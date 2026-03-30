Momentul de sinceritate al liderului SUA : Ce a spus Donald Trump despre intervenția în Iran

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat pentru Financial Times că dorește să „pună mâna pe petrolul" din Iran și a afirmat că Washingtonul ar putea prelua controlul asupra centrului de export iranian de pe insula Kharg.

Trump a comparat această posibilă mișcare cu abordarea SUA în Venezuela, unde a menționat intenția Washingtonului de a controla industria petrolieră „pe termen nelimitat" în urma răpirii președintelui Nicolas Maduro în luna ianuarie.

„Să fiu sincer cu tine, ceea ce îmi place cel mai mult este să pun mâna pe petrolul din Iran, dar unii oameni proști din SUA spun: ‹de ce faci asta?› Dar sunt oameni proști", a spus el.

„Poate că vom ocupa Insula Kharg, poate că nu. Avem multe opțiuni", a declarat Trump pentru FT

„Ar însemna, de asemenea, că ar trebui să rămânem acolo (n.r. pe Insula Kharg) pentru o perioadă."

Când a fost întrebat despre starea apărării iraniene pe Insula Kharg, el a spus: „Nu cred că au vreo apărare. Am putea să o cucerim foarte ușor."