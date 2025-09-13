O sursă importantă aruncă informația care tulbură liniștea mondială: China se pregăteşte să recucerească Taiwanul!
13.09.2025
China se pregătește de război pentru a recuceri Taiwanul, a avertizat vineri, la Washington, principalul responsabil al politicii Taipeiului față de Beijing.
Din afrimațiile acestuia, dacă insula ar cădea, acest lucru ar declanșa un „efect de domino" regional, care ar amenința direct securitatea Statelor Unite. Chiu Chui-Cheng , șeful Consiliului pentru Afaceri cu China Continentală, instituție cu rang de cabinet, a declarat la Heritage Foundation că Partidul Comunist Chinez nu a renunțat niciodată la opțiunea folosirii forței împotriva Taiwanului, pe care îl consideră parte a teritoriului său.
El a subliniat intensificarea activităților militare chineze în jurul insulei și a spus că Beijingul „se pregătește activ de război". „Dacă Taiwanul ar fi cucerit cu forța, acest lucru ar submina echilibrul de putere din regiune și ar amenința direct securitatea și prosperitatea Statelor Unite", a spus oficialul.
Chiu a explicat că obiectivul Chinei de a realiza „unificarea" urmărește totodată excluderea influenței americane din Asia-Pacific și, în final, înlocuirea Statelor Unite ca lider global, „pentru a restaura gloria națională și a îndeplini așa-numitul Vis Chinezesc". Oficialul a amintit că Taiwanul este cel mai mare producător mondial de semiconductori avansați, esențiali pentru industria globală de înaltă tehnologie. „Dacă rolul Taiwanului ar fi compromis, pierderea ar fi uriașă pentru comunitatea internațională, în special pentru SUA și industria sa de tehnologie", a afirmat el.
Statele Unite rămân cel mai important susținător internațional și furnizor de armament al Taiwanului, chiar dacă nu există relații diplomatice oficiale. Chiu a mulțumit administrației Trump pentru reafirmarea acestui angaajment. Guvernul Taiwanului respinge pretențiile de suveranitate ale Beijingului, insistând că doar poporul insulei își poate decide viitorul.
În replică, Ambasada Chinei la Washington a declarat că Beijingul este pregătit să lucreze „cu cea mai mare sinceritate" pentru o reunificare pașnică, dar va lua „toate măsurile necesare pentru apărarea suveranității și integrității teritoriale" și se opune ferm „separatismului taiwanez" și „interferenței externe".
Declarațiile lui Chiu au venit la scurt timp după ce armata chineză a condamnat tranzitul prin Strâmtoarea Taiwan al unei nave americane și al uneia britanice. Marina SUA, dar și aliați precum Canada, Marea Britanie și Franța, efectuează asemenea traversări lunar, considerând strâmtoarea ape internaționale. China insistă însă că aceasta face parte din apele sale teritoriale.
