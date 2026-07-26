"Sunt convins că teritorii ale Ucrainei vor ajunge să fie ale României", susține Vladimir Putin într-un interviu

În cadrul unui interviu acordat recent, Vladimir Putin a vorbit despre viitorul Ucrainei. În opinia oficialului de la Moscova, Ucraina va trebui să accepte și pierderea teritoriilor vestice.

Vladimir Putin crede că România va prelua de la Ucraina „ceea ce i-a aparținut" cândva.

„Sunt convins că, mai devreme sau mai târziu, Ucraina va pierde aceste teritorii vestice și ceea ce a aparținut Poloniei, și ceea ce a aparținut Ungariei, și ceea ce a aparținut României", a declarat Putin, citat de presa ucraineană.

Președintele Rusiei crede că „din punct de vedere istoric, lucrurile se vor așeza la locul lor", în câțiva ani.

„Nu mâine, poate nici poimâine, peste un an, doi, zece sau 15, dar, din punct de vedere istoric, lucrurile se vor așeza la locul lor", a transmis Putin.

Oficialul de la Kremlin a acuzat conducerea ucraineană că i-ar fi declarat pe rușii din Ucraina o „națiune netitulară".

„Ei, regimul de la Kiev, au considerat necesar, posibil și benefic pentru ei să declare Rusia inamic, iar pe rușii din Ucraina să-i declare o națiune netitulară", a motivat Vladimir Putin.

Angajamentele semnate de Rusia față de Ucraina

Rusia, Statele Unite și Regatul Unit și-au reafirmat angajamentul de a respecta independența, suveranitatea și frontierele existente ale Ucrainei prin Memorandumul de la Budapesta, din 5 decembrie 1994. Cele trei state s-au angajat, de asemenea, să nu amenințe și să nu folosească forța împotriva integrității teritoriale sau independenței politice a Ucrainei.

Rusia a recunoscut din nou frontierele Ucrainei prin Tratatul de prietenie, cooperare și parteneriat semnat la Kiev în 1997. Articolul 2 al tratatului prevedea că cele două state își respectă reciproc integritatea teritorială și confirmă inviolabilitatea frontierei comune, iar articolul 3 excludea folosirea forței sau amenințarea cu forța.

Cum au ajuns teritoriile României în componența Uniunii Sovietice și a Ucrainei

Referirea lui Vladimir Putin la teritorii care au aparținut României vizează, cel mai probabil, nordul Bucovinei, ținutul Herța și partea de sud a Basarabiei, cunoscută și sub denumirea de Bugeac, aflate în prezent în componența Ucrainei.

Uniunea Sovietică a impus României, în iunie 1940, cedarea Basarabiei și a nordului Bucovinei, în urma unui ultimatum însoțit de amenințarea unei intervenții militare. Teritoriile au fost ocupate de Armata Roșie și împărțite ulterior între Republica Sovietică Socialistă Moldovenească și Republica Sovietică Socialistă Ucraineană.

Nordul Bucovinei, nordul Basarabiei și ținutul Herța au fost integrate în regiunea Cernăuți, iar sudul Basarabiei a intrat în componența regiunii Odesa.

Poziția României față de Ucraina

România nu formulează în prezent revendicări teritoriale față de Ucraina. Prin Tratatul de bună vecinătate semnat la Constanța în 1997, Bucureștiul și Kievul au stabilit cadrul relațiilor bilaterale, iar prin tratatul privind regimul frontierei de stat, semnat în 2003, cele două țări au reafirmat principiile integrității teritoriale și inviolabilității frontierelor existente.

Poziția oficială constantă a României este susținerea suveranității, independenței și integrității teritoriale a Ucrainei în granițele sale recunoscute internațional.