Reuters: Putin pregătește o escaladare a războiului din Ucraina. România, menționată într-un scenariu privind posibile atacuri asupra bazelor NATO

Președintele rus Vladimir Putin ar putea intensifica războiul din Ucraina și lua în calcul atacuri izolate asupra unor ținte NATO, inclusiv din România, potrivit unei ample analize Reuters bazate pe declarațiile unor surse apropiate Kremlinului și ale unor experți în securitate.

Președintele rus Vladimir Putin respinge apelurile la negocieri de pace cu Ucraina, au declarat pentru Reuters trei surse apropiate Kremlinului. Potrivit acestora, atacurile recente cu drone lansate de Ucraina asupra rafinăriilor și porturilor din Rusia l-au determinat pe liderul rus să fie și mai hotărât să continue războiul.

Două dintre surse, care au vorbit sub protecția anonimatului, au afirmat că Putin este mai degrabă înclinat să escaladeze conflictul, aflat deja în al cincilea an. Una dintre ele, care se întâlnește frecvent cu președintele rus, a apreciat că există o „probabilitate ridicată" de escaladare în următoarele luni.

Declarațiile apar după ce președintele american Donald Trump a afirmat luni că Putin dorește încheierea războiului și că o soluție este „mai aproape decât își imaginează oamenii". Trump a discutat telefonic separat cu Vladimir Putin și Volodimir Zelenski, iar ulterior s-a întâlnit cu liderul ucrainean la summitul NATO de la Ankara.

Una dintre sursele citate de Reuters afirmă că Putin este hotărât să cucerească întreaga regiune Donbas și că a respins recent sugestiile unor consilieri care propuneau un compromis bazat pe un armistițiu pe actuala linie a frontului.

O altă sursă susține că liderul rus este convins că armata rusă va reuși în curând să ocupe întreaga regiune Donbas.

În iunie, Putin a respins public apelul lui Volodimir Zelenski pentru o întâlnire și pentru încetarea focului.

Solicitat de Reuters, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat:

„Rusia este pregătită pentru o soluționare pașnică, dar are suficiente capacități pentru a acționa independent și pentru a continua operațiunea militară specială."

Reuters notează că unii experți militari ruși discută tot mai des, inclusiv în spațiul public, despre posibilitatea extinderii conflictului către ținte europene, inclusiv baze NATO din statele baltice.

Analistul Jack Watling, de la Royal United Services Institute (RUSI) din Londra, apreciază că Rusia ar putea încerca să provoace tensiuni în interiorul Alianței prin atacuri izolate, comparabile cu incidentul recent în care o dronă rusească a ajuns pe teritoriul României.

„Rușii nu urmăresc un război cu NATO. Însă astfel de incidente ar putea fi folosite pentru a diviza Alianța în privința modului de răspuns", a declarat Watling.

Potrivit acestuia, o creștere a tensiunilor cu NATO i-ar putea oferi lui Putin și un argument politic intern pentru introducerea serviciului militar obligatoriu.

Fost oficial rus: Următoarea etapă ar putea include lovituri asupra bazelor NATO din România și statele baltice

Reuters îl citează și pe Andrei Ilnițki, fost oficial al Ministerului rus al Apărării, care a scris într-un articol publicat în ziarul Kommersant că o posibilă escaladare ar putea începe prin distrugerea a 30 de obiective industriale importante din Ucraina, inclusiv un combinat siderurgic și portul Odesa.

Potrivit acestuia, etapa următoare ar putea include lovituri asupra bazelor NATO din statele baltice și România, precum și asupra unor facilități din Uniunea Europeană unde sunt produse drone și rachete cu rază lungă destinate Ucrainei.

Întrebat despre aceste declarații, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a afirmat că Rusia trebuie să își consolideze propria securitate și nu poate „închide ochii" la militarizarea Europei.

Reuters arată că războiul de uzură din Donbas continuă, însă înaintarea armatei ruse este mai lentă decât în trecut.

Potrivit unei estimări recente a Center for Strategic & International Studies (CSIS), aproximativ două milioane de militari au fost uciși, răniți sau dați dispăruți de la începutul invaziei la scară largă din 2022, dintre care circa 1,4 milioane ar fi ruși. Nici Moscova, nici Kievul nu publică date oficiale privind pierderile.

Sursele Reuters susțin că, pentru Vladimir Putin, cucerirea completă a regiunii Donbas a devenit o chestiune de principiu.

„Are nevoie de un fel de victorie", a declarat una dintre persoanele care se întâlnește în mod regulat cu liderul de la Kremlin.