accepte planul. Ultimatumul dat de Trump lui Zelenski

Statele Unite au amenințat că vor reduce schimbul de informații și livrările de arme către Ucraina pentru a o presa să fie de acord cu cadrul unui acord de pace mediat de Washington, au declarat două persoane familiarizate cu situația.

Sursele, care au vorbit sub rezerva anonimatului, au spus că Kievul se află sub o presiune mai mare din partea Washingtonului decât în oricare alte discuții de pace anterioare și că SUA doresc ca Ucraina să semneze un cadru al acordului până joia viitoare, potrivit Reuters.

„Vor să oprească războiul și vor ca Ucraina să plătească prețul", a spus una dintre surse. Washingtonul a prezentat Ucrainei un plan în 28 de puncte, care aprobă unele dintre principalele cereri ale Rusiei în război, inclusiv ca Kievul să cedeze teritorii suplimentare, să reducă dimensiunea armatei sale și să fie împiedicat să adere la NATO.

O delegație de oficiali militari americani de rang înalt s-a întâlnit joi, la Kiev, cu președintele Volodimir Zelenski pentru a discuta o cale către pace.

Ambasadorul SUA în Ucraina și șeful comunicării publice a armatei, care au călătorit împreună cu delegația, au descris întâlnirea drept un succes și au spus că Washingtonul urmărește un „calendar agresiv" pentru semnarea unui document între SUA și Ucraina.

Într-un interviu pentru Fox News Radio, Trump a spus că Zelenski are timp până la sărbătoarea americană de Ziua Recunoștinței - 27 noiembrie - pentru a oferi un răspuns la planul său de pace, menționând că acesta este „un interval de timp adecvat". El a spus că o prelungire ar putea fi acordată, dacă discuțiile „merg bine".