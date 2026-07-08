Liderii NATO au adoptat declarația finală: "Rusia reprezintă o amenințare pe termen lung. Principalele decizii privind Ucraina, Iranul și apărarea Europei"
Postat la: 08.07.2026 |
Liderii statelor membre NATO au adoptat declarația finală a Summitului NATO de la Ankara, în care afirmă că Rusia „reprezintă o amenințare pe termen lung" pentru securitatea comunității euro-atlantice și anunță noi angajamente privind consolidarea apărării și sprijinul acordat Ucrainei.
Documentul a fost aprobat de Consiliul Nord-Atlantic și reafirmă angajamentul Alianței față de apărarea colectivă și articolul 5 al Tratatului de la Washington.
„Noi, șefii de stat și de guvern ai Alianței Nord-Atlantice, ne-am reunit la Ankara pentru a reafirma angajamentul nostru ferm față de apărarea noastră colectivă în temeiul articolului 5 din Tratatul de la Washington și față de legătura transatlantică. Un atac asupra unuia este un atac asupra tuturor. Unitatea, solidaritatea și forța noastră colectivă rămân fundamentul păcii, securității și prosperității pentru cei un miliard de cetățeni din Alianța noastră de națiuni libere și democratice. Rămânem dedicați abordării noastre de 360 de grade în ceea ce privește descurajarea și apărarea", se arată în document.
În declarația finală, liderii NATO susțin că Rusia continuă să reprezinte un risc major pentru securitatea euro-atlantică și anunță investiții suplimentare în apărare.
„Pentru a contracara amenințarea pe termen lung pe care Rusia o reprezintă la adresa securității și stabilității euro-atlantice și amenințarea persistentă a terorismului, Aliații își îndeplinesc angajamentul de la Haga în materie de apărare. În 2025, Aliații europeni și Canada și-au majorat investițiile în cerințele esențiale de apărare cu peste 139 de miliarde de dolari. Investițiile noastre oferă capabilitățile de care avem nevoie, consolidând în același timp baza noastră industrială și reziliența".
Statele membre au anunțat, de asemenea, noi contracte de achiziții militare.
„Astăzi, la Ankara, anunțăm achiziții publice noi în valoare de peste 50 de miliarde de dolari și ne angajăm să extindem capacitatea colectivă de producție și să colaborăm cu industria pentru a accelera inovația. Vom continua activitatea noastră de eliminare a barierelor comerciale în domeniul apărării între Aliați și vom valorifica parteneriatele NATO pentru a maximiza profunzimea și cooperarea în domeniul industriei de apărare".
Liderii Alianței au subliniat că statele europene și Canada vor avea un rol mai important în apărarea colectivă, în colaborare cu Statele Unite.
„Construim viitorul: o Europă mai puternică într-un NATO mai puternic - o Alianță modernizată. Aliații europeni și Canada, în colaborare cu Statele Unite, își asumă o responsabilitate mai mare pentru apărarea Alianței. Descurajarea și apărarea NATO se bazează pe un mix adecvat de capabilități nucleare, convenționale și de apărare antirachetă, completate de resurse spațiale și cibernetice. Ne-am angajat să ne menținem avantajul în luptă".
Totodată, NATO anunță investiții în apărare aeriană, sisteme fără echipaj, tehnologii avansate și inteligență artificială.
„Investim în capacitatea noastră de a desfășura, activa și susține forțele noastre armate și de a ne atinge obiectivele de capabilități în toate domeniile, inclusiv în atacuri de precizie la mare adâncime, apărare aeriană și antirachetă integrată, sisteme fără echipaj, tehnologii de ultimă generație și capabilități de informații. Dezvoltăm un cloud interoperabil pentru luptă transatlantică și adoptăm modele puternice de inteligență artificială".
Un capitol important al declarației este dedicat sprijinului pentru Ucraina. Statele membre ale Alianței s-au angajat să ofere în 2026 asistență militară și instruire în valoare de 70 de miliarde de euro.
„Ucraina contribuie la securitatea transatlantică, iar Aliații își mențin unii sprijinul neclintit pentru Ucraina în apărarea libertății, suveranității și integrității sale teritoriale. Aliații europeni și Canada finanțează acum marea majoritate a asistenței de securitate acordate Ucrainei prin mijloace bilaterale și multilaterale. Aliații subliniază că acest sprijin trebuie să fie echitabil, previzibil și sustenabil pe termen lung".
„Pentru 2026, Aliații se angajează să ofere 70 de miliarde de euro în echipamente militare, asistență și instruire pentru Ucraina și își reafirmă angajamentele suverane de a menține niveluri cel puțin echivalente în 2027. În acest scop, salutăm decizia Uniunii Europene de a oferi finanțare multianuală Ucrainei prin intermediul Împrumutului de Sprijin pentru Ucraina".
