Sancțiunile americane au intrat în vigoare. Milioane de barili de petrol rusesc riscă să rămână blocați pe mare
Postat la: 21.11.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Noile sancțiuni ale Statelor Unite ar putea lăsa aproape 48 de milioane de barili de petrol rusesc în larg, întrucât zeci de petroliere caută destinații alternative, relatează Bloomberg. Măsurile împotriva marilor producători ruși - Rosneft și Lukoil - au intrat în vigoare vineri, 21 noiembrie, și reprezintă una dintre cele mai ferme acțiuni ale administrației Trump pentru a spori presiunea asupra Moscovei.
Departamentul Trezoreriei a declarat la începutul săptămânii că restricțiile au avut deja un efect vizibil, determinând scăderea cererii și accentuarea discounturilor aplicate petrolului rusesc.
În contextul noilor măsuri, rafinăriile din India caută surse alternative, rezervând petroliere pentru livrări din Orientul Mijlociu într-un ritm care a împins tarifele de transport la cel mai ridicat nivel din ultimii cinci ani. În același timp, traderii urmăresc îndeaproape potențialii cumpărători ai petrolului furnizat de Lukoil și Rosneft, care se află deja în tranzit.
Potrivit companiei de analiză Kpler, aproximativ 48 de milioane de barili de petrol Urals și ESPO sunt în prezent pe mare sau în proces de încărcare. Aproximativ 50 de nave se îndreaptă spre China și India, în timp ce altele navighează fără destinație clară ori se îndreaptă spre porturi mai mici, pe fondul reticenței intermediarilor de a implicați în comerțul cu energie rusească.
„Exporturile rusești continuă, însă livrările întârzie să ajungă la destinație. Dacă situația se prelungește, există riscul scăderii volumelor, ceea ce ar putea genera îngrijorare în piețe", a declarat Warren Patterson, analist la ING Groep NV.
Rusia încearcă să mențină fluxul de exporturi maritime, estimat de Bloomberg la circa 3,4 milioane de barili pe zi. Totuși, nu este clar dacă toate livrările vor găsi cumpărători - chiar și pe piețele majore din Asia. China și India au absorbit cea mai mare parte a exporturilor rusești în ultimii doi ani, dar ambele țări sunt prudente în privința riscului unor sancțiuni secundare din partea Washingtonului.
Analiștii apreciază că piața se va adapta în câteva luni, așa cum s-a întâmplat și în trecut. Adam Lanning, analist la SSY, consideră că operatorii vor găsi rute alternative pentru transportul petrolului.
Datele de monitorizare a navelor arată că două petroliere încărcate cu petrol Urals, care și-au schimbat direcția în ultimele săptămâni, au reluat cursul spre India, deși este puțin probabil să ajungă la destinație înainte de 21 noiembrie.
Nava Spirit 2, încărcată cu 730.000 de barili de petrol Urals, a fost observată schimbându-și traseul în apropierea Canalului Suez la începutul lunii, însă recent a pornit din nou spre sud, indicând ca destinație India.
Tancul Furia, care se întorsese din Marea Baltică la sfârșitul lunii octombrie, a traversat săptămâna aceasta Canalul Suez și se îndreaptă tot către India, având la bord o cantitate similară de petrol Urals.
Alte nave par să caute rute de transbordare. În Extremul Orient al Rusiei, petroliere încărcate cu petrol ESPO au fost observate deplasându-se spre zone de lângă Singapore și Malaezia, unde are loc frecvent transferul de petrol de la o navă la alta pentru a ascunde originea încărcăturii. Un alt vas, Fortis, cu 720.000 de barili de petrol Urals, se îndreaptă spre portul Yeosu din Coreea de Sud - un nod important pentru astfel de operațiuni - după ce inițial era așteptat în Ningbo, China.
