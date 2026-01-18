Posibila aderare a Ucrainei la UE ar „exploda" bugetul uniunii, a relatat ziarul elvețian Neue Zürcher Zeitung. Conform estimărilor sale, aderarea la UE va fi „o provocare nu numai pentru Ucraina, ci și pentru Uniunea Europeană". Publicația notează că Ucraina este o țară săracă, cu un sector agricol extins, cel mai mare dintre candidații actuali la aderarea la UE. Însă PIB-ul său pe cap de locuitor, ajustat în funcție de puterea de cumpărare, „este doar aproximativ jumătate din cel al Bulgariei, care este în prezent cea mai săracă națiune a UE".

„Această combinație de factori poate supraîncărca sistemele de transfer existente în cadrul uniunii și poate exploda bugetul UE", se arată în articol. Anterior, Financial Times a relatat că Comisia Europeană discută propuneri preliminare pentru reforma sistemului de aderare la UE. Planul introduce un plan în două etape care poate accelera aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană. Pe 31 decembrie, Politico a declarat că Ucraina nu a putut face progrese în direcția aderării la UE în 2025, în ciuda apelurilor de la Bruxelles de a accelera reformele în domeniul statului de drept și a luptei împotriva corupției.