Scenariul Kharg: planul care ar putea schimba războiul cu Iranul - dar și riscurile unui conflict fără sfârșit

În culisele Pentagonului se conturează unul dintre cele mai riscante scenarii ale actualei confruntări: o eventuală operațiune militară americană pentru ocuparea insulei Kharg, nodul vital prin care Iran își exportă aproape 90% din petrol. Surse militare și analiști vorbesc despre un plan care ar putea sufoca economic regimul de la Teheran fără a distruge infrastructura energetică - dar care, în același timp, riscă să împingă Statele Unite într-un război deschis și de durată.

Scenariul discutat presupune un atac rapid și concentrat. Trupe americane ar ajunge pe insulă fie din aer, fie de pe mare, folosind aeronave de tip V-22 Osprey și elicoptere de asalt. După debarcare, militarii s-ar dispersa în jurul infrastructurii petroliere, folosind-o inclusiv ca protecție în fața focului iranian. Miza ar fi uriașă: Washingtonul ar controla practic fluxul de petrol iranian, având în mâini o pârghie majoră de negociere. Dar dilema pentru Teheran ar fi la fel de dramatică: să distrugă propriile instalații pentru a elimina trupele americane sau să le lase intacte, pierzând controlul asupra principalului motor economic al țării.

În paralel cu discuțiile despre o posibilă soluție diplomatică, președintele Donald Trump a autorizat mobilizarea unor forțe semnificative în regiune. Unități din celebra Divizie 82 aeropurtată, capabile să fie desfășurate în mai puțin de 18 ore, sunt pregătite pentru intervenție. În același timp, două grupuri expediționare de pușcași marini, fiecare cu aproximativ 2.200 de militari, se îndreaptă spre zonă la bordul navelor USS Tripoli și USS Boxer. Aceste forțe sunt concepute exact pentru astfel de operațiuni: atacuri amfibii rapide, urmate de ocuparea și menținerea pozițiilor sub presiune.

Insula Kharg nu este doar un obiectiv militar. Este centrul nervos al exporturilor petroliere iraniene. Controlul său ar permite SUA să lovească direct în veniturile regimului, fără a provoca distrugeri majore pe piața globală a energiei. În același timp, ar putea deveni o monedă de schimb în negocieri privind redeschiderea Strâmtorii Ormuz, arteră prin care trece o parte esențială din petrolul mondial. Experții avertizează însă că o astfel de operațiune ar reprezenta o escaladare majoră. Insula se află la doar câțiva kilometri de coasta iraniană și este în raza de acțiune a rachetelor, dronelor și artileriei Teheranului. Pierderile în rândul trupelor americane sunt considerate aproape inevitabile.

Mai mult, provocarea nu ar fi doar cucerirea insulei, ci menținerea controlului asupra ei în condițiile unui atac constant. Un atac pe mare ar presupune traversarea unui spațiu extrem de periculos, descris de analiști drept un „coridor de foc", în Strâmtoarea Ormuz. Există suspiciuni că Iranul ar fi minat deja zona, ceea ce ar necesita operațiuni complexe de deminare. Alternativa ar fi un asalt exclusiv aerian sau lansarea operațiunii din baze terestre din statele din Golf sau din Iordania - o variantă care ar implica riscuri politice majore pentru aceste țări. Dincolo de dimensiunea militară, o astfel de acțiune ar declanșa un șoc pe piețele energetice globale.

Analiștii o descriu drept „război economic în formă pură". În plus, nu este deloc clar că Teheranul ar răspunde prin negocieri. Unele scenarii iau în calcul chiar o strategie de tip „pământ pârjolit", în care Iranul și-ar distruge propria infrastructură pentru a nu o lăsa în mâinile adversarului. Chiar și în cazul unui succes militar rapid, rămâne o întrebare esențială: ce urmează după? Ocuparea insulei ar putea oferi un avantaj tactic major, dar nu garantează încheierea conflictului. Dimpotrivă, există riscul ca aceasta să fie doar începutul unei implicări militare americane mult mai profunde și de lungă durată în regiune.