Netanyahu recunoaște că vrea petrolul și gazele din Orientul Mijlociu după război: „Să treacă prin Israel"

Prim-ministrul Benjamin Netanyahu a declarat că este de părere că ar trebui construite conducte pentru a transporta petrolul şi gazul din Orientul Mijlociu prin Peninsula Arabică şi până la porturile israeliene, pentru a evita ameninţările Iranului în Strâmtoarea Ormuz şi în alte ape din Golf.

La o zi după ce Israelul a atacat principalul câmp de gaze al Iranului, într-o escaladare bruscă a războiului, Netanyahu a declarat într-o conferinţă de presă că Teheranul nu mai are capacitatea de a îmbogăţi uraniu, o afirmaţie contestată de agenţia de supraveghere nucleară a ONU.

Într-o conferinţă de presă de 45 de minute, Netanyahu a încercat să apere operaţiunile militare ale ţării sale, chiar dacă atacurile asupra câmpului South Pars din Iran au inspirat lovituri de represalii asupra centrelor energetice din întregul Golful Persic, determinând o creştere vertiginoasă a preţurilor la energie.

Întrebat de un reporter despre atacul asupra South Pars, Netanyahu a spus că Israelul a acţionat singur. „Preşedintele Trump ne-a cerut să amânăm viitoare atacuri", a spus el.

Trump, vulnerabil din punct de vedere politic la creşterea preţurilor la combustibil în rândul electoratului său de bază, a criticat dur aliaţii care au răspuns cu prudenţă la cererile sale de a ajuta la securizarea Strâmtorii Ormuz, canalul prin care trece aproximativ o cincime din petrolul mondial.

Netanyahu a spus că, în opinia sa, ar trebui găsite rute alternative către Ormuz, sugerând aparent un potenţial beneficiu pentru Israel în urma unei închideri prelungite a strâmtorii.

„Este suficient să aveţi conducte de petrol şi conducte de gaz care să traverseze Peninsula Arabică spre vest, până în Israel, până la porturile noastre de la Marea Mediterană, şi aţi eliminat pentru totdeauna punctele de strangulare", a spus Netanyahu. „Văd asta ca o schimbare reală care va urma acestui război", a adăugat el.

SUA şi Israelul au lansat războiul împotriva Iranului pe 28 februarie, după luni de discuţii axate în principal pe programul nuclear al Teheranului, care nu au dus la un acord. Netanyahu a declarat că, după 20 de zile de război, „Iranul nu mai are astăzi capacitatea de a îmbogăţi uraniu şi nici posibilitatea de a produce rachete". El nu a furnizat dovezi pentru niciuna dintre aceste afirmaţii.

Însă şeful Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică (AIEA), Rafael Grossi, a declarat joi pentru CBS News că o mare parte din capacitatea de îmbogăţire nucleară a Iranului „a supravieţuit".

„Ei au capacităţile, au cunoştinţele, au capacitatea industrială de a face asta", a spus Grossi. Netanyahu nu a comentat nimic despre stocul de uraniu puternic îmbogăţit al Teheranului, despre care se crede că ar fi îngropat sub situl nuclear iranian din Isfahan, în urma atacurilor americane din iunie.

Israelul şi ţările din Golf au fost ţinta unor atacuri intense cu rachete şi drone iraniene de la începutul războiului. „Nu acţionăm doar pentru a distruge rachetele balistice rămase şi ceea ce a mai rămas din programul nuclear - foarte puţin - ci şi pentru a distruge industriile care permit producţia acestor programe", a spus Netanyahu.

În ciuda războiului care durează de aproape trei săptămâni, este încă prea devreme pentru a spune dacă iranienii vor ieşi în stradă pentru a încerca să-şi răstoarne guvernul, a spus Netanyahu. „Depinde de poporul iranian să demonstreze asta, să aleagă momentul şi să se ridice la înălţimea momentului", a declarat el.

Netanyahu a afirmat că răsturnarea guvernului nu ar fi posibilă doar cu lovituri aeriene şi a sugerat că ar putea exista o potenţială acţiune terestră. „Trebuie să existe şi o componentă terestră. Există multe posibilităţi pentru această componentă terestră şi îmi permit să nu vă împărtăşesc toate aceste posibilităţi", a spus Netanyahu.