Declarația finală nu include însă o referire la o eventuală aderare a Ucrainei la NATO.
În documentul adoptat la Ankara, liderii NATO au reiterat și poziția Alianței privind programul nuclear iranian.
„Alianța continuă să răspundă și să se adapteze la concurența strategică, instabilitatea omniprezentă, amenințările hibride și șocurile recurente care definesc mediul nostru de securitate mai larg. Aliații reiterează faptul că Iranul nu trebuie să dețină niciodată o armă nucleară și solicită Iranului să respecte pe deplin libertatea de navigație în Strâmtoarea Ormuz".
Summitul NATO de la Ankara s-a desfășurat în perioada 7-8 iulie 2026 și a avut ca teme principale cheltuielile pentru apărare, sprijinul acordat Ucrainei și consolidarea cooperării strategice în regiunea Mării Negre și a Orientului Mijlociu.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Surse din NATO spun că Trump ar da verde Ucrainei. Kievul ar dispune de o rachetă importantă americană
Razboiul Moscovei din țara vecina, care dureaza de 1.595 de zile, trece prin momente dificile pentru Rusia, care se conf ...
-
Marine Le Pen sfidează condamnarea și intră în cursa prezidențială din Franța: „Voi face campanie fără brățara electronică"
Marine Le Pen, lidera extremei dreapta din Franta, a anuntat marti seara ca va candida la Palatul Élysée a ...
-
Netanyahu îl avertizează pe Trump în privința vânzării avioanelor F-35 către Turcia: "Ar distruge echilibrul de putere din Orientul Mijlociu. Vei vedea agresiunea care va urma"
Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat ca vanzarea de avioane de lupta F-35 catre Turcia ar „distruge" ...
-
Rusia atacă masiv Kievul cu rachete balistice, după loviturile ucrainene la Moscova: explozii puternice au răsunat în tot orașul
Autoritațile ucrainene au raportat un nou atac cu rachete balistice lansat de Rusia asupra Kievului, scrie BBC Serviciul ...
-
Zelenski a apărut la summitul NATO și cere în primul rând sisteme Patriot și rachete interceptoare așteptându-se la un atac apocaliptic al Rusiei
Volodimir Zelenski merge la summit cerand in primul rand sisteme Patriot și rachete interceptoare, dupa ce Rusia a lovit ...
-
Ucraina loveşte opt petroliere din „flota fantomă" a Rusiei, care livrau combustibili în Crimeea
Drone ucrainene au lovit luni noaptea in Marea Azov opt petroliere din asa-numita „flota fantoma" a Rusiei, care l ...
-
Ordin dat de Putin: „lista neagră" cerută de liderul de la Kremlin
Președintele rus, Vladimir Putin, a instruit armata rusa sa analizeze implicarea in razboi a aliaților Ucrainei, pe care ...
-
Ajutată de SUA si UK, Ucraina atacă infrastructura energetică rusă într-un ritm și cu o brutalitate fără precedent
Razboiul dintre Kiev și Moscova a intrat intr-o faza de o brutalitate aeriana fara precedent, dupa ce forțele ucrainene ...
-
Ghidaj american împotriva radarelor lui Putin. Serviciile secrete ale SUA au ajutat dronele ucrainene să distrugă rafinăriile ruse
Campania strategica de distrugere a infrastructurii energetice rusești capata o noua dimensiune geopolitica. Informații ...
-
Ucraina a lovit și incendiat rafinăria din Omsk, cea mai mare din Rusia
Ucraina a lovit luni, 6 iulie, rafinaria din Omsk, cea mai mare din Rusia, situata la circa 2.500 de km de frontiera, a ...
-
A fost inaugurat cel mai mare cartier general militar din lume, mai mare inclusiv decât Pentagonul
Egiptul a inaugurat duminica noul cartier general al fortelor sale armate, despre care observatorii spun ca este cel mai ...
-
Înaintea summitului NATO, Trump afirmă că Putin și Zelenski vor să încheie războiul: "Ne vom duce la Ankara și vom discuta despre asta"
Președintele SUA, Donald Trump, a vorbit astazi, de la Casa Alba, despre participarea sa la Summitul NATO din Turcia dar ...
-
Întălnire secretă pe tema Trump înaintea summit-ului NATO de la Ankara: Europa riscă să devină un „sclav jalnic" pentru Statele Unite
The Wall Street Journal dezvaluie ca liderii UE, la sfarșitul lunii ianuarie 2026, au ținut o ședința cu ușile inchise p ...
-
Înalt comisar ONU cere Ucrainei să înceteze imediat tortura aplicată prizonierilor de război ruși
Înaltul Comisar al ONU pentru Drepturile Omului, Volker Türk, a cerut incetarea imediata a torturii aplicate ...
-
Inteligența artificială devine o nouă miză de securitate la summitul NATO de la Ankara
Pe agenda summitului NATO din 7-8 iulie, de la Ankara, razboiul din Ucraina și cheltuielile pentru aparare vor domina di ...
-
Israelul, decizie istorică care va tensiona serios relațiile cu Turcia: Recunosc genocidul armean
Guvernul israelian a aprobat in unanimitate, duminica, o recunoastere a genocidului armean, o calificare respinsa de Ank ...
-
Regele Charles și-a publicat declarația fiscală, unde apare impozitul plătit: e în top 100 al contribuabililor din M. Britanie
Regele Charles a dezvaluit ca a platit impozit de 12,9 milioane de lire sterline pentru 2024-2025, devenind primul monar ...
-
Urmează o perioadă critică: Rusia se joacă cu nervii statelor NATO și pregătește atacuri hibride
Rusia ar putea organiza acțiuni de provocare in Polonia sau in țarile baltice, cu scopul de a testa solidaritatea statel ...
-
Donald Trump reia criticile la adresa NATO în fața lui Mark Rutte: „Am fost lăsați baltă" în timpul războiului cu Iranul
Presedintele american Donald Trump a repetat marti ca tarile NATO au "lasat balta" Statele Unite in timpul razboiului im ...
-
Zece ani de la referendumul pentru Brexit: Câți europeni și câți britanici susțin revenirea Marii Britanii în UE SONDAJ
Doua treimi dintre cetațenii UE care au participat la un sondaj realizat in luna mai ar susține revenirea Regatului Unit ...
-
Șah mat politic - Ciprian Ciucu iese din cursa internă după dosarul de la DNA: "PNL trebuie să aibă o conduită ireproșabilă pentru a recâștiga încrederea românilor"
Actualul prim-vicepreședinte al PNL, Ciprian Ciucu, recent pus sub control judiciar intr-un dosar cu acuzații de luare d ...
-
Serviciile de informații americane avertizează că Israelul ar putea compromite noul acord de pace dintre SUA și Iran
Serviciile de informații ale Statelor Unite au avertizat administrația președintelui Donald Trump ca premierul israelian ...
-
Donald Trump explică „greșeală teribilă" a Rusiei: „Putin ar fi putut încheia războiul din Ucraina într-o singură zi"
Rusia ar fi putut incheia razboiul din Ucraina chiar in prima zi daca un general rus nu ar fi facut nicio greșeala, a de ...
-
Începe expulzarea migranților din Europa: faliment politic pentru ideile promovate de Angela Merkel sau Ursula von der Leyen
Eurodeputații au aprobat miercuri modificari ale politicii UE privind returnarea resortisanților țarilor terțe aflați in ...
-
Manevră de senzție la Kremlin: Putin convoacă alegeri anticipate
Presedintele rus Vladimir Putin a convocat marti alegeri legislative pe 20 septembrie in contextul scaderii continue a p ...
-
Decizie de ultim moment: Marea Britanie va furniza uraniu îmbogățit Ucrainei. Negocieri tensionate în culisele summitului G7
Marea Britanie a anunțat prin vocea premierului Keir Starmer ca va furniza uraniu imbogațit Ucrainei pentru centralele s ...
-
Israelul rămâne "singur împotriva tuturor": Acordul dintre SUA și Iran îl lasă-n ofside pe Netanyahu
Prim-ministrul Benjamin Netanyahu a „pierdut razboiul" și „s-a prabușit in momentul adevarului", susține lid ...
-
SUA și Iran au semnat primul document de pace. Trump, JD Vance și președintele Parlamentului iranian, Mohammad Bagher Ghalibaf, sunt semnatarii
Arhitectura de securitate de la nivel global sufera o modificare seismica dupa ce canalele diplomatice secrete au produs ...
-
Negocieri aproape rupte pe axa Iran - SUA! Teheranul amenință Statele Unite: „Este inutil să vorbim!”
Principalul negociator iranian a acuzat duminica SUA ca nu isi respecta angajamentele, in urma atacurilor israeliene asu ...
-
Alertă NATO în Europa la cel mai înalt nivel: avioane Gripen au interceptat un avion israelian deasupra Ungariei
NATO a activat joi cel mai inalt nivel de alerta de aparare aeriana dupa ce un avion de pasageri israelian a pierdut tem ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu