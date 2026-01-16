Iranul, sub presiune maximă - De ce a amânat Donald Trump lansarea unui atac militar: 'Degetul președintelui rămâne pe buton'

Președintele american Donald Trump a decis să amâne lansarea unui atac militar asupra Iranului, în timp ce administrația de la Washington continuă consultările interne și cu aliații pentru a evalua riscurile și impactul unei astfel de operațiuni, relatează Axios, citând surse americane, israeliene și arabe.

Potrivit publicației, opțiunea militară rămâne „ferm pe masă", însă Trump a ales să își acorde timp suplimentar pentru a analiza atât variantele diplomatice, cât și consecințele unei intervenții armate. În paralel, armata SUA a început evacuarea unor trupe din bazele din Orientul Mijlociu și a trimis întăriri în regiune, inclusiv portavionul USS Abraham Lincoln și grupul său de atac, semnalând că pregătirile militare continuă.

O sursă americană citată de Axios a declarat că, deși un atac nu pare iminent, „toată lumea știe că președintele ține degetul pe buton". Mesajele publice ale Washingtonului sunt menite, potrivit analiștilor, să mențină presiunea psihologică asupra regimului iranian și să creeze incertitudine la Teheran. Trump a amenințat în repetate rânduri cu acțiuni militare dacă regimul iranian continuă reprimarea sângeroasă a protestelor interne.

Pe rețeaua sa Truth Social, liderul de la Casa Albă a transmis că „ajutorul este pe drum" și a îndemnat populația iraniană să „preia controlul" instituțiilor. Surse americane și israeliene au confirmat că premierul israelian Benjamin Netanyahu i-a cerut lui Trump să mai aștepte, pentru a permite Israelului să se pregătească în eventualitatea unor represalii iraniene. Deși Israelul consideră actualul plan american insuficient pentru a destabiliza semnificativ regimul de la Teheran, Netanyahu a evitat să exercite presiuni directe asupra președintelui SUA.

În paralel cu evaluarea opțiunilor militare, administrația Trump a anunțat noi sancțiuni împotriva unor oficiali de rang înalt ai regimului iranian și a unor entități asociate Gărzii Revoluționare, implicate în reprimarea protestatarilor. Departamentul Trezoreriei a vizat inclusiv persoane apropiate liderului suprem Ali Khamenei. Surse citate de Axios susțin că Trump rămâne deschis unei soluții diplomatice, dar doar în condițiile unui angajament direct și credibil din partea conducerii iraniene.

Un oficial american a subliniat că este prea devreme pentru a vorbi despre o dezescaladare. „Președintele își păstrează toate opțiunile deschise", a declarat acesta, adăugând că situația este monitorizată permanent. Deși ambasadorul Iranului în Pakistan a afirmat că Trump ar fi transmis Teheranului că nu va ataca, Casa Albă a negat categoric existența unui astfel de mesaj. În același timp, Iranul și-a închis temporar spațiul aerian, de teama unui atac american.