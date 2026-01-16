Prima reacție a lui Donald Trump, după ce a primit mult râvnita medalie Premiul Nobel pentru Pace

Preşedintele american Donald Trump a lăudat joi "gestul magnific" al liderei opoziţiei venezuelene, Maria Corina Machado, care i-a înmânat medalia Premiului Nobel pentru Pace în timpul întâlnirii lor de la Casa Albă. "Maria mi-a înmânat Premiul Nobel pentru Pace pentru munca pe care am depus-o. Ce gest magnific de respect reciproc. Mulţumesc, Maria!", a scris pe platforma sa Truth Social preşedintele american care râvneşte deschis la acest premiu.

Mai devreme, lidera opoziţiei venezuelene anunţase că i-a "oferit" medalia Premiului Nobel pentru Pace lui Donald Trump, care o exclude din strategia sa pentru Venezuela. "Îl merită. A fost un moment foarte emoţionant", a spus ea într-un interviu acordat Fox News. Nobel Peace Center, muzeu situat la Oslo, capitala Norvegiei, a precizat oportun joi pe X că laureaţii pot dispune de medalia aurită asociată distincţiei după cum consideră de cuviinţă. A adăugat însă: "O medalie îşi poate schimba proprietarul, dar nu şi numele unui laureat".

Prânzul dintre Donald Trump şi Maria Corina Machado, prezentat de partea americană ca o întâlnire de curtoazie mai degrabă decât orice altceva, a avut loc fără accesul presei. La scurt timp după capturarea lui Nicolás Maduro, în prezent deţinut în Statele Unite, preşedintele american a afirmat că María Corina Machado, care părăsise în secret Venezuela în decembrie pentru a primi Premiul Nobel pentru Pace, nu este calificată să conducă ţara.

Şefa opoziţiei venezuelene Maria Corina Machado a anunţat joi, în faţa sediului Capitoliului, că i-a oferit preşedintelui american Donald Trump medalia Premiului Nobel pentru Pace pe care la primit în 2025, relatează The Associated Press. Ea a declarat presei, în faţa sediului Capitoliului, că a făcut acest lucru "în semn de recunoaştere a angajamentului său unic faţă de libertatea noastră". "I-am oferit preşedintelui Statelor Unite medalia Premiului Nobel pentru Pace", a declarat ea.

Opozanta venezueleană a luat masa joi, la Casa Albă, cu Donald Trump, care a declarat la Fox News că ar fi "o mare onoare" pentru el ca ea să-i cedeze distincţia sau o împartă cu el. Pentru a-şi explica gestul, María Corina Machado a făcut o comparaţie cu marchizul de Lafayette, un ofiţer francez care a ajutat Statele Unite în timpul Războiului de Independenţă împotriva Marii Britanii. Ea a spus că el i-a remis o medalie cu efigia primului preşedinte american, George Washington, lui Simon Bolivar.

Venezuela a purtat cu succes o serie de lupte de independenţă împotriva Spaniei. "200 de ani mai târziu, poporul lui Bolivar îi dă moştenitorului lui Washington o medalie, cea a unui Premiul Nobel pentru Pace, ca o recunoaştere a angajamentului său unic în favoarea libertăţii noastre", a declarat ea. Preşedintele american a îndepărtat-o, până în prezent, pe opozantă din strategia sa în Venezuela. Casa Albă nu a anunţat imediat dacă Donald Trump a acceptat medalia lui Machado - o disticţie după care tânjeşte de mult timp.