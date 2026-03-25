Iranul a intrerupt o rută cheie de aprovizionare cu gaze a Turciei

Iranul a întrerupt livrările de gaze către Turcia în urma atacului israelian asupra zăcământului de gaze South Pars, relatează Bloomberg, citând surse bine informate.

Săptămâna trecută, Forțele Aeriene Israeliene au atacat infrastructura de gaze din sudul Iranului, inclusiv zăcământul de gaze South Pars, o sursă cheie de aprovizionare cu energie a Turciei. În urma atacului, Iranul a suspendat și livrările de gaze către Irak, dar acestea au fost reluate parțial în weekend